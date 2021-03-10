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    Ср., 10 марта 2021г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Восстановление информации с RAID-массивов
    • Solnishko Вчера в 22:46 «Ответить»
      Привет однофорумчане! Решила здесь попросить помощи, так как думаю, что среди нас есть продвинутые ребята по софту и железу. В общем мне нужно найти нормульную прогу,которая способна восстанавливать данные с нерабочих дисков, с RAID-массивов. Если шарите по теме, то просьба подсказать, как реально восстановить данные?
      • New! Petrash Cегодня в 12:37 «Ответить»
        По этому поводу есть классная программа Hetman RAID Recovery, версия 1.4 https://hetmanrecovery.com/ru/raid-data-recovery-software благодаря которой мне удавалось несколько раз спасать важную информацию. Работает примерно так - программа восстанавливает поврежденный массив, а после этого собирает отдельные диски в одной целое и предоставляет доступ к информации.
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