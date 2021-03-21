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    Вс., 21 марта 2021г.
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    Тема: Для тех, кто согласен работать на 15 -20 000 руб. в месяц.
    • Сегодня! rjczr62 Cегодня в 14:53 «Ответить»
      Для тех, кто согласен работать на 15 -20 000 руб. в месяц.
      Это только вначале такой заработок. Зарабатывать можно и больше.
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      Инструкция для простого заработка в интернете достаточно проста. Для начала обязательно скажу, что сразу заработать в месяц сумму в 15000 - 20000 руб., начав зарабатывать на этих сайтах, мне не удалось. К такой сумме я пришёл месяца через 3-4. Возможно, сказалось и то, что навыков такого заработка у меня просто не было; и сметка со смекалкой приходили достаточно медленно. Сейчас, только на рефералах, то есть пассивныё заработок составляет около 4 000 руб. Обязательно стремитесь набрать рефералов. Это хороший, но только дополнительный заработок. Если получится, то рефералы могут стать заработком и основным.
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