Bolide Slideshow Creator – простая и бесплатная программа для создания видео роликов из вашей коллекции фотографий, а также для добавления музыкального сопровождения. Программы позволяет создавать впечатляющие слайд шоу, с красочными эффектными переходами. Позволяет добавлять текстовые аннотации и производить коррекцию фото.
Основные возможности
сделать AVI слайд шоу.
сделать MKV слайд шоу.
сделать WMV слайд шоу.
создать музыкальное слайдшоу.
Создать слайды с множеством эффектов.
Создать простой мультфильм.
сделать слайд шоу для ВКонтакте
выложить созданное фотошоу на видео хостинги типа Youtube, вКонтакте Rutube и другие.
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