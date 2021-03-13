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Благодаря достаточно бурному развитию науки и техники, за последние 50 лет в домах людей появилось множество полезных устройств, которые заметно упрощают нам жизнь: пылесосы, кофемашины, духовые шкафы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, газовые плиты и др. Благодаря качественной бытовой технике, любой человек тратит сравнительно мало времени на решение проблем, которые ранее занимали по несколько времени за сутки. К несчастью, как и любые сложные устройства, современная бытовая техника иногда ломается, вследствие естественного износа, брака или иных неприятностей. А поэтому такая услуга как ремонт мультиварокможет потребоваться любому гражданину в любую минуту.Ремонт бытовой техники с выездом к заказчикуКомпания СЦ "Мастер тут" предлагает всем обитателям Могилёва самые качественные услуги по ремонту любой бытовой техники на дому клиента. Квалифицированные специалисты всегда готовы отправиться по заданному адресу, осуществить диагностику причины поломки и устранить неисправность на месте либо забрать технику в фирменную мастерскую. В большинстве случаев поломанная бытовая техника нуждается в замене пары деталей, а поэтому ремонт стоит недорого и занимает мало времени. Вот лишь несколько услуг фирмы:• гарантийный и постгарантийный ремонт техники от разных производителей;• быстрая диагностика техники на предмет поломки;• детальная консультация по правильной эксплуатации техники;• составление акта о неисправности прибора и др.Как вызвать мастераЕсли вы столкнулись с поломкой пылесоса, духового шкафа, холодильника, стиральной машины или другой бытовой техники, то вы можете сразу вызывать мастера от "СЦ "Мастер тут"". Для этого позвоните по телефону +375-29-577-75-30 или переходите на сайт master-tut.by и оставляйте заявку online, дабы с вами связался оператор. Вызвать мастера по городу вы сможете в течении дня, выбрав удобное время, выезд по территории области осуществляется в течение недели. Вызвать мастера можно в периоде между восемью утра и 10 вечера. При согласии на последующий ремонт, диагностика причин поломки остаётся бесплатной. В других ситуациях стоимость выезда специалиста составляет 10 рублей. На сайте указанной компании вы можете ознакомиться со списком устройств, ремонт которых предлагается, почитать полезные статьи о рациональном выборе бытовой техники.