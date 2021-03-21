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    Вс., 21 марта 2021г.
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    Тема: геологические изыскания
    • sveta712 Вчера в 23:16 «Ответить»
      Здорова ребят, кто может помочь с гео изысканиями на участке?
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