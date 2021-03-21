Для тех, кто согласен работать на 15 -20 000 руб. в месяц.
Это только вначале такой заработок. Зарабатывать можно и больше. [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Инструкция для простого заработка в интернете достаточно проста. Для начала обязательно скажу, что сразу заработать в месяц сумму в 15000 - 20000 руб., начав зарабатывать на этих сайтах, мне не удалось. К такой сумме я пришёл месяца через 3-4. Возможно, сказалось и то, что навыков такого заработка у меня просто не было; и сметка со смекалкой приходили достаточно медленно. Сейчас, только на рефералах, то есть пассивныё заработок составляет около 4 000 руб. Обязательно стремитесь набрать рефералов. Это хороший, но только дополнительный заработок. Если получится, то рефералы могут стать заработком и основным.
https://avalon.ltd/img/slider-image3.jpg