Задумались о строительстве дачного дома в Нижнем Новгороде? Если Ваш ответ - да, то смело обращайтесь в строительную компанию «ДОМовъ»!
Более 10 лет мы возводим качественные деревянные сооружения по всей Нижегородской области. Мы строим каркасные дома, дома из оцилиндрованного бревна, дома из бруса по типовым и индивидуальным проектам. В нашем каталоге представлено более 90 готовых проектов. Если ни один из представленных проектов Вам не подходит, то наши дизайнеры составят проект «с нуля», в котором будут учтены все Ваши пожелания.
К нашим преимуществам можно отнести:
— Работа по договору. Стоимость работ прописывается в договоре и фиксируется на весь период строительства. Заключая договор с нами, Вы точно знаете цену будущего дома.
— Доступные цены на строительство. Мы хотим, чтобы каждый житель области мог позволить себе качественный дачный домик.
— Работаем с материнским капиталом.
— Регулярные акции и подарки. Мы дополним Ваш дом необходимыми опциями совершенно бесплатно!
— Ответственный подход к работе. Наши специалисты - это жители Нижегородской и Кировской области, которые длительное время работают в строительной сфере.
— Индивидуальный подход к каждому заказчику. Учтем все пожелания и требования, подробно ответим на любой вопрос.
Итак, что же нужно сделать, чтобы стать обладателем дачного домика в Нижегородской области? Все просто:
1. Перейдите на сайт domovnn . ru (предварительно удалив пробелы до и после точки). Там Вы сможете ознакомиться с проектами и посмотреть в галерее уже построенные дома.
2. Выберите проект, который Вам подходит. При необходимости сообщите менеджеру, какие правки Вы бы хотели внести в проект.
3. Позвоните нашему менеджеру, оставьте заявку на сайте или напишите письмо. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Офис компании «ДОМовъ» расположен в Нижнем Новгороде, ул. Гордеевская, д. 7, офис 220.