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    Вс., 28 февраля 2021г.
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    Тема: Bolide Slideshow Creator – программа для создания слайд шоу
    • Karmoxa Вчера в 23:27 «Ответить»
      Bolide Slideshow Creator – простая и бесплатная программа для создания видео роликов из вашей коллекции фотографий, а также для добавления музыкального сопровождения. Программы позволяет создавать впечатляющие слайд шоу, с красочными эффектными переходами. Позволяет добавлять текстовые аннотации и производить коррекцию фото.

      Основные возможности
      сделать AVI слайд шоу.
      сделать MKV слайд шоу.
      сделать WMV слайд шоу.
      создать музыкальное слайдшоу.
      Создать слайды с множеством эффектов.
      Создать простой мультфильм.
      сделать слайд шоу для ВКонтакте
      выложить созданное фотошоу на видео хостинги типа Youtube, вКонтакте Rutube и другие.

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