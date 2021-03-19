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    Пт., 19 марта 2021г.
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    Тема: ремонт офиса
    • AntonioCAS статус: [забанен] Вчера в 19:50 «Ответить»
      Добрый день, подскажите пожалуйста подрядчиков для организации ремонта в офисе (г.Санкт-Петербург), как Вы понимаете работу нужно сделать в кротчайшие сроки. Буду рад проверенным компаниям, с которыми Вы имели опыт сотрудничества.
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