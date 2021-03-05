Здравствуйте, девчата) Думаю много кто себе наращивает ресницы, и мастера небось тут есть. Хочу показать вам свою работу и спросить у опытных, отчего могут быть такие пробелы как у меня в работе? А еще как прибавить густоты во внутренних углах? И вообще если есть ошибки укажите, буду благодарна
Привет, ну тут конечно все совсем плохо( это и работой то нельзя назвать. Надеюсь вы сами все понимаете и похоже, что обучения толкового у вас не было или вы вообще самоучка. Сходите лучше на нормальное базовое обучение, где поставят руку правильно, ту же Околашес рекомендую.