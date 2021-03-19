С момента переезда в наш новый дом в Санкт-Петербурге мы, к сожалению, столкнулись с изрядной долей ненадежных людей для домашних проектов. Сейчас ищем профессионалов для отделочных работ. Мы связались с двумя компаниями, первая была очень негибкая, с плохим обслуживанием клиентов, у второй была высокая минимальная стоимость. Подскажите пожалуйста, с кем сотрудничали вы.
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