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    Вс., 21 марта 2021г.
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    Тема: геологические изыскания
    • sveta712 Вчера в 23:20 «Ответить»
      Здорова ребят, кто может помочь с гео изысканиями на участке?
      • Сегодня! ownageboss Cегодня в 00:17 «Ответить»
        Здравствуйте. А вы кого ищите? Если на форуме специалистов, то лучше отказаться от этой затеи, все таки [ссылка скрыта, авторизуйтесь] это работа тонкая, которая требует огромного опыта в этом. Я советую лучше попробовать поискать компании, которые имеют этот самый опыт работы. Удачи!
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