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    Пн., 15 марта 2021г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Смартфон с хорошей камерой
    • jeronimo87 Вчера в 11:15 «Ответить»
      Подскажите, пожалуйста, в каких смартфонах сейчас реально хорошие камеры, чтоб мыла не было?
      • LynaSa статус: [забанен] Вчера в 11:20 «Ответить»
        Ну, пока что самые лучшие камеры у Infinix Zero 8, насколько мне известно. Там основная идет на 64 мп (4 модуля) и фронталка на 48. Камеры, кажется Sony делает.
        • jeronimo87 Вчера в 11:21 «Ответить»
          Неплохо)) Дорогой он? Я просто сейчас как раз подбираю себе, но бюджет не то чтобы очень большой)
          • LynaSa статус: [забанен] Вчера в 11:27 «Ответить»
            На Техникстор видела его порядка 20 тыс. Не знаю, дорого это для вас?
            • jeronimo87 Вчера в 11:28 «Ответить»
              Как раз) С такими характеристиками он и не может дешевле стоить. Спасибо за наводку.
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