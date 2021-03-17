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Тема: Курс злотого Кропивницкий
Форум:
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Тема:
Курс злотого Кропивницкий
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Vodylupe
статус:
[забанен]
Вчера в 17:20
«Ответить»
Я обычно здесь смотрю курсы валют в Кропивницком
[ссылка скрыта по причине бана]
там же кстати и произвожу обмен злотых на гривны. Ибо курсы намного ниже чем у банков.
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