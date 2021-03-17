Инвестировать нужно только в те компании, которые имеют перспективу роста. Для этого нужно следить за новостями на рынке финансов и быть всегда на чеку. Вот например новость о том, что Freedom покупает американского брокера Инвестировать нужно только в те компании, которые имеют перспективу роста. Для этого нужно следить за новостями на рынке финансов и быть всегда на чеку. Вот например новость о том, что Freedom покупает американского брокера [ссылка скрыта, авторизуйтесь] многим инвесторам дала однозначный сигнал к покупке акций компании, так как вероятность их роста гарантирована. многим инвесторам дала однозначный сигнал к покупке акций компании, так как вероятность их роста гарантирована.