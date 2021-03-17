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    Ср., 17 марта 2021г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Изжога и боли в желудке.
    • Катяра Вчера в 09:58 «Ответить»
      Всем доброго дня. Вчера на ужин не успевала ничего приготовить взяла салат с кулинарии. Поели с мужем, а сегодня с утра проснулись и оба с жуткой изжогой и болями в области желудка. Наверное отравление? Уголь выпили - результатов нет. что ещё можно принять? Хорошо хоть сегодня на работе у него выходной, не знаю даже как бы он работал, бедный.
      • Yolly Вчера в 11:46 «Ответить»
        От изжоги хорошо “ренни”. Из “домашнего” пол чайной ложки на стакан воды...
        • Yolly Вчера в 11:47 «Ответить»
          От изжоги хорошо “ренни”. Из “домашнего” пол чайной ложки на стакан воды...
          • Electric_blue Вчера в 13:06 «Ответить»
            Мне, например, совсем не хорошо. При беременности была изжога, врач его пить говорила, эффекта я вообще не заметила. Подозреваю что препарат совсем слабенький, если беременным даже допускается.
          • Palmira Вчера в 15:22 «Ответить»
            При отравлении обычно изжоги не бывает. А что именно если? Может дело в каком-то ингредиенте, а не в пропавшем продукте. У меня такая реакция сильно острую еду, поем и через какое-то время внутри словно огонь разгорается. Стараюсь, конечно избегать такую пищу, но в случае чего принимаю пассажикс. Спасает.
            • Катяра Вчера в 18:32 «Ответить»
              Я название не запомнила. Но острого ничего там не было. За совет спасибо, “пассажикс” это что-то от изжоги?
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