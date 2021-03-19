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    Пт., 19 марта 2021г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: посоветуйте ремонтную компанию
    • Сегодня! AntonioCAS статус: [забанен] Cегодня в 12:38 «Ответить»
      С момента переезда в наш новый дом в Санкт-Петербурге мы, к сожалению, столкнулись с изрядной долей ненадежных людей для домашних проектов. Сейчас ищем профессионалов для отделочных работ. Мы связались с двумя компаниями, первая была очень негибкая, с плохим обслуживанием клиентов, у второй была высокая минимальная стоимость. Подскажите пожалуйста, с кем сотрудничали вы.
      • Сегодня! bella56 Cегодня в 12:41 «Ответить»
        Услышав от друга, какую невероятную работу выполнила компания «Прораб НЕВА» с установкой мрамора для его кухни, я знал, к кому обратиться за установкой деревянных полов. У меня были ковровые покрытия с тех пор, как я и моя семья впервые переехали в наш дом в Санкт-Петербурге, и за эти годы они сильно испачкались. Вместо того, чтобы продолжать оплачивать средства для чистки ковров каждый год, я решил, что установка деревянного пола - это именно то, что мне нужно, чтобы положить конец ежегодным хлопотам. Благодаря навыкам и скорости технических специалистов по специализированным поверхностям, процесс укладки деревянных полов прошел безупречно, и полы моей мечты были завершены до совершенства в кратчайшие сроки. Будь то укладка мрамора или установка деревянного пола эта компания сможет удовлетворить Ваши подробности, ознакомьтесь более подробней тут [URL=https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь] с их услугами и прайсом, я думаю Вы будете приятно удивлены.
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