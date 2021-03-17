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    Ср., 17 марта 2021г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: арест имущества принадлежащего должнику
    • AntonioCAS статус: [забанен] Вчера в 16:24 «Ответить»
      В вашей компании есть клиент, который не платит ваши инвойсы? Не знаете как вернуть свои деньги законным путем? Наши юристы досконально знают порядок взыскания долга с юридического лица и имеют ресурсы, чтобы заставить вашего должника вернуть ваши деньги. Самый действенный способ, который подойдет для крайних мер - наложить арест на имущество должника и наши юристы https://ur-delo.com/arest-imushhestva-dolzhnika/ знают все о порядках ареста имущества принадлежащего должнику, именно они смогут предоставить вам полный комплекс юридической помощи и услуг в подобной ситуации
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