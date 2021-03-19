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В последнее время российские предприятия, работающие в различных отраслях, успешно отстраивают деловые связи с партнерами, причем дальнейшее взаимодействие предполагает проведение поставки груза разного предназначения (производимые или покупаемые товары, различное оборудование и остальное). И, конечно же, каждый владелец предприятия прекрасно знает, что доставку грузов, независимо от удаленности маршрута и пункта назначения, целесообразно поручить надёжному перевозчику. 3PL-оператор «ТрансЛогистика» готов предложить обширный перечень услуг по выполнению грузоперевозок по разумным расценкам – складское хранение грузов– исполнитель обеспечивает оперативное прибытие вверенного груза в точку назначения и его полную целостность!Транспортировка грузов во всех направлениях по России и странам СНГФирма «ТрансЛогистика» действует на отечественном рынке уже больше 13 лет и на текущий момент имеет репутацию верного партнера, каковой четко выполняет все позиции контракта. За длительное время профессиональной деятельности компанией выполнено значительное число заявок по доставке всевозможных товаров разными видами транспорта, в том числе авто-, ж/д и авиаперевозки. Каждый год фирмой обслуживается больше 500 000 заказчиков, находящихся в самых разных регионах нашей страны и за границей, и все они готовы сказать о высоком качестве оказываемых услуг.При этом стоит заметить, что доставка грузов автомобильным транспортом производится автомобилями из собственного автопарка организатора. Поэтому скажем, что компания располагает автотранспортом разнообразной грузоподъемности, что позволяет заказчикам легко избрать вариант в полном соответствии с существующими требованиями. Перевозчик гарантирует своевременное прибытие груза в пункт назначения, 100 % безопасность вверенных матценностей и краткосрочное решение разных вопросов, возникающих в рамках заключенного контракта.Широкий перечень услуг от надежного перевозчикаДля тех, кто еще малознаком с деятельностью компании «ТрансЛогистика» хотим сообщить, что на текущий момент ей предложен весьма обширный спектр услуг, среди которых:• транспортировка разнообразных грузов, не исключая сборные, своим собственным автомобильным транспортом соответствующей грузоподъемности;• поставка товаров авиа- и железнодорожным транспортом;• хранение грузов на современном складе перевозчика, при котором обеспечиваются условия, предусматриваемые для конкретных товаров.Индивидуальный подход к любому заказчику дает возможность оперативно разрешать все вопросы, какие появляются в процессе действия договора. Великолепно зная запросы клиентов, сотрудники компании готовы предложить всяческую помощь, оформить обязательные бумаги и выполнить иные мероприятия, связанные с транспортировкой грузов самого различного предназначения.Взаимовыгодное взаимодействие для обычных граждан и юрлицВ конце подчеркнем, что компания оформляет контракты на доставку груза с рядовыми жителями и организациями разного статуса, предусмотрев для любого клиента наиболее привлекательные условия предоставления услуг. В число безусловных преимуществ данного транспортного оператора его стабильные клиенты относят следующие доводы:• умеренные тарифы, установленные на осуществление грузоперевозок различными видами транспортных средств, а также все категории сопутствующих услуг;• гарантии 100 % безопасности доверенных материальных ценностей;• высочайший профессиональный уровень сотрудников фирмы, занятых на всех этапах предоставления услуги;• всесторонняя помощь заказчику и краткосрочное разрешение всех появляющихся проблем.За более подробной информацией об осуществлении грузоперевозок приходите на страницу исполнителя, где для вас предложен весь список оказываемых услуг и установленные цены. Еще тут вы сможете посмотреть отзывы заказчиков, которые уже адресовались за ее услугами и остались полностью удовлетворены их идеальным качеством!_______________________________