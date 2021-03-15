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Тема: Смартфон с хорошей камерой
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jeronimo87
Вчера в 11:15
«Ответить»
Подскажите, пожалуйста, в каких смартфонах сейчас реально хорошие камеры, чтоб мыла не было?
LynaSa
статус:
[забанен]
Вчера в 11:20
«Ответить»
Ну, пока что самые лучшие камеры у Infinix Zero 8, насколько мне известно. Там основная идет на 64 мп (4 модуля) и фронталка на 48. Камеры, кажется Sony делает.
jeronimo87
Вчера в 11:21
«Ответить»
Неплохо)) Дорогой он? Я просто сейчас как раз подбираю себе, но бюджет не то чтобы очень большой)
LynaSa
статус:
[забанен]
Вчера в 11:27
«Ответить»
На Техникстор видела его порядка 20 тыс. Не знаю, дорого это для вас?
jeronimo87
Вчера в 11:28
«Ответить»
Как раз) С такими характеристиками он и не может дешевле стоить. Спасибо за наводку.
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tefanga
14.12.19 в 02:05
OlgaЕ
Cегодня в 05:31
Смартфон с хорошей камерой
5
Компьютеры, смартфоны, гаджеты
jeronimo87
Вчера в 11:14
jeronimo87
Вчера в 11:28
Аренда самой лучшей специальной техники на привлекательных условиях в компании «SPECTEHNIKA2017»
1
Строительство и ремонт
bbsstudioru
Позавчера в 19:31
bbsstudioru
Позавчера в 19:31
Аренда самой лучшей специальной техники на привлекательных условиях в компании «SPECTEHNIKA2017»
1
Строительство и ремонт
bbsstudioru
Позавчера в 19:29
bbsstudioru
Позавчера в 19:29
Машина в аренду на разумных условиях
1
Строительство и ремонт
bbsstudioru
Позавчера в 11:57
bbsstudioru
Позавчера в 11:57
Машина в аренду на разумных условиях
1
Строительство и ремонт
bbsstudioru
Позавчера в 11:54
bbsstudioru
Позавчера в 11:54
Ремонт бытовой техники на дому в Могилёве
1
Строительство и ремонт
bbsstudioru
12.03.21 в 21:45
bbsstudioru
12.03.21 в 21:45
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