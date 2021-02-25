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    Чт., 25 февраля 2021г.
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    Тема: сюрприз родителям
    • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 10:45 «Ответить»
      Хочу сделать маме с папой сюрприз на годовщину свадьбы, а точнее на 30-летие с дня свадьбы! У меня есть старая фотокарточка со дня их свадьбы, хоть фото форматом почти а4 (знаете такие фотки старые были) но качество там не ахти, может все-таки как-то можно перенести это изображение на холст? Имею в виду портрет на холсте, как сейчас реклама популярная выскакивает.
      • Сегодня! NikolayP Cегодня в 11:48 «Ответить»
        как хорошо, что вы не связались с этой рекламой, берут за портрет втридорога, а делают так себе, даже края подрамника не могут нормально оформить. заказывал девушке портрет, но пришлось отказаться. переделывал в уютной стене, получилось намного дешевле и качественней! во 1х картинка более четкая, цвет лучше передается и сам материал основы плотнее. и еще быстрая доставка, боялся не успеть вручить вовремя)
        • Сегодня! Lyaman Cегодня в 12:02 «Ответить»
          Согласна! Всегда насторожение вызывали такие рекламные приложения, предпочитаю всегда только проверенные фирмы. Тоже имела дело с уютной стеной, заказывала в прошлом году фотообои на кухню, моющиеся, но еще не приходилось мыть - не мараются) понравилось и качество и обслуживание, а главное что предоплаты нет.
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