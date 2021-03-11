Сейчас для строителей не самые лучшие времена, законодатели гайки закручивают, чтобы продвинуть крупных игроков, а мелких загнать в тень. Да и рынок материалов неплохо лихорадит - все на ценах сказывается. Заказчикам приходится раскошелиться, чтобы оплатить все - и материалы, и работу. Естественно и они хотят сэкономить, приходится искать варианты, чтобы и качество сохранить, и в минусах не остаться. Поэтому мы весь металлопрокат тут https://steel-pro.ru/armatura/ закупаем. Наша бригада с ними давно работает, цены у них более чем умеренные, можно и по доставке и по оплате найти вариант, никаких задержек, весь товар с документами и гарантией. Сколько на их материалах уже домов построили - еще ни разу проблем не было.