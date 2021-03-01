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    Пн., 1 марта 2021г.
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    Тема: Недвижимость
    • Fiona44 Вчера в 20:18 «Ответить»
      Обратился по советую в [ссылка скрыта, авторизуйтесь] и о выборе своем вообще ни капли не жалею. Одним словом - ребята большие молодцы и помогли мне на отлично. Выбор квартир большой, ознакомьтесь с каталогом. Помогают также с оформлением и работают быстро.
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