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    Ср., 17 марта 2021г.
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    Тема: Курс злотого Кропивницкий
    • Vodylupe статус: [забанен] Вчера в 17:20 «Ответить»
      Я обычно здесь смотрю курсы валют в Кропивницком [ссылка скрыта по причине бана] там же кстати и произвожу обмен злотых на гривны. Ибо курсы намного ниже чем у банков.
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