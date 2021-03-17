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    Ср., 17 марта 2021г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Инвестиции
    • Сегодня! nazarkovalenko Cегодня в 16:31 «Ответить»
      В какие акции инвестировать?
      • Сегодня! kurilovantoon Cегодня в 16:35 «Ответить»
        Инвестировать нужно только в те компании, которые имеют перспективу роста. Для этого нужно следить за новостями на рынке финансов и быть всегда на чеку. Вот например новость о том, что Freedom покупает американского брокера Инвестировать нужно только в те компании, которые имеют перспективу роста. Для этого нужно следить за новостями на рынке финансов и быть всегда на чеку. Вот например новость о том, что Freedom покупает американского брокера [ссылка скрыта, авторизуйтесь] многим инвесторам дала однозначный сигнал к покупке акций компании, так как вероятность их роста гарантирована. многим инвесторам дала однозначный сигнал к покупке акций компании, так как вероятность их роста гарантирована.
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