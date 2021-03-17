Всем доброго дня. Вчера на ужин не успевала ничего приготовить взяла салат с кулинарии. Поели с мужем, а сегодня с утра проснулись и оба с жуткой изжогой и болями в области желудка. Наверное отравление? Уголь выпили - результатов нет. что ещё можно принять? Хорошо хоть сегодня на работе у него выходной, не знаю даже как бы он работал, бедный.
При отравлении обычно изжоги не бывает. А что именно если? Может дело в каком-то ингредиенте, а не в пропавшем продукте. У меня такая реакция сильно острую еду, поем и через какое-то время внутри словно огонь разгорается. Стараюсь, конечно избегать такую пищу, но в случае чего принимаю пассажикс. Спасает.