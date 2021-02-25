Хочу сделать маме с папой сюрприз на годовщину свадьбы, а точнее на 30-летие с дня свадьбы! У меня есть старая фотокарточка со дня их свадьбы, хоть фото форматом почти а4 (знаете такие фотки старые были) но качество там не ахти, может все-таки как-то можно перенести это изображение на холст? Имею в виду портрет на холсте, как сейчас реклама популярная выскакивает.
как хорошо, что вы не связались с этой рекламой, берут за портрет втридорога, а делают так себе, даже края подрамника не могут нормально оформить. заказывал девушке портрет, но пришлось отказаться. переделывал в уютной стене, получилось намного дешевле и качественней! во 1х картинка более четкая, цвет лучше передается и сам материал основы плотнее. и еще быстрая доставка, боялся не успеть вручить вовремя)
Согласна! Всегда насторожение вызывали такие рекламные приложения, предпочитаю всегда только проверенные фирмы. Тоже имела дело с уютной стеной, заказывала в прошлом году фотообои на кухню, моющиеся, но еще не приходилось мыть - не мараются) понравилось и качество и обслуживание, а главное что предоплаты нет.