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Благодаря очень быстрому развитию науки и техники, за последние пятьдесят лет в домах простых граждан появилось множество интересных бытовых приборов, которые значительно облегчают нам жизнь: холодильники, телевизоры, духовые шкафы, кофемашины, стиральные машины, пылесосы, газовые плиты и др. Благодаря таким устройствам, каждый человек тратит меньше времени на решение задач и проблем, которые раньше занимали по несколько времени за день. К несчастью, как и любые электронные устройства, современная бытовая техника иногда ломается, вследствие быстрого износа, брака на заводе или других проблем. А потому такая услуга как ремонт телевизоровможет пригодиться любому человеку в самый неожиданный момент времени.Качественный ремонт бытовой техники на домуКомпания СЦ "Мастер тут" предлагает всем обитателям Могилева качественные услуги по ремонту любой техники на дому у заказчика. Квалифицированные мастера всегда готовы приехать по заданному адресу, провести диагностику причин поломки и устранить неисправность на месте или забрать технику в мастерскую. Довольно часто сломавшаяся бытовая техника нуждается в замене пары деталей, и потому ремонт стоит дешево и занимает довольно мало времени. Вот лишь пара услуг фирмы:• гарантийный и постгарантийный ремонт электроники от разных брендов;• быстрая диагностика техники на предмет неисправности;• профессиональная консультация по грамотной эксплуатации;• составление акта о поломке приборов и др.Как вызвать мастераЕсли вы встретились с поломкой стиралки, холодильника, духового шкафа, пылесоса или иной техники, то вы можете смело вызывать специалиста от "СЦ "Мастер тут"". Для этого позвоните по телефону +375-29-577-75-30 или зайдите на сайт master-tut.by и оставляйте онлайн заявку на ремонт, чтобы с вами связался оператор. Вызвать мастера по городу вы можете в течение дня, выбрав нужное время, выезд по территории области осуществляется в течение 1 недели. Вызвать работника фирмы можно в промежутке между 8 утра и десятью вечера. При согласии на последующий ремонт, диагностика причин поломки остается бесплатной. В иных случаях цена выезда специалиста составляет десять рублей. На сайте представленной фирмы вы можете ознакомиться с перечнем устройств, ремонт которых предлагается, изучить полезные публикации о грамотном выборе долговечной бытовой техники.