Привет однофорумчане! Решила здесь попросить помощи, так как думаю, что среди нас есть продвинутые ребята по софту и железу. В общем мне нужно найти нормульную прогу,которая способна восстанавливать данные с нерабочих дисков, с RAID-массивов. Если шарите по теме, то просьба подсказать, как реально восстановить данные?
По этому поводу есть классная программа Hetman RAID Recovery, версия 1.4 https://hetmanrecovery.com/ru/raid-data-recovery-software благодаря которой мне удавалось несколько раз спасать важную информацию. Работает примерно так - программа восстанавливает поврежденный массив, а после этого собирает отдельные диски в одной целое и предоставляет доступ к информации.