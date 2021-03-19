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В настоящее время отечественные компании, работающие в разных областях, успешно выстраивают бизнес-контакты с партнерами, при этом дальнейшее взаимодействие предполагает проведение поставок продукции разного назначения (выпускаемые либо закупаемые товары, всевозможное оборудование и так далее). И, конечно же, каждый руководитель компании превосходно знает, что перевозку груза, вне зависимости от дальности маршрута и точки назначения, следует доверить надежному перевозчику. 3PL-оператор «ТрансЛогистика» готов предложить широкий перечень услуг по организации грузовых перевозок по умеренным ценам – услуги транспортной компании грузоперевозки– исполнитель гарантирует оперативное прибытие доверенного груза в место назначения и его стопроцентную целостность!Поставка грузов в различных направлениях по РФ и странам СНГТранспортная компания «ТрансЛогистика» представлена на российском рынке уже более 13 лет и на сегодняшний день имеет репутацию надёжного партнера, который точно исполняет все пункты договора. За долгое время профессиональной деятельности компанией выполнено внушительное число заказов по транспортировке всевозможных товаров разными типами транспорта, включая авто-, ж/д и авиаперевозки. Каждый год компанией обслуживается более 500 тысяч заказчиков, которые находятся в самых разных субъектах РФ и за ее пределами, и все они готовы сказать о достойном качестве оказываемых услуг.К тому же надо заметить, что транспортировка грузов автомобильным транспортом выполняется автомобилями из собственного автопарка исполнителя. И потому добавим, что компания владеет автомобильным транспортом разной грузоподъемности, что позволит клиентам без проблем избрать вариант в соответствии с конкретными потребностями. Исполнитель дает гарантию на своевременное прибытие грузов в место назначения, абсолютную сохранность вверенных материальных ценностей и быстрое решение различных вопросов, появляющихся в рамках подписанного договора.Обширный пакет услуг от ведущего перевозчикаТем, кто еще малознаком с работой компании «ТрансЛогистика» хотим сообщить, что на текущий момент ею предлагается достаточно широкий набор услуг, среди которых:• организация транспортировки самых разных грузов, в том числе сборные, своим транспортом различной грузоподъемности;• поставка продукции авиа- и ж/д транспортом;• хранение грузов на современном складе компании, при котором соблюдаются условия, предусмотренные для тех или иных товаров.Персональный подход к любому клиенту позволит оперативно решать все проблемы, каковые появляются на этапе действия контракта. Прекрасно изучив запросы клиентов, сотрудники компании смогут оказать всестороннюю помощь, подготовить обязательные бумаги и провести другие мероприятия, связанные с доставкой грузов самого разного предназначения.Перспективное взаимодействие для обычных граждан и юридических лицВ завершение добавим, что перевозчик подписывает соглашения на поставку груза с частными лицами и организациями различного статуса, предусмотрев для всякого клиента максимально достойные условия сотрудничества. В список серьезных плюсов этого транспортного оператора его регулярные клиенты относят следующие аспекты:• объективные цены, утвержденные на осуществление грузоперевозок разнообразными видами транспорта, а также все категории сопутствующих услуг;• гарантия стопроцентной сохранности вверенных ценностей;• высокий уровень работников компании, занятых на всех участках оказания услуги;• разносторонняя помощь заказчику и оперативное разрешение всех возникающих вопросов.За более детальной информацией о проведении грузоперевозок адресуйтесь на сайт исполнителя, где для вас предложен весь список предложенных услуг и действующие расценки. Также там можно почитать отклики заказчиков, какие уже обращались за ее услугами и остались на сто процентов удовлетворены их исключительным качеством!