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Тема: Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги Сегодня! Monah Cегодня в 10:15 «Ответить»



Как-то случайно попался мне на глаза один комментарий почитателя мужским эгалитарным движением, который в захлёб восторгался, как Сорвачёв Антон и его команда активистов защищает права мужчин и какие крутые инициативы выдвигают властям. Вообщем – это реальные пацаны из МЭДа. А остальные все фуфлагоны и порожняк гоняют вагонами.

Взяло любопытство и пошёл на сайт МЭД смотреть инициативы и испытывать восторг и умиление от того, что хоть кто-то нещадно бьётся с супостатами ради мужского населения Российской Федерации.

И действительно нашёл следующий список требований к власти от Мужского движения.



«Для того, чтобы сделать данный диалог наиболее эффективным, активисты Мужского движения предлагают следующий список требований к власти от Мужского движения:

1) Отмена призыва в армию.

2) Снижение возраста выхода мужчин на пенсию до 55 лет.

3) Разработка и реализация государственной программы «Мужское здоровье».

4) Справедливое рассмотрение судебных дел об определении места жительства детей с одним из родителей.

5) Отмена алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

6) Отмена алиментов на содержание матери ребенка до достижения им 3-х летнего возраста.

7) Отмена смертной казни для мужчин. В настоящее время на нее наложен мораторий.

8) Упразднение колоний строгого и особого режима. Сейчас в них содержатся только мужчины.

9) Государственная программа по профилактике самоубийств среди мужчин.

10) Приведение законодательства в соответствии с п.3 ст.19 Конституции РФ. Отмена гендерных отсылок во всем российском законодательстве.

11) Приравнивание радикального феминизма, призывающего ненавидеть мужчин, к экстремизму.

12) Запрет на использование негативного образа мужчины в рекламе и СМИ.

13) Репродуктивные мужские права: если женщина хочет ребенка, а мужчина нет — он имеет право от него отказаться и не нести никаких родительских обязанностей.

14) Полная амнистия по всем алиментным долгам.

15) Сделать выходным днем 19 ноября Международный мужской день.

16) Проведение обязательного теста ДНК на установление отцовства в отношении новорождённых детей, проводимый медицинскими учреждениями за счет бюджета.

17) Установить приоритет брачного договора над семейным кодексом РФ.

18) Разработка комплекса мер экономического содействия мужчинам, планирующим заняться предпринимательством.

19) Введение специализированных приютов и реабилитационных центров постоянного содержания для мужчин, пострадавших по семейным обстоятельствам, а равно для всех мужчин, оказавшихся без постоянного места проживания.



Наши(МЭД) инициативы:

1.Законопроект об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России

2.Петиция о принятии законопроекта об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России

3.Петиция об отмене алиментов в Украине

4.И ещё петиция была про снижение пенсионного возраста мужчин.»



Прочитав это перечень требований к властям мне сразу вспомнился образ Дон Кихота и его борьба с ветряными мельницами.





Кто не в курсе, то фразеологизм «Сражаться с ветряными мельницами» означает бесперспективное и бессмысленное занятие по поиску и ожидания справедливости там и от тех, кто её обеспечить не может и не хочет.

При этом я не хочу сказать, что Антон Сорвачёв глупый. Наоборот, он достаточно умный и грамотный персонаж в этом фарсе и прекрасно понимает, что он делает и что то, что он делает приведёт к совершенно другому результату, чем им декларируется.

Об этом говорит уже тот факт, что так запутанно составлен посыл, что одно исключает другое.

А именно, требование - действие, выражающееся в настойчивой, категорической, просьбе исполнить что-либо.

А диалог – это обмен репликами между двумя и более людьми.

Так требование или диалог? Вот ведь лукавый какой выбор.



Требовать может только сильный, а диалог никого ни к чему не обязывает.

А могут ли мужчины в нынешней ситуации что-то требовать? Вопрос риторический.



Я не очень-то, от слова «совсем», слежу за исполнением властями требованиям Мужского Эгалитарного Движения, поэтому хотелось бы обратиться к мужской маносфере и узнать что власти выполнили и как жизнь мужчин полегчала в результате выдвинутых А.Сорвачёвым требований.

Примечание: Но судя по тому, что алименты не отменили, а пенсионный возраст остался прежний, то первая же мельница намотала на кукан все эти инициативы Дон Кихота. Не он первый, не он последний. Чего на него обращать внимание.



Прежде чем начинать какую-то борьбу необходимо понимать кто или что перед вами и какие ваши шансы в открытой борьбе оказать достойное сопротивление(как минимум) или одержать победу (как максимум).Одним словом, надо знать себя и свои силы, врага и его силы, а также местность.



«Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, ты можешь победить в сотнях сражений без единого поражения.

Если ты только знаешь себя, но не знаешь своего оппонента, ты можешь как победить, так и получить поражение.

Если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь создавать для себя опасности.»

Сунь-цзы



И что сделали «активисты МЭД»? С кем они решили бороться? Власть? А что такое «власть»? А с кем и с какими силами собрались бороться А.Сорвачёв и его адепты? И последняя фраза Сунь-цзы как раз про это : «Если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь создавать для себя опасности.»

Здесь отсылаю к материалу «Агенты влияния в Мужском Движении».

Даже не проводя детальный анализ текущей ситуации каждой из противоборствующей сторон, а лишь зная какими инструментами обладает законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации и что из себя представляет нынешнее Мужское Движение, которое самозвано узурпировали активисты МЭД, можно заранее понять чем всё это закончиться для последних.

И Сунь-цзы опять даёт мудрый совет:

«Не сражайтесь с более сильным врагом, чем вы. И если это неизбежно, и вы должны вступить в бой, то убедитесь, что вы задействовали его на своих условиях, а не на условиях вашего врага».



А на каких условиях (т.е местности) предлагает сражаться Сорвачёв с сильным врагом? Петиции и требования – это условия(местность) существующей власти. Исход борьбы может быть неочевиден только для идиотов.



Для здравомыслящих людей очевидно, что у МЭД нет никакой ни стратегии, ни тактики.

И ещё Сунь-цзы говорил, что «Стратегия без тактики - самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии - это шум перед поражением».



Чем МЭД и занимается – сплошная шумиха, за которой тянется шлейф поражения.



Так что же делать?



Как говориться: Критикуешь – Предлагай.



И у меня есть что предложить сообществу здравомыслящих мужчин.

В первую очередь необходимо понять как происходит управление людьми и в соответствии с этим определять стратегию сопротивления и согласно стратегии осуществлять тактические мероприятия.



Изобретать «велосипед» смысла нет, так как Концепция Общественной Безопасности очень подробно и доходчиво объяснило принципы и методы управления человечеством. И КОБовцы определили шесть приоритетов управления человечеством.



Шесть приоритетов управления человечеством(кратко)



Шестой приоритет – оружие уничтожения

«Война есть продолжение политики иными средствами»

Карл фон Клаузевиц



Самым древним и быстрым способом управления людьми являются войны. Цель любой войны - завоевание территорий, богатств, людских ресурсов либо полное уничтожение противника.



Пятый приоритет – оружие геноцида

«Для славян, никакой гигиены, только водка и табак!»

Адольф Гитлер



Уничтожить или подчинить своим целям целый народ можно с помощью оружия геноцида, то есть наркотиков, алкоголя, табака, некоторых прививок и ГМО продуктов. Но, чтобы народ не распознал их как оружие, они были замаскированы, с помощью культуры, СМИ, специально подброшенных поговорок и примет, под якобы безобидные средства для расслабления, снятия стресса, веселья и получения устойчивости к болезни. Но фактически это опасные яды, подрывающие генетику рода, убивающие людей духовно и физически, как живущих, так и будущих поколений. Россия ежегодно теряет только от последствий связанных с употреблением алкоголя свыше 700 тысяч человек в год.



Четвёртый приоритет – экономический

«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы»

Майкл Ротшильд.



Сперва через перестройку и приватизацию уничтожили экономику СССР , а потом за бесценок скупили оставшееся. А тупое и запуганное население смотрела на это ничего не понимая. Мозги-то пропили свои.

Ну а дальше через мировые деньги и институт кредита, с помощью ростовщического ссудного процента, когда кланы банкиров, не производя ничего ценного для общества, получают бешеные доходы по кредитным процентам, и люди, семьи, целые народы долгое время работают на их погашение, становясь по сути своей рабами. В этом случае всё общество, вне зависимости от того берут люди кредиты или нет, понимают они эти механизмы или нет, находится фактически в экономической зависимости от узкой прослойки банкиров, подпитывая эту систему как батарейки.



Третий приоритет – фактологический

«Факты не существуют — есть только интерпретации.»

Фридрих Вильгельм Ницше



Значительно эффективнее можно управлять народами или отдельными слоями общества, определённым образом обработав человеческое сознание с помощью различных идеологий, вероучений, социологических доктрин, СМИ. Одним из наиболее мощных способов обработки сознания людей, является кино, театр, телевидение, ведь вопреки расхожему мнению, СМИ не столько отражают объективную реальность, сколько программируют её, формируя отношение людей к тем или иным событиям.





Второй приоритет – хронологический

«Почаще оглядывайся на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок»

Козьма Прутков



Человек, забывший свою историю, историю своего Отечества подобен дереву, потерявшему корни. А что будет, если свою историю забудет целый народ или поверит в какой-нибудь исторический миф, навязанный ему с учетом интересов внешних враждебных сил? Джордж Оруэлл когда-то писал: "Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". Переписывание истории народа неизбежно приводит к изменению его будущего. Именно поэтому приход новой власти всегда сопровождается переписыванием истории, но при этом сами правители не понимают, как их используют в тёмную. Очень ярко это проявилось сегодня в бывших союзных республиках, отколовшихся от СССР. Поэтому необходимо всегда помнить, что история никогда ничему не учит, она лишь наказывает за незнание своих уроков.



Первый приоритет – мировоззренческий

«Хочешь победить врага – воспитай его детей»

восточная мудрость



Покорение народа будет наиболее устойчивым, эффективным и практически необратимым, если удастся каким-либо способом видоизменить его мировоззрение в массовой статистике, тогда народ сам защищает интересы захватчиков, считая их частью своей нормальной жизни. Сейчас на наших глазах СМИ, все художественные фильмы, звёзды эстрады и кино пытаются внушить, что алкоголь, никотин, другие наркотики, а также сексуальные извращения это «нормальное» явление в жизни современного Российского общества.



Примечание. Для подробного изучения материала – это к КОБовцам.



Если суммировать всё вышесказанное, то все эти приоритеты направлены на одно – это лишить человека энергии и сил к сопротивлению и созиданию, а также связи с родом и Природой(Вселенная). И матриархальная матрица, как система порабощения и геноцида мужчин и в итоге всего народа успешно с этим справляется.

А слабый человек не сможет не только достичь какого-либо успеха в своей жизни, но и оказать достойное сопротивление захватчикам. Что в принципе мы и видим, когда население отдало без борьбы все богатства России и сейчас влачит жалкое существование. Да ещё намордники послушно надело и ходят до сих пор дебилы по улицам и магазинам.



Раньше все эти механизмы управления были скрыты, и их знало лишь ограниченное число посвященных, но сейчас в силу действия объективного закона времени всё тайное становится явным и каждый человек при желании может это увидеть. Это объективное явление в жизни общества было названо концептуальной властью, а механизмы ведения войн или управления обществом были выделены как обобщённые средства или приоритеты управления этой самой концептуальной власти. При применении внутри одной социальной системы это — обобщённые средства управления ею, а при их применении одной социальной группой по отношению к другой это — оружие, т.е. средства ведения войны, в самом общем понимании этого слова. Сегодня, осознавая эти механизмы, каждый человек способен сам противостоять воздействию на него извне по всем приоритетам, и у него появляется осознанный выбор – остаться рабом, либо освободиться и стать Человеком.



А вот здесь уже проходит черта между теми, кто готов сражаться и тех кто останется рабом.

Те, кого обуял страх, не читайте дальше. Слабость духа будет выражаться в попытках рефлексировать на то, что вы прочитали до этого и на то что прочитаете дальше.

Ну а кто решил сражаться должны помнить, что «Воин, который готов сражаться, также должен быть готов умереть».



Думаю, что слабые духом отсеялись и остались те, кто реально готов к сражению. И ничего что мы в меньшинстве. Как говорил Сунь-цзы «Великолепных результатов можно достичь малыми силами».



Сперва надо сделать анализ шести приоритетов, в которых у мужчин в нынешнем положении есть шансы победить систему угнетения(матриархат) и уничтожения(геноцид).



Итак начнём с Шестого приоритета.



Шестой приоритет – оружие уничтожения.

Да, оружия у населения, кроме охотничьего, сейчас нет. Да и то отберут власти сразу же после начала какой-нибудь заварушки. Да и наличие охотничьего оружия не делает из вас автоматически вояку типа Рембо. По данным ФБР в США только 3% имеющих оружие смогли применить его при нападении на них. Только 3 процента! Ну а 97 % ограбили или избили с их пукалками. Хотя все они регулярно ходили в тир и метко поражали мишени.

Здесь мы уязвимы, но и из этого есть выход. Если начнётся военный конфликт, то надо быть готовым к тому, что к вам в руки попадётся настоящее оружие. И вы должны о нём знать всё и уметь пользоваться им хотя бы в теории. Знание тактической медицины(на ютуб-канале Сталинград XXI есть хорошие материалы) позволит вам спасти жизнь не только себе , но и своему товарищу по оружию. Мало того, вы ещё должны быть обучены тактическим действиям в условиях города и леса. И единственным вариантом в этом случае остаётся страйкбол и пейнтбол. Страйкбол предпочтительнее пейнтбола. Только идите в те команды, где действительно изучают тактику боя и регулярно тренируются. Через тренировки будут вырабатываться рефлексы, который возможно не только спасут вам жизнь, но и позволят победить.

Один из тезисов морской пехоты США звучит так : «В критической ситуации вы не взлетите до уровня своих ожиданиях, а упадёте до уровня своей подготовки».

На тренировках и играх вы можете ожить и сделать дома анализ своих ошибок, а в реальном бою разбор ошибок будут делать те, кто остался в живых над теми, кто уже труп. И нет никакой гарантии, что именно вы будете в живых и не на вас будут делать разбор как не надо было делать.

Если хотите проверить, то сходите на тренировку в местный страйкбольный клуб и засеките через сколько минут или секунд вас нашпигуют шарами.

Кроме того - это прекрасное время препровождение для мужчин, чем бухать и сидеть у зомбоящика.

Когда к вам придут злые бармалеи, чтобы отрезать вам голову и использовать её в качестве футбольного мяча во дворе - навряд ли их остановит ваш статус и рейтинг в компьютерных виртуальных стрелялках.

Изучите и практикуйте ножевой и палочный бой. Это также даст вам шанс выжить в экстремальной ситуации. Не призываю к боевым искусствам. Голова нужна для того, чтобы ей думать, а не чтобы по ней били. Отбитая голова ещё ничего хорошего не придумала.

И самое главное, вы можете это делать уже здесь и сейчас, а решение зависит только от вас.

Остальные? Так остальные будут просто тупым стадом, которое пойдёт на убой. А у вас будет шанс выжить. А если и умереть, то как воин, а не как тварь дрожащая.





Пятый приоритет – оружие геноцида.

И оружие геноцида это не только алкоголь, табак и наркотики. Это всё то, что при употреблении внутрь приносит вред вашему физическому телу.

Кто каждому из вас мешает категорически прекратить употреблять алкоголь и отказаться от курения? Никто над вами не стоит с плетью и не заставляет употреблять алкоголь, наркотики и табак.

О вреде всем известно, но население тупо продолжает себя уничтожать.

Сюда же включите всякие напитки и еду, которая оказывает вредное воздействие на ваш организм и главное мозг. Вы есть то, что вы едите.

Здесь решение зависит только от вас либо питаться живой пищей, либо есть химию и мертвичину.

И здесь каждый из вас может оказать оглушительную победу над врагом взяв под контроль свои ядовитые привычки.



Четвёртый приоритет – экономический.

Здесь всё запущенно. Всё просрали те поколения, который тупо поверили Горбачёву и Ельцину с гайдаровской бандой. Те, кто должны были встать грудью на защиту собственных предприятий ради будущих поколений, просто, как тупые бараны, молча наблюдали как почти 72 тыс. предприятий в России уничтожались, обрекая последующие поколения на безработицу и нищенское существование. И как следствие всё уже разграблено и распродано, а богатства России принадлежать уже кому угодно, только не населению.

Казалось бы ситуация катастрофическая, но и здесь есть возможности.

Что можно предпринять, когда промышленность и экономика СССР разрушена, а лакомые куски распроданы буржуям?

По сравнению с Советским Союзом у населения есть уникальный шанс работать на себя, став собственниками предприятий или зарегистрировав ИП или стать самозанятым.

Во времена Советского союза все предприятия были государственными и люди на них работали за одну зарплату и возможно были премиальные, а социальные лифты были столь медленные, что практически все стояли на местах и ждали пока вышестоящий начальник куда-нибудь сгинет.



Как оказывать сопротивление в 4-ом приоритете?

В первую очередь надо понимать, что экономика – это когда произведённый товар меняется на деньги. А на эти деньги производятся опять товары. То есть люди являются двигателями экономики и финансируют своими деньгами те предприятия, чью продукцию они покупают и чьими услугами они пользуются.

Поэтому, что именно покупать - это опять же ваш выбор на основе ваших привычек и убеждений. И вы выбираете кого вы финансируете и чьё производство вы поддерживаете своими деньгами.

Более проницательные уже увидели, что здесь идёт пересечение с пятым и шестым приоритетами. Отказываясь от употребления вредных продуктов и ядов вы улучшаете своё здоровье и соответственно становитесь более жизнестойким и здравомыслящим, способным оказывать достойное сопротивление агрессивной внешней среде.

Таким образом, отказываясь употреблять яды и отрывы вы перестаёте финансировать те предприятия, которые эту продукцию производят и поставляют населению.

А чтобы понять, как это может ударить по экономике производителя произведём небольшие расчёты на примере сигарет.

Пачка сигарет допустим стоит 100 рублей.

Она выкуривается за два дня и человеку необходимо 15 пачек в месяц.

Итого 1500 руб. в месяц на сигареты.

Когда человек отказывается от курения, то производитель недополучает 1500 руб. в месяц или 18000 рублей в год. Вроде не много с одного-то человека.

А если отказались от курения 1000 человек, то это 18 млн. рублей в год мимо производителя сигарет. Склады затарены, продукция не продаётся и портиться ,а предприятия несут убытки. Табачная продукция пропадает из магазинов и подрастающие дети не видят этот образ курящего отца и/или матери и сам не становиться потребителем табачной продукции в 10 -12 лет.

А теперь проверьте кому принадлежат табачные предприятия выпускающие сигареты в России и куда уходят ваши деньги из России.

Почему МЭД активно не пропагандирует среди мужчин отказ от курения и употребления алкоголя?

Мало того, что население само себя убивает, так ещё и за свои деньги, которые уходят на Запад. Дикость, но это так практически во всём.

Обращаю внимание, что вы сами это финансируете.

Тоже самое про пищу и напитки с добавками и красителями.

Здесь нет призыва отказываться от качественной пищи иностранного производства, но при всех прочих условиях и качестве лучше питаться отечественной продукцией и поддерживать финансово российских производителей и частных лиц.

Отдав ту же 1000 рублей мужчине за продукцию с его огорода/фермы/пасеки вы поддержите соотечественника, который так же вынужден выживать в это время.



Третий приоритет – фактологический.

Как происходит управление через фактологический приоритет? Через ложную интерпретация фактов.

Можно сказать, что это самый подлый приоритет. Именно так была внедрена матриархальная матрица в Советском Союзе, когда из обычной бабы слепили богиню и заставили всех ей поклоняться. А так как у детей до 12 лет отсутствует критическое мышление, то каждое поколение впитывает установки социума как единственно верные и правильные. Именно так и внедрена была психологическая установка баборабства: «Мужчина должен бабе пожизненно».

Что делать с 3-им приоритетом?

Пересмотреть все свои убеждения и психологические установки на достоверность. Благо сейчас материала предостаточно в интернете, ну и собственный опыт также будет полезен. Материал «Выход из матриархальной матрицы» каждому в помощь.

Что это даст? Ваши убеждения влияют на ваши мысли, а ваши мысли управляют вашими действиями. А действуя в соответствии с вашими мыслями вы получаете определённый результат. Причинно-следственная связь.

Поменяв свои убеждения вы сможете получать нужные результаты, которые должны сделать вашу жизнь лучше. Не бабе, а именно вам.

Приведу несколько глобальных примеров наглой лжи.

Как один из примеров наглой лжи, это то, что русские - это самый пьющий народ. И в тоже время есть достоверная информация, что в 1858-1859 г.г. в России имел место антиалкогольный бунт, который охватил 32 губернии, более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации.

Вот так! В России, в 19-м веке, народ бунтовал против алкоголя. В «пьющей» России — против выпивки! Информация в интернете.

Во-вторых, нынешнее «Христианство» - это на самом деле Павлианство, которое было спущено в Европу и на Русь из Англии.

А что было тогда до нашей(вот только чьей?) эры? Многочисленные источники указывают, что была Ведическая вера.

В-третьих, нынешний Новый год 31 декабря. Петровский указ предписывал 1 января 7208 лета считать 1 января 1700 года по новому летоисчислению. Таким образом, из народной памяти вычеркнули 5508 лет.

И праздновали славяне до этого времени Новый год в другое время и совсем по другому.

Что происходит в нынешний Новый год? Пьянка, застолье, кутёж и пляски ночью. Во-первых, ночью беснуются только бесы. И опять обязательный алкоголь, как геноцид славян.

Какие праздники праздновали славяне? Это были дни силы Природы и покровительства славянских Богов, в результате чего наши предки получали мощь и покровительство Богов. То есть становились энергетически сильнее. А что сейчас получают славяне в результате пьяных праздников? Кураж демонов, цирроз печени, разрушенную жизнь свою и своих детей.

Какой смысл праздновать те праздники, которые тебя же и убивают? Парадокс, но празднуют. Можно это назвать разумным? Нет конечно. Это безумие.

В приложении к этому статье будут ссылки на другие материалы, которые помогут разобраться в том как это всё происходит. Здесь повторяться смысла нет.

Главное, что нужно понять – это смена ваших убеждений и не допускать возврата прежних.

И здесь всё зависит именно от вас и только от вас.

И здесь надо поработать самому.



Второй приоритет – хронологический.

Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»*.

А для этого надо искать свои истоки и те мудрый знания наших предков.

То, что историю пишут победители уже всем здравомыслящим понятно.

В третьем приоритете уже привёл пример как у славян украли их прошлое и в настоящем продолжают переписывать настоящее.

Можно ли здесь что-то поменять? Конечно можно и нужно. Нужно знать кто были твои предки и какие великие и славные дела они творили в своё время, так как это поднимает самооценку нынешнего поколения.

И как пример того ,что занижается самооценка высказывание Гундяева о славянах : « А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери.» И эта чудовищная лож была многократно опровергнута.

Почему вдруг церковь считает, что мы рабы Божьи? Славяне были свободными людьми и сынами Богов. С какого вдруг момента кто-то решил нас обратить в рабство? Опять мракобесная ложь.

И ведь превратили паству в рабов, которые молча «проглотили» призыв Гундяева отказаться от посещения храмов и празднования пасхи в связи с «пандемией».

Раньше за свою ВЕРУ шли в смертельный бой, а нынешний адепты РПЦ отказались от празднования одного из главных церковных праздников.

Так вот, кто вам мешает восстановить справедливость и узнать правду о ваших великих предках и народе? Только ваша лень и отсутствие желания. Информации сейчас предостаточно.

Не все правда были славными и великими, были и предатели рода, которые сбухались и деградировали и мы сейчас пожинаем плоды их деградации.

Но наряду с предателями рода, есть и те кто высокодуховные личности, которые будут исправлять карму рода и может быть даже всего народа.



Что это даст каждому из нас?

Во-первых, чувство гордости за то, что вы являетесь потомков славных предков великого народа.

Во-вторых, вы ментально восстановите свою связь со своим родом и получите силу своего рода. А это уже много значит, так как вы почувствуете, что вы не один, а за вами стоит весь ваш род и поддерживает вас в ваших начинаниях и свершениях на благо рода и народа. И вам не стыдно будет держать ответ перед ними ,как вы использовали свою жизнь на пользу РОДА И НАРОДА, и за что боролись.

Сомневаетесь? Сделайте простой тест. Встаньте перед зеркалом и глядя на себя в зеркало произнесите «Я раб. Я одинок и беззащитен.» И почувствуйте своё состояние и состояние вашей энергетике. А затем глядя уверенно в зеркало представьте мысленно всех ваших предков воинов с оружием в руках и произнесите «Я потомок славных Воинов моего рода. Я Воин! За мной весь мой род и народ!». И почувствуйте своё состояние и состояние вашей энергетике.



Первый приоритет – мировоззренческий.

По сути – это перепрошивка мозгов, зомбирование и дебилизация. И это мы видим уже на яву на примере Украины.

Чтобы развязать войну, надо «разогреть» взаимную ненависть; чтобы заставить людей травиться алкоголем и табаком, надо внушить им, что это нормально; чтобы подсадить их на кредиты, нужно навязать им ложные желания и стремления; а ложная интерпретация фактов и «переписывание» истории — это и есть самые настоящие методики по корректировке мировоззрения человека.



Что необходимо делать с 1-м приоритетом управления?

Ответ очевиден – перепрошивать свои мозги и в первую очередь удалить из себя психологическую программу баборабства. Ссылка на материалы в приложении.

Когда человек меняет своим мысли он начинает совершать другие поступки.



А теперь вернёмся к списку инициатив МЭД и мы увидим, что мужчинам предлагается тупо сидеть и ждать, пока кто-то придёт и сделает их здоровыми, богатыми и счастливыми. Главное заявить свои требования и они немедленно исполняться. Ну как, исполнились? Всем похорошело?



НИКТО не придёт и не сделает за вас то, что вы ДОЛЖНЫ сделать сами для своего успешной и счастливой жизни.



Если кто-то думает, что ему ничего не надо делать и кто-то придёт и сделает вашу жизнь лучше , то вы глубоко заблуждаетесь – НИКТО не придёт и не сделает вашу жизнь лучше. Только вы сами несёте ответственность за то, что происходит с вами. И действовать необходимо начинать здесь и сейчас и теми средствами и способами, которые у вас есть сегодня, а не ждать подходящих и идеальных условий.

Ещё Теодор Рузвельт сказал: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.», то есть не думай о завтрашнем дне, его нет, его может вообще не быть! Используй сегодня и сейчас все свои возможности!



Как мы видим из вышеизложенного, на каждом приоритете управления мужчины могут оказывать сопротивление и даже наносить ощутимые ответные удары системе порабощения, но для этого нужен разум и воля. Именно через разум и волю нас и порабощают.

«Величайший враг прячется там, где вы меньше всего будете его искать», – Юлий Цезарь. 75-й год до нашей эры.

А где же мы меньше всего ищем? Внутри себя.

А чтобы понять этот факт и начать бороться с этим врагом внутри нас (психологические программы) необходимо в первую очередь категорически отказаться от алкоголя, табака и токсичных отношений.

Что это даст?

В первую очередь будет постепенно приходить осознание и контроль своих эмоций, желаний и потребностей.

Вашим девизом должно стать следующее утверждение.



РУССКИЙ МУЖЧИНА – ТРЕЗВЫЙ МУЖЧИНА!



Теперь вернёмся к борьбе за мужские права.



Для того, чтобы с чем-то или кем-то бороться надо понять на какой местности, т.е. площадке, предполагается борьба и с какими силами. Кто противники, а кто союзники.

Итак, на какой местности и чем предлагает бороться МЭД ?

Заявляя, что мы будем что-то подавать власти МЭД заходит на их территорию, где действуют законы и правила власти и они определяют в какой позиции и на каких условиях будет стоять податель прошения или требования. Таким образом, заходя на их площадку с какими-либо обращениями МЭД уже становиться в позицию просящего, а значит низкорангового.

А есть ли какая-либо сила у МЭД, чтобы предъявлять требования к властям и вести диалог? Конечно никакой силы нет. Это даже не оформленная должным образом общественная организация у которой нет ни имени, ни административного ресурса, ни финансового. Вот с чем идёт на борьбу МЭД. Мужское движение, с точки зрения официальных властей, – это пустое место, размытый фантом. И участь его предрешена в его «мифической борьбе». Что мы и видим спустя трёх лет после появления Сорвачёва с его идеей Мужского эгалитарного движения.

Кто противники на этой территории?

1. Государственная система Российской Федерации.

2. Матриархат с оголтелыми феминистками, как радикальным крылом матриархата, которое поддерживается государством.



Есть ли резон выходить на их территорию и пытаться с ними бороться за свои права теми средствами, которые подсовывает нам МЭД? Конечно нет. Это безумие и неминуемое поражение!



Где же выход?



«Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда нет, победит.» Сунь-цзы.



Выход как раз в том и состоит, чтобы поджидать противника на своей территории и на своих условиях. То есть надо выходить из матриархальной системы и создавать и усиливать свою территорию, на которой мужчины могут победить.



В принципе она уже существует эта территория, на которой мужчины побеждают. И одним из фактов победы – это отказ мужчин от регистрации официального брака и бабы уже взвыли от недовольства.

Если сказать более понятным языком, то это САБОТАЖ матриархальной матрицы.

Но эта территория должна расширяться и укрепляться, а единственным оружием для увеличения и укрепления этой территории является информационное пространство и личный пример.

Именно этим необходимо заняться каждому мужчине, который стремиться сменить матриархальную матрицу на единственно верную систему ценностей социального общества, а именно ПАТРИАРХАТ.



Это и должна быть основная СТРАТЕГИЯ мужчин.



Ещё раз. НИКАКОЙ борьбы с матриархальной матрицей и государственной системой.



Единственно верный путь – это полное игнорирование матриархальной матрицы и саботаж любых отношений и ожиданий адептов матриархальной системы.

Именно на этой территории мужчины будут одерживать победу раз за разом.

В Патриархальном обществе женщина знала, что если она уйдёт от мужа(читайте предала), то общество её отторгнет и её ждёт голодная смерть, так как прокормить она себя не сможет. И никто за неё не заступался и не проявлял чувство жалости, так как это был наглядный пример для всех остальных. И публичные казни были не потому что люди были кровожадные, а потому что вид казни за преступление был самым мощным воздействием на психику людей и профилактикой предотвращения подобных преступлений в обществе.



Это была озвучена СТРАТЕГИЯ.



Теперь ТАКТИКА.

А тактика очень даже простая – ДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ.



Используйте всё своё время для своего развития духовного, умственного, физического и достижения финансовой независимости. Материал «Путь мужчины и его отношения с попутчиками» вам в помощь.

«Инвестиции в знания всегда дают хорошие проценты» (Бенжамин Франклин).



Как это поменяет ситуацию в лучшую сторону и каким образом? Законный вопрос.



И здесь опять обратимся к мудрому Сунь-цзы : «Высшее искусство боя состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага, даже не вступая с ним в бой»,



Отрезав матриархальной системе и её адептам доступ к мужским ресурсам, а именно, времени, внимания, секса, материальных и финансовых активов мужчины займут выгодную позицию на своей территории, где у противника нет шанса победить.

Примечание: Да, да секса. И нечего этого бояться. В медицине нет такого диагноза как спермотоксикоз. Есть сифилис, СПИД, триппер, гонорея, лобковые вши и другие «весёлые» венерические заболевания, которые вы гарантированно можете получить от какой-нибудь особы. А вот спермотоксикоза нет. Это установка всё той же матриархальной матрицы, чтобы мужчина был озабочен в поисках секса и никто не говорит, что с потерей семени мужчина теряет физическое здоровье, умственно и духовно деградирует. А чтобы направить вашу сексуальную энергию вам же на пользу, то есть такое понятие как сублимация.



Крепости всегда брались с трудом и с большими жертвами со стороны нападающих. Это только в кино крепость на раз-два и пала. Осады длились месяцами и не все из нападающих доживали до снятия осада или сдачи крепости. Голод, холод, жара, болезни и прочие напости косили ряды осаждающих. Но там крепость была физическим объектом, которую нельзя было куда-нибудь переместить. А в нашем случае крепость – это мощная невидимая глазу уверенность в своей неприступности. И пасть она может только в случае вашего согласия.



Уже мало для кого является секретом, что мир накануне Грандиозного Шухера, а именно Мирового кризиса, который ряд специалистов сравнивают с Великой депрессией в США в прошлом веке, но только в мировом масштабе.

А любой кризис – это проверка на выживаемость, то есть естественный отбор в чистом виде. А кто способен выжить? Только тот, у кого на это хватит ресурсов (моральных, духовных, физических и материальных).

То, что матриархальная матрица это убийственная среда для мужчин, говорит красноречиво статистка возраста смерти мужчин и соотношения количества мужчин к женщинам в России.

В чём вообще был замысел матриархальной матрицы? И здесь прослеживается иезуитская технология. Развращённых и ахреневших от безнаказанности баб посадить на плечи мужчин, которые бы содержали их и преждевременно уходили из жизни от такой невыносимой жизни. А чтобы мужчины не сопротивлялись их встроили в матриархальную матрицу, в которой женщина – это высшее существо, которой нужно поклоняться, покоряться, угождать и которая всегда права. (песня Ларисы Долиной «Женщина всегда права» как одна из программ матриархальной матрицы).

Задача каждого мужчины перевернуть ситуацию и жить долго и счастливо для своей пользы и своего развития в первую очередь. Если у кого есть, то конечно это ваша обязанность помогать ребёнку, но не бабу. Кто-то скажет, что это эгоизм и это плохо. И это опят же лживая установка матриархальной матрицы. Эгоизм – это забота о себе, своём здоровье и своём развитии, чтобы там ни говорили лже-психологи. А вот эгоцентризм - это как раз то, чем поражены бабы.



«Изменив ситуацию с тем, кто контролирует тебя, ты сможешь изменить ситуацию тем, что контролируешь ее сам.» (к/ф «Револьвер»).



Что произойдёт в конечном итоге.

Когда достаточное количество мужчин займут оборону на своей территории, т.е. откажутся находиться в смертельной для них среде, и вооружаться знаниями, то оголтелая и развращённая системой ораву бабья куда-то должна деться и с ней что-то надо делать. Их ведь в чулан не отнесёшь и в тумбочку на задвинешь. Поэтому эта орава, которая хочет жрать, бухать, веселиться и трахаться, двинется к своему Франкенштейну в виде власти. И тут власть воистину увидит того монстра из ящика Пандоры, которого она выпустила, вскормила и поддерживала. Вот и пусть Франкенштейн воюет со своим монстром без души и сердца. А мы будем наблюдать со стороны. Деньгами она может быть и отобьётся, хотя есть большие сомнения, а вот с остальным …..навряд ли. Кто подумает, что завезут азиатов и арабов. Только вот во власти далеко не дураки сидят и они видят что сейчас твориться в Европе.



Кто-то спросит, а почему именно здесь Победа.

И опять обратимся к китайцам, которые знают Закон Перемен.



Закон перемен в связках трех сил действует в двух вариантах:

- две силы активны, а одна пассивна - связка сил проворачивается в пользу пассивного демпфера поглощения чужой активности;

- две силы пассивны, а одна активна - связка сил проворачивается в пользу активного натиска, ломающего пассивную защиту.



Их борьба друг с другом будет только усиливать мужчин и когда власть уничтожит оголтелое бабьё и в первую очередь феминисток, то у них первоочередным вопросом будет куда деть остальных. Бюджет ведь не резиновый кормить, содержать и удовлетворять одиноких, РСПшек, одичалых и не способных ни на что баб. И другого выхода, как договариваться с мужчинами об условиях принятия женщин на процветающую территорию мужчин у власти нет.

А так как армия, полиция и росгвардия состоит в своём большинстве из мужчин, которые уже выйдут из матриархальной матрицы, то это уже внушительная мужская сила, которая знает что она хочет.

И вот именно в этот момент наступит время выдвигать свои требования и условия. Две силы пассивны, а одна активна – связка сил проворачивается в пользу активного натиска, ломающего пассивную защиту.

Да и к тому времени уже выдвигать ничего не надо будет, власть, которая чётко отслеживает общественные процессы в обществе, уже сформирует ту концепцию общества, при которой мужчинам было бы выгодно принять баб и взять на содержание. Те бабы, которых Бог не обделил зачатком разума, сразу сообразят где из пятая точка будет в безопасности, тепле и с твёрдым мужским…. плечом(а вы о чём подумали?). Глупое бабьё опуститься на дно и постепенно вымрет, так как не вписалось в тренд. Это называется естественный отбор –штука жёсткая , но справедливая..

Почему это власть сделает сама? Она по другому не сможет, так как если она примет требования от сплочённого мужского населения, то покажет свою слабость. А этого делать ни в коем случае нельзя делать. Поэтому инициативы и соответствующие законы последует именно от неё, на основании существующих в обществе тенденций развития.



«Высшее искусство боя состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага, даже не вступая с ним в бой»(Сунь-цзы)



Ну куда махнул, законы ему перепишут. Да, и будут переписывать, так как Закон – это объективно существующая, необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь или зависимость между явлениями в природе и обществе.



Кто-то решит написать ,что мол это всё китайщина и азиатчина, а мы вот европейцы и у нас всё должно быть по другому(только он сам не знает как «по другому») . И я отвечу на это так. Именно так развели как лохов население СССР, разграбили всё экономику Советского Союза и поделили все ресурсы.

После смерти Сталина активно стал пропагандироваться и внедряться матриархат в противовес Патриархальному обществу. А так как это поддерживалось государством( министр культуры СССР была Фурсова с 1960 по 1974 гг.), то исход был понятен заранее. Таким образом появилась третья сила, которую власти противопоставили мужчинам, которые к тому же усиленно спивались и деградировали. Таким образом появилось три силы: Власть, мужчины и женщины. Власть стравила друг с другом двух последних и пока два клинических идиота в смертельном клинче бились за 5 кв.метров на кухне и выясняли свой ранг, власть осталась в пассиве и подготовила спокойно Советский Союз к перестройке, а потом к развалу, разграблению и колонизации. И власть до сих пор в пассиве, тогда как две противоборствующие стороны уничтожают друг друга(посмотрите смертность мужчин и демографию в России).

Единичный пример?

Посмотрите на Украину. Связка трёх сил: власть – националисты – внешние интересанты( Госдеп США в лице Нулонд с печеньками на Майдане).

Власть схлестнулась с националистами (которых она же и поддерживала), а в каком сейчас положении находится страна. Уже принят закон о продаже земли.

Белоруссия. Лукашенко поддерживал и вскармливал националистов-литвинов, которые ему же и устроили в 2020 году бунт. Та же связка в пользу Запада, куда рванула бабёнка главного оппозиционера после ареста её мужа.

Россия. Всё тоже самое – Навальный, «борец с коррупцией» на котором клейма негде ставить и его супруга, которая также уехала в Берлин после ареста Лёхи.

А прибалтийские страны. Классика жанра. Сейчас все разбегаются.



Европейцы это сформулировали так : «Разделяй, Стравливай и Властвуй.»

Во времена освоения Северной и Южной Америки многочисленные местные племена воевали с друг с другом, а теперь живут в резервуациях остатки некогда великих воинов.

Мы, такие же индейцы для европейцев. И нас разводят также как и развели индейцев.



Кто-то сейчас решит написать, ну вот, я мол начну так делать ,а остальные нет и как это поменяет ситуацию?

Во-первых, с первым же вашим шагом в нужном направлении начнёт улучшаться ваша витальность т.е. способность к выживанию и процветанию.

А во-вторых, вспомним слова Серафима Саровского : «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся »

Преподобный святой учит нас, что прежде всего надо водворить порядок и мир в своей душе, и тогда уже мир и любовь будут распространяться вокруг нас.

А кто желает поспособствовать в ускорении этого процесса, то у вас в руках информационный ресурс и множество форумов, на которых вы можете оставлять информацию. И чем больше мужчин, да и женщин, будут вовлечены в этот процесс, тем быстрее мир будет меняться (эффект 100-ой обезьяны).



Что делать с теми, кто не желает выходить из матриархальной матрицы?



«Бесполезно пытаться сражаться с закостеневшими привычками других людей или спорить с их иррациональными концепциями. Вы лишь зря потратите время, и сами озлобитесь и закостенеете в процессе. Таким образом, лучшая стратегия — это просто принимать чужую закостенелость и негибкость, внешне демонстрируя уважение к их стремлению к порядку. Но вместе с тем вы должны работать над поддержкой открытости вашего духа, избавляться от дурных привычек и настойчиво взращивать новые идеи», – Роберт Грин.



«У нас есть закон. Мы не освобождаем разум взрослых людей. Это опасно. Разум не может расстаться с привычками.(Морфеус к/ф «Матрица»)



Ссылки на другие материалы

Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html

Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html

Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html

Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html

О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html

Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html

«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html

Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html

Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html

Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html

Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html

Итоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.html

Чего хотят женщины https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]





А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"

Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы.Как-то случайно попался мне на глаза один комментарий почитателя мужским эгалитарным движением, который в захлёб восторгался, как Сорвачёв Антон и его команда активистов защищает права мужчин и какие крутые инициативы выдвигают властям. Вообщем – это реальные пацаны из МЭДа. А остальные все фуфлагоны и порожняк гоняют вагонами.Взяло любопытство и пошёл на сайт МЭД смотреть инициативы и испытывать восторг и умиление от того, что хоть кто-то нещадно бьётся с супостатами ради мужского населения Российской Федерации.И действительно нашёл следующий список требований к власти от Мужского движения.«Для того, чтобы сделать данный диалог наиболее эффективным, активисты Мужского движения предлагают следующий список требований к власти от Мужского движения:1) Отмена призыва в армию.2) Снижение возраста выхода мужчин на пенсию до 55 лет.3) Разработка и реализация государственной программы «Мужское здоровье».4) Справедливое рассмотрение судебных дел об определении места жительства детей с одним из родителей.5) Отмена алиментов на содержание несовершеннолетних детей.6) Отмена алиментов на содержание матери ребенка до достижения им 3-х летнего возраста.7) Отмена смертной казни для мужчин. В настоящее время на нее наложен мораторий.8) Упразднение колоний строгого и особого режима. Сейчас в них содержатся только мужчины.9) Государственная программа по профилактике самоубийств среди мужчин.10) Приведение законодательства в соответствии с п.3 ст.19 Конституции РФ. Отмена гендерных отсылок во всем российском законодательстве.11) Приравнивание радикального феминизма, призывающего ненавидеть мужчин, к экстремизму.12) Запрет на использование негативного образа мужчины в рекламе и СМИ.13) Репродуктивные мужские права: если женщина хочет ребенка, а мужчина нет — он имеет право от него отказаться и не нести никаких родительских обязанностей.14) Полная амнистия по всем алиментным долгам.15) Сделать выходным днем 19 ноября Международный мужской день.16) Проведение обязательного теста ДНК на установление отцовства в отношении новорождённых детей, проводимый медицинскими учреждениями за счет бюджета.17) Установить приоритет брачного договора над семейным кодексом РФ.18) Разработка комплекса мер экономического содействия мужчинам, планирующим заняться предпринимательством.19) Введение специализированных приютов и реабилитационных центров постоянного содержания для мужчин, пострадавших по семейным обстоятельствам, а равно для всех мужчин, оказавшихся без постоянного места проживания.Наши(МЭД) инициативы:1.Законопроект об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России2.Петиция о принятии законопроекта об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России3.Петиция об отмене алиментов в Украине4.И ещё петиция была про снижение пенсионного возраста мужчин.»Прочитав это перечень требований к властям мне сразу вспомнился образ Дон Кихота и его борьба с ветряными мельницами.Кто не в курсе, то фразеологизм «Сражаться с ветряными мельницами» означает бесперспективное и бессмысленное занятие по поиску и ожидания справедливости там и от тех, кто её обеспечить не может и не хочет.При этом я не хочу сказать, что Антон Сорвачёв глупый. Наоборот, он достаточно умный и грамотный персонаж в этом фарсе и прекрасно понимает, что он делает и что то, что он делает приведёт к совершенно другому результату, чем им декларируется.Об этом говорит уже тот факт, что так запутанно составлен посыл, что одно исключает другое.А именно, требование - действие, выражающееся в настойчивой, категорической, просьбе исполнить что-либо.А диалог – это обмен репликами между двумя и более людьми.Так требование или диалог? Вот ведь лукавый какой выбор.Требовать может только сильный, а диалог никого ни к чему не обязывает.А могут ли мужчины в нынешней ситуации что-то требовать? Вопрос риторический.Я не очень-то, от слова «совсем», слежу за исполнением властями требованиям Мужского Эгалитарного Движения, поэтому хотелось бы обратиться к мужской маносфере и узнать что власти выполнили и как жизнь мужчин полегчала в результате выдвинутых А.Сорвачёвым требований.Примечание: Но судя по тому, что алименты не отменили, а пенсионный возраст остался прежний, то первая же мельница намотала на кукан все эти инициативы Дон Кихота. Не он первый, не он последний. Чего на него обращать внимание.Прежде чем начинать какую-то борьбу необходимо понимать кто или что перед вами и какие ваши шансы в открытой борьбе оказать достойное сопротивление(как минимум) или одержать победу (как максимум).Одним словом, надо знать себя и свои силы, врага и его силы, а также местность.«Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, ты можешь победить в сотнях сражений без единого поражения.Если ты только знаешь себя, но не знаешь своего оппонента, ты можешь как победить, так и получить поражение.Если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь создавать для себя опасности.»Сунь-цзыИ что сделали «активисты МЭД»? С кем они решили бороться? Власть? А что такое «власть»? А с кем и с какими силами собрались бороться А.Сорвачёв и его адепты? И последняя фраза Сунь-цзы как раз про это : «Если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь создавать для себя опасности.»Здесь отсылаю к материалу «Агенты влияния в Мужском Движении».Даже не проводя детальный анализ текущей ситуации каждой из противоборствующей сторон, а лишь зная какими инструментами обладает законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации и что из себя представляет нынешнее Мужское Движение, которое самозвано узурпировали активисты МЭД, можно заранее понять чем всё это закончиться для последних.И Сунь-цзы опять даёт мудрый совет:«Не сражайтесь с более сильным врагом, чем вы. И если это неизбежно, и вы должны вступить в бой, то убедитесь, что вы задействовали его на своих условиях, а не на условиях вашего врага».А на каких условиях (т.е местности) предлагает сражаться Сорвачёв с сильным врагом? Петиции и требования – это условия(местность) существующей власти. Исход борьбы может быть неочевиден только для идиотов.Для здравомыслящих людей очевидно, что у МЭД нет никакой ни стратегии, ни тактики.И ещё Сунь-цзы говорил, что «Стратегия без тактики - самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии - это шум перед поражением».Чем МЭД и занимается – сплошная шумиха, за которой тянется шлейф поражения.Так что же делать?Как говориться: Критикуешь – Предлагай.И у меня есть что предложить сообществу здравомыслящих мужчин.В первую очередь необходимо понять как происходит управление людьми и в соответствии с этим определять стратегию сопротивления и согласно стратегии осуществлять тактические мероприятия.Изобретать «велосипед» смысла нет, так как Концепция Общественной Безопасности очень подробно и доходчиво объяснило принципы и методы управления человечеством. И КОБовцы определили шесть приоритетов управления человечеством.Шесть приоритетов управления человечеством(кратко)Шестой приоритет – оружие уничтожения«Война есть продолжение политики иными средствами»Карл фон КлаузевицСамым древним и быстрым способом управления людьми являются войны. Цель любой войны - завоевание территорий, богатств, людских ресурсов либо полное уничтожение противника.Пятый приоритет – оружие геноцида«Для славян, никакой гигиены, только водка и табак!»Адольф ГитлерУничтожить или подчинить своим целям целый народ можно с помощью оружия геноцида, то есть наркотиков, алкоголя, табака, некоторых прививок и ГМО продуктов. Но, чтобы народ не распознал их как оружие, они были замаскированы, с помощью культуры, СМИ, специально подброшенных поговорок и примет, под якобы безобидные средства для расслабления, снятия стресса, веселья и получения устойчивости к болезни. Но фактически это опасные яды, подрывающие генетику рода, убивающие людей духовно и физически, как живущих, так и будущих поколений. Россия ежегодно теряет только от последствий связанных с употреблением алкоголя свыше 700 тысяч человек в год.Четвёртый приоритет – экономический«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы»Майкл Ротшильд.Сперва через перестройку и приватизацию уничтожили экономику СССР , а потом за бесценок скупили оставшееся. А тупое и запуганное население смотрела на это ничего не понимая. Мозги-то пропили свои.Ну а дальше через мировые деньги и институт кредита, с помощью ростовщического ссудного процента, когда кланы банкиров, не производя ничего ценного для общества, получают бешеные доходы по кредитным процентам, и люди, семьи, целые народы долгое время работают на их погашение, становясь по сути своей рабами. В этом случае всё общество, вне зависимости от того берут люди кредиты или нет, понимают они эти механизмы или нет, находится фактически в экономической зависимости от узкой прослойки банкиров, подпитывая эту систему как батарейки.Третий приоритет – фактологический«Факты не существуют — есть только интерпретации.»Фридрих Вильгельм НицшеЗначительно эффективнее можно управлять народами или отдельными слоями общества, определённым образом обработав человеческое сознание с помощью различных идеологий, вероучений, социологических доктрин, СМИ. Одним из наиболее мощных способов обработки сознания людей, является кино, театр, телевидение, ведь вопреки расхожему мнению, СМИ не столько отражают объективную реальность, сколько программируют её, формируя отношение людей к тем или иным событиям.Второй приоритет – хронологический«Почаще оглядывайся на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок»Козьма ПрутковЧеловек, забывший свою историю, историю своего Отечества подобен дереву, потерявшему корни. А что будет, если свою историю забудет целый народ или поверит в какой-нибудь исторический миф, навязанный ему с учетом интересов внешних враждебных сил? Джордж Оруэлл когда-то писал: "Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". Переписывание истории народа неизбежно приводит к изменению его будущего. Именно поэтому приход новой власти всегда сопровождается переписыванием истории, но при этом сами правители не понимают, как их используют в тёмную. Очень ярко это проявилось сегодня в бывших союзных республиках, отколовшихся от СССР. Поэтому необходимо всегда помнить, что история никогда ничему не учит, она лишь наказывает за незнание своих уроков.Первый приоритет – мировоззренческий«Хочешь победить врага – воспитай его детей»восточная мудростьПокорение народа будет наиболее устойчивым, эффективным и практически необратимым, если удастся каким-либо способом видоизменить его мировоззрение в массовой статистике, тогда народ сам защищает интересы захватчиков, считая их частью своей нормальной жизни. Сейчас на наших глазах СМИ, все художественные фильмы, звёзды эстрады и кино пытаются внушить, что алкоголь, никотин, другие наркотики, а также сексуальные извращения это «нормальное» явление в жизни современного Российского общества.Примечание. Для подробного изучения материала – это к КОБовцам.Если суммировать всё вышесказанное, то все эти приоритеты направлены на одно – это лишить человека энергии и сил к сопротивлению и созиданию, а также связи с родом и Природой(Вселенная). И матриархальная матрица, как система порабощения и геноцида мужчин и в итоге всего народа успешно с этим справляется.А слабый человек не сможет не только достичь какого-либо успеха в своей жизни, но и оказать достойное сопротивление захватчикам. Что в принципе мы и видим, когда население отдало без борьбы все богатства России и сейчас влачит жалкое существование. Да ещё намордники послушно надело и ходят до сих пор дебилы по улицам и магазинам.Раньше все эти механизмы управления были скрыты, и их знало лишь ограниченное число посвященных, но сейчас в силу действия объективного закона времени всё тайное становится явным и каждый человек при желании может это увидеть. Это объективное явление в жизни общества было названо концептуальной властью, а механизмы ведения войн или управления обществом были выделены как обобщённые средства или приоритеты управления этой самой концептуальной власти. При применении внутри одной социальной системы это — обобщённые средства управления ею, а при их применении одной социальной группой по отношению к другой это — оружие, т.е. средства ведения войны, в самом общем понимании этого слова. Сегодня, осознавая эти механизмы, каждый человек способен сам противостоять воздействию на него извне по всем приоритетам, и у него появляется осознанный выбор – остаться рабом, либо освободиться и стать Человеком.А вот здесь уже проходит черта между теми, кто готов сражаться и тех кто останется рабом.Те, кого обуял страх, не читайте дальше. Слабость духа будет выражаться в попытках рефлексировать на то, что вы прочитали до этого и на то что прочитаете дальше.Ну а кто решил сражаться должны помнить, что «Воин, который готов сражаться, также должен быть готов умереть».Думаю, что слабые духом отсеялись и остались те, кто реально готов к сражению. И ничего что мы в меньшинстве. Как говорил Сунь-цзы «Великолепных результатов можно достичь малыми силами».Сперва надо сделать анализ шести приоритетов, в которых у мужчин в нынешнем положении есть шансы победить систему угнетения(матриархат) и уничтожения(геноцид).Итак начнём с Шестого приоритета.Шестой приоритет – оружие уничтожения.Да, оружия у населения, кроме охотничьего, сейчас нет. Да и то отберут власти сразу же после начала какой-нибудь заварушки. Да и наличие охотничьего оружия не делает из вас автоматически вояку типа Рембо. По данным ФБР в США только 3% имеющих оружие смогли применить его при нападении на них. Только 3 процента! Ну а 97 % ограбили или избили с их пукалками. Хотя все они регулярно ходили в тир и метко поражали мишени.Здесь мы уязвимы, но и из этого есть выход. Если начнётся военный конфликт, то надо быть готовым к тому, что к вам в руки попадётся настоящее оружие. И вы должны о нём знать всё и уметь пользоваться им хотя бы в теории. Знание тактической медицины(на ютуб-канале Сталинград XXI есть хорошие материалы) позволит вам спасти жизнь не только себе , но и своему товарищу по оружию. Мало того, вы ещё должны быть обучены тактическим действиям в условиях города и леса. И единственным вариантом в этом случае остаётся страйкбол и пейнтбол. Страйкбол предпочтительнее пейнтбола. Только идите в те команды, где действительно изучают тактику боя и регулярно тренируются. Через тренировки будут вырабатываться рефлексы, который возможно не только спасут вам жизнь, но и позволят победить.Один из тезисов морской пехоты США звучит так : «В критической ситуации вы не взлетите до уровня своих ожиданиях, а упадёте до уровня своей подготовки».На тренировках и играх вы можете ожить и сделать дома анализ своих ошибок, а в реальном бою разбор ошибок будут делать те, кто остался в живых над теми, кто уже труп. И нет никакой гарантии, что именно вы будете в живых и не на вас будут делать разбор как не надо было делать.Если хотите проверить, то сходите на тренировку в местный страйкбольный клуб и засеките через сколько минут или секунд вас нашпигуют шарами.Кроме того - это прекрасное время препровождение для мужчин, чем бухать и сидеть у зомбоящика.Когда к вам придут злые бармалеи, чтобы отрезать вам голову и использовать её в качестве футбольного мяча во дворе - навряд ли их остановит ваш статус и рейтинг в компьютерных виртуальных стрелялках.Изучите и практикуйте ножевой и палочный бой. Это также даст вам шанс выжить в экстремальной ситуации. Не призываю к боевым искусствам. Голова нужна для того, чтобы ей думать, а не чтобы по ней били. Отбитая голова ещё ничего хорошего не придумала.И самое главное, вы можете это делать уже здесь и сейчас, а решение зависит только от вас.Остальные? Так остальные будут просто тупым стадом, которое пойдёт на убой. А у вас будет шанс выжить. А если и умереть, то как воин, а не как тварь дрожащая.Пятый приоритет – оружие геноцида.И оружие геноцида это не только алкоголь, табак и наркотики. Это всё то, что при употреблении внутрь приносит вред вашему физическому телу.Кто каждому из вас мешает категорически прекратить употреблять алкоголь и отказаться от курения? Никто над вами не стоит с плетью и не заставляет употреблять алкоголь, наркотики и табак.О вреде всем известно, но население тупо продолжает себя уничтожать.Сюда же включите всякие напитки и еду, которая оказывает вредное воздействие на ваш организм и главное мозг. Вы есть то, что вы едите.Здесь решение зависит только от вас либо питаться живой пищей, либо есть химию и мертвичину.И здесь каждый из вас может оказать оглушительную победу над врагом взяв под контроль свои ядовитые привычки.Четвёртый приоритет – экономический.Здесь всё запущенно. Всё просрали те поколения, который тупо поверили Горбачёву и Ельцину с гайдаровской бандой. Те, кто должны были встать грудью на защиту собственных предприятий ради будущих поколений, просто, как тупые бараны, молча наблюдали как почти 72 тыс. предприятий в России уничтожались, обрекая последующие поколения на безработицу и нищенское существование. И как следствие всё уже разграблено и распродано, а богатства России принадлежать уже кому угодно, только не населению.Казалось бы ситуация катастрофическая, но и здесь есть возможности.Что можно предпринять, когда промышленность и экономика СССР разрушена, а лакомые куски распроданы буржуям?По сравнению с Советским Союзом у населения есть уникальный шанс работать на себя, став собственниками предприятий или зарегистрировав ИП или стать самозанятым.Во времена Советского союза все предприятия были государственными и люди на них работали за одну зарплату и возможно были премиальные, а социальные лифты были столь медленные, что практически все стояли на местах и ждали пока вышестоящий начальник куда-нибудь сгинет.Как оказывать сопротивление в 4-ом приоритете?В первую очередь надо понимать, что экономика – это когда произведённый товар меняется на деньги. А на эти деньги производятся опять товары. То есть люди являются двигателями экономики и финансируют своими деньгами те предприятия, чью продукцию они покупают и чьими услугами они пользуются.Поэтому, что именно покупать - это опять же ваш выбор на основе ваших привычек и убеждений. И вы выбираете кого вы финансируете и чьё производство вы поддерживаете своими деньгами.Более проницательные уже увидели, что здесь идёт пересечение с пятым и шестым приоритетами. Отказываясь от употребления вредных продуктов и ядов вы улучшаете своё здоровье и соответственно становитесь более жизнестойким и здравомыслящим, способным оказывать достойное сопротивление агрессивной внешней среде.Таким образом, отказываясь употреблять яды и отрывы вы перестаёте финансировать те предприятия, которые эту продукцию производят и поставляют населению.А чтобы понять, как это может ударить по экономике производителя произведём небольшие расчёты на примере сигарет.Пачка сигарет допустим стоит 100 рублей.Она выкуривается за два дня и человеку необходимо 15 пачек в месяц.Итого 1500 руб. в месяц на сигареты.Когда человек отказывается от курения, то производитель недополучает 1500 руб. в месяц или 18000 рублей в год. Вроде не много с одного-то человека.А если отказались от курения 1000 человек, то это 18 млн. рублей в год мимо производителя сигарет. Склады затарены, продукция не продаётся и портиться ,а предприятия несут убытки. Табачная продукция пропадает из магазинов и подрастающие дети не видят этот образ курящего отца и/или матери и сам не становиться потребителем табачной продукции в 10 -12 лет.А теперь проверьте кому принадлежат табачные предприятия выпускающие сигареты в России и куда уходят ваши деньги из России.Почему МЭД активно не пропагандирует среди мужчин отказ от курения и употребления алкоголя?Мало того, что население само себя убивает, так ещё и за свои деньги, которые уходят на Запад. Дикость, но это так практически во всём.Обращаю внимание, что вы сами это финансируете.Тоже самое про пищу и напитки с добавками и красителями.Здесь нет призыва отказываться от качественной пищи иностранного производства, но при всех прочих условиях и качестве лучше питаться отечественной продукцией и поддерживать финансово российских производителей и частных лиц.Отдав ту же 1000 рублей мужчине за продукцию с его огорода/фермы/пасеки вы поддержите соотечественника, который так же вынужден выживать в это время.Третий приоритет – фактологический.Как происходит управление через фактологический приоритет? Через ложную интерпретация фактов.Можно сказать, что это самый подлый приоритет. Именно так была внедрена матриархальная матрица в Советском Союзе, когда из обычной бабы слепили богиню и заставили всех ей поклоняться. А так как у детей до 12 лет отсутствует критическое мышление, то каждое поколение впитывает установки социума как единственно верные и правильные. Именно так и внедрена была психологическая установка баборабства: «Мужчина должен бабе пожизненно».Что делать с 3-им приоритетом?Пересмотреть все свои убеждения и психологические установки на достоверность. Благо сейчас материала предостаточно в интернете, ну и собственный опыт также будет полезен. Материал «Выход из матриархальной матрицы» каждому в помощь.Что это даст? Ваши убеждения влияют на ваши мысли, а ваши мысли управляют вашими действиями. А действуя в соответствии с вашими мыслями вы получаете определённый результат. Причинно-следственная связь.Поменяв свои убеждения вы сможете получать нужные результаты, которые должны сделать вашу жизнь лучше. Не бабе, а именно вам.Приведу несколько глобальных примеров наглой лжи.Как один из примеров наглой лжи, это то, что русские - это самый пьющий народ. И в тоже время есть достоверная информация, что в 1858-1859 г.г. в России имел место антиалкогольный бунт, который охватил 32 губернии, более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации.Вот так! В России, в 19-м веке, народ бунтовал против алкоголя. В «пьющей» России — против выпивки! Информация в интернете.Во-вторых, нынешнее «Христианство» - это на самом деле Павлианство, которое было спущено в Европу и на Русь из Англии.А что было тогда до нашей(вот только чьей?) эры? Многочисленные источники указывают, что была Ведическая вера.В-третьих, нынешний Новый год 31 декабря. Петровский указ предписывал 1 января 7208 лета считать 1 января 1700 года по новому летоисчислению. Таким образом, из народной памяти вычеркнули 5508 лет.И праздновали славяне до этого времени Новый год в другое время и совсем по другому.Что происходит в нынешний Новый год? Пьянка, застолье, кутёж и пляски ночью. Во-первых, ночью беснуются только бесы. И опять обязательный алкоголь, как геноцид славян.Какие праздники праздновали славяне? Это были дни силы Природы и покровительства славянских Богов, в результате чего наши предки получали мощь и покровительство Богов. То есть становились энергетически сильнее. А что сейчас получают славяне в результате пьяных праздников? Кураж демонов, цирроз печени, разрушенную жизнь свою и своих детей.Какой смысл праздновать те праздники, которые тебя же и убивают? Парадокс, но празднуют. Можно это назвать разумным? Нет конечно. Это безумие.В приложении к этому статье будут ссылки на другие материалы, которые помогут разобраться в том как это всё происходит. Здесь повторяться смысла нет.Главное, что нужно понять – это смена ваших убеждений и не допускать возврата прежних.И здесь всё зависит именно от вас и только от вас.И здесь надо поработать самому.Второй приоритет – хронологический.Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»*.А для этого надо искать свои истоки и те мудрый знания наших предков.То, что историю пишут победители уже всем здравомыслящим понятно.В третьем приоритете уже привёл пример как у славян украли их прошлое и в настоящем продолжают переписывать настоящее.Можно ли здесь что-то поменять? Конечно можно и нужно. Нужно знать кто были твои предки и какие великие и славные дела они творили в своё время, так как это поднимает самооценку нынешнего поколения.И как пример того ,что занижается самооценка высказывание Гундяева о славянах : « А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери.» И эта чудовищная лож была многократно опровергнута.Почему вдруг церковь считает, что мы рабы Божьи? Славяне были свободными людьми и сынами Богов. С какого вдруг момента кто-то решил нас обратить в рабство? Опять мракобесная ложь.И ведь превратили паству в рабов, которые молча «проглотили» призыв Гундяева отказаться от посещения храмов и празднования пасхи в связи с «пандемией».Раньше за свою ВЕРУ шли в смертельный бой, а нынешний адепты РПЦ отказались от празднования одного из главных церковных праздников.Так вот, кто вам мешает восстановить справедливость и узнать правду о ваших великих предках и народе? Только ваша лень и отсутствие желания. Информации сейчас предостаточно.Не все правда были славными и великими, были и предатели рода, которые сбухались и деградировали и мы сейчас пожинаем плоды их деградации.Но наряду с предателями рода, есть и те кто высокодуховные личности, которые будут исправлять карму рода и может быть даже всего народа.Что это даст каждому из нас?Во-первых, чувство гордости за то, что вы являетесь потомков славных предков великого народа.Во-вторых, вы ментально восстановите свою связь со своим родом и получите силу своего рода. А это уже много значит, так как вы почувствуете, что вы не один, а за вами стоит весь ваш род и поддерживает вас в ваших начинаниях и свершениях на благо рода и народа. И вам не стыдно будет держать ответ перед ними ,как вы использовали свою жизнь на пользу РОДА И НАРОДА, и за что боролись.Сомневаетесь? Сделайте простой тест. Встаньте перед зеркалом и глядя на себя в зеркало произнесите «Я раб. Я одинок и беззащитен.» И почувствуйте своё состояние и состояние вашей энергетике. А затем глядя уверенно в зеркало представьте мысленно всех ваших предков воинов с оружием в руках и произнесите «Я потомок славных Воинов моего рода. Я Воин! За мной весь мой род и народ!». И почувствуйте своё состояние и состояние вашей энергетике.Первый приоритет – мировоззренческий.По сути – это перепрошивка мозгов, зомбирование и дебилизация. И это мы видим уже на яву на примере Украины.Чтобы развязать войну, надо «разогреть» взаимную ненависть; чтобы заставить людей травиться алкоголем и табаком, надо внушить им, что это нормально; чтобы подсадить их на кредиты, нужно навязать им ложные желания и стремления; а ложная интерпретация фактов и «переписывание» истории — это и есть самые настоящие методики по корректировке мировоззрения человека.Что необходимо делать с 1-м приоритетом управления?Ответ очевиден – перепрошивать свои мозги и в первую очередь удалить из себя психологическую программу баборабства. Ссылка на материалы в приложении.Когда человек меняет своим мысли он начинает совершать другие поступки.А теперь вернёмся к списку инициатив МЭД и мы увидим, что мужчинам предлагается тупо сидеть и ждать, пока кто-то придёт и сделает их здоровыми, богатыми и счастливыми. Главное заявить свои требования и они немедленно исполняться. Ну как, исполнились? Всем похорошело?НИКТО не придёт и не сделает за вас то, что вы ДОЛЖНЫ сделать сами для своего успешной и счастливой жизни.Если кто-то думает, что ему ничего не надо делать и кто-то придёт и сделает вашу жизнь лучше , то вы глубоко заблуждаетесь – НИКТО не придёт и не сделает вашу жизнь лучше. Только вы сами несёте ответственность за то, что происходит с вами. И действовать необходимо начинать здесь и сейчас и теми средствами и способами, которые у вас есть сегодня, а не ждать подходящих и идеальных условий.Ещё Теодор Рузвельт сказал: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.», то есть не думай о завтрашнем дне, его нет, его может вообще не быть! Используй сегодня и сейчас все свои возможности!Как мы видим из вышеизложенного, на каждом приоритете управления мужчины могут оказывать сопротивление и даже наносить ощутимые ответные удары системе порабощения, но для этого нужен разум и воля. Именно через разум и волю нас и порабощают.«Величайший враг прячется там, где вы меньше всего будете его искать», – Юлий Цезарь. 75-й год до нашей эры.А где же мы меньше всего ищем? Внутри себя.А чтобы понять этот факт и начать бороться с этим врагом внутри нас (психологические программы) необходимо в первую очередь категорически отказаться от алкоголя, табака и токсичных отношений.Что это даст?В первую очередь будет постепенно приходить осознание и контроль своих эмоций, желаний и потребностей.Вашим девизом должно стать следующее утверждение.РУССКИЙ МУЖЧИНА – ТРЕЗВЫЙ МУЖЧИНА!Теперь вернёмся к борьбе за мужские права.Для того, чтобы с чем-то или кем-то бороться надо понять на какой местности, т.е. площадке, предполагается борьба и с какими силами. Кто противники, а кто союзники.Итак, на какой местности и чем предлагает бороться МЭД ?Заявляя, что мы будем что-то подавать власти МЭД заходит на их территорию, где действуют законы и правила власти и они определяют в какой позиции и на каких условиях будет стоять податель прошения или требования. Таким образом, заходя на их площадку с какими-либо обращениями МЭД уже становиться в позицию просящего, а значит низкорангового.А есть ли какая-либо сила у МЭД, чтобы предъявлять требования к властям и вести диалог? Конечно никакой силы нет. Это даже не оформленная должным образом общественная организация у которой нет ни имени, ни административного ресурса, ни финансового. Вот с чем идёт на борьбу МЭД. Мужское движение, с точки зрения официальных властей, – это пустое место, размытый фантом. И участь его предрешена в его «мифической борьбе». Что мы и видим спустя трёх лет после появления Сорвачёва с его идеей Мужского эгалитарного движения.Кто противники на этой территории?1. Государственная система Российской Федерации.2. Матриархат с оголтелыми феминистками, как радикальным крылом матриархата, которое поддерживается государством.Есть ли резон выходить на их территорию и пытаться с ними бороться за свои права теми средствами, которые подсовывает нам МЭД? Конечно нет. Это безумие и неминуемое поражение!Где же выход?«Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда нет, победит.» Сунь-цзы.Выход как раз в том и состоит, чтобы поджидать противника на своей территории и на своих условиях. То есть надо выходить из матриархальной системы и создавать и усиливать свою территорию, на которой мужчины могут победить.В принципе она уже существует эта территория, на которой мужчины побеждают. И одним из фактов победы – это отказ мужчин от регистрации официального брака и бабы уже взвыли от недовольства.Если сказать более понятным языком, то это САБОТАЖ матриархальной матрицы.Но эта территория должна расширяться и укрепляться, а единственным оружием для увеличения и укрепления этой территории является информационное пространство и личный пример.Именно этим необходимо заняться каждому мужчине, который стремиться сменить матриархальную матрицу на единственно верную систему ценностей социального общества, а именно ПАТРИАРХАТ.Это и должна быть основная СТРАТЕГИЯ мужчин.Ещё раз. НИКАКОЙ борьбы с матриархальной матрицей и государственной системой.Единственно верный путь – это полное игнорирование матриархальной матрицы и саботаж любых отношений и ожиданий адептов матриархальной системы.Именно на этой территории мужчины будут одерживать победу раз за разом.В Патриархальном обществе женщина знала, что если она уйдёт от мужа(читайте предала), то общество её отторгнет и её ждёт голодная смерть, так как прокормить она себя не сможет. И никто за неё не заступался и не проявлял чувство жалости, так как это был наглядный пример для всех остальных. И публичные казни были не потому что люди были кровожадные, а потому что вид казни за преступление был самым мощным воздействием на психику людей и профилактикой предотвращения подобных преступлений в обществе.Это была озвучена СТРАТЕГИЯ.Теперь ТАКТИКА.А тактика очень даже простая – ДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ.Используйте всё своё время для своего развития духовного, умственного, физического и достижения финансовой независимости. Материал «Путь мужчины и его отношения с попутчиками» вам в помощь.«Инвестиции в знания всегда дают хорошие проценты» (Бенжамин Франклин).Как это поменяет ситуацию в лучшую сторону и каким образом? Законный вопрос.И здесь опять обратимся к мудрому Сунь-цзы : «Высшее искусство боя состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага, даже не вступая с ним в бой»,Отрезав матриархальной системе и её адептам доступ к мужским ресурсам, а именно, времени, внимания, секса, материальных и финансовых активов мужчины займут выгодную позицию на своей территории, где у противника нет шанса победить.Примечание: Да, да секса. И нечего этого бояться. В медицине нет такого диагноза как спермотоксикоз. Есть сифилис, СПИД, триппер, гонорея, лобковые вши и другие «весёлые» венерические заболевания, которые вы гарантированно можете получить от какой-нибудь особы. А вот спермотоксикоза нет. Это установка всё той же матриархальной матрицы, чтобы мужчина был озабочен в поисках секса и никто не говорит, что с потерей семени мужчина теряет физическое здоровье, умственно и духовно деградирует. А чтобы направить вашу сексуальную энергию вам же на пользу, то есть такое понятие как сублимация.Крепости всегда брались с трудом и с большими жертвами со стороны нападающих. Это только в кино крепость на раз-два и пала. Осады длились месяцами и не все из нападающих доживали до снятия осада или сдачи крепости. Голод, холод, жара, болезни и прочие напости косили ряды осаждающих. Но там крепость была физическим объектом, которую нельзя было куда-нибудь переместить. А в нашем случае крепость – это мощная невидимая глазу уверенность в своей неприступности. И пасть она может только в случае вашего согласия.Уже мало для кого является секретом, что мир накануне Грандиозного Шухера, а именно Мирового кризиса, который ряд специалистов сравнивают с Великой депрессией в США в прошлом веке, но только в мировом масштабе.А любой кризис – это проверка на выживаемость, то есть естественный отбор в чистом виде. А кто способен выжить? Только тот, у кого на это хватит ресурсов (моральных, духовных, физических и материальных).То, что матриархальная матрица это убийственная среда для мужчин, говорит красноречиво статистка возраста смерти мужчин и соотношения количества мужчин к женщинам в России.В чём вообще был замысел матриархальной матрицы? И здесь прослеживается иезуитская технология. Развращённых и ахреневших от безнаказанности баб посадить на плечи мужчин, которые бы содержали их и преждевременно уходили из жизни от такой невыносимой жизни. А чтобы мужчины не сопротивлялись их встроили в матриархальную матрицу, в которой женщина – это высшее существо, которой нужно поклоняться, покоряться, угождать и которая всегда права. (песня Ларисы Долиной «Женщина всегда права» как одна из программ матриархальной матрицы).Задача каждого мужчины перевернуть ситуацию и жить долго и счастливо для своей пользы и своего развития в первую очередь. Если у кого есть, то конечно это ваша обязанность помогать ребёнку, но не бабу. Кто-то скажет, что это эгоизм и это плохо. И это опят же лживая установка матриархальной матрицы. Эгоизм – это забота о себе, своём здоровье и своём развитии, чтобы там ни говорили лже-психологи. А вот эгоцентризм - это как раз то, чем поражены бабы.«Изменив ситуацию с тем, кто контролирует тебя, ты сможешь изменить ситуацию тем, что контролируешь ее сам.» (к/ф «Револьвер»).Что произойдёт в конечном итоге.Когда достаточное количество мужчин займут оборону на своей территории, т.е. откажутся находиться в смертельной для них среде, и вооружаться знаниями, то оголтелая и развращённая системой ораву бабья куда-то должна деться и с ней что-то надо делать. Их ведь в чулан не отнесёшь и в тумбочку на задвинешь. Поэтому эта орава, которая хочет жрать, бухать, веселиться и трахаться, двинется к своему Франкенштейну в виде власти. И тут власть воистину увидит того монстра из ящика Пандоры, которого она выпустила, вскормила и поддерживала. Вот и пусть Франкенштейн воюет со своим монстром без души и сердца. А мы будем наблюдать со стороны. Деньгами она может быть и отобьётся, хотя есть большие сомнения, а вот с остальным …..навряд ли. Кто подумает, что завезут азиатов и арабов. Только вот во власти далеко не дураки сидят и они видят что сейчас твориться в Европе.Кто-то спросит, а почему именно здесь Победа.И опять обратимся к китайцам, которые знают Закон Перемен.Закон перемен в связках трех сил действует в двух вариантах:- две силы активны, а одна пассивна - связка сил проворачивается в пользу пассивного демпфера поглощения чужой активности;- две силы пассивны, а одна активна - связка сил проворачивается в пользу активного натиска, ломающего пассивную защиту.Их борьба друг с другом будет только усиливать мужчин и когда власть уничтожит оголтелое бабьё и в первую очередь феминисток, то у них первоочередным вопросом будет куда деть остальных. Бюджет ведь не резиновый кормить, содержать и удовлетворять одиноких, РСПшек, одичалых и не способных ни на что баб. И другого выхода, как договариваться с мужчинами об условиях принятия женщин на процветающую территорию мужчин у власти нет.А так как армия, полиция и росгвардия состоит в своём большинстве из мужчин, которые уже выйдут из матриархальной матрицы, то это уже внушительная мужская сила, которая знает что она хочет.И вот именно в этот момент наступит время выдвигать свои требования и условия. Две силы пассивны, а одна активна – связка сил проворачивается в пользу активного натиска, ломающего пассивную защиту.Да и к тому времени уже выдвигать ничего не надо будет, власть, которая чётко отслеживает общественные процессы в обществе, уже сформирует ту концепцию общества, при которой мужчинам было бы выгодно принять баб и взять на содержание. Те бабы, которых Бог не обделил зачатком разума, сразу сообразят где из пятая точка будет в безопасности, тепле и с твёрдым мужским…. плечом(а вы о чём подумали?). Глупое бабьё опуститься на дно и постепенно вымрет, так как не вписалось в тренд. Это называется естественный отбор –штука жёсткая , но справедливая..Почему это власть сделает сама? Она по другому не сможет, так как если она примет требования от сплочённого мужского населения, то покажет свою слабость. А этого делать ни в коем случае нельзя делать. Поэтому инициативы и соответствующие законы последует именно от неё, на основании существующих в обществе тенденций развития.«Высшее искусство боя состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага, даже не вступая с ним в бой»(Сунь-цзы)Ну куда махнул, законы ему перепишут. Да, и будут переписывать, так как Закон – это объективно существующая, необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь или зависимость между явлениями в природе и обществе.Кто-то решит написать ,что мол это всё китайщина и азиатчина, а мы вот европейцы и у нас всё должно быть по другому(только он сам не знает как «по другому») . И я отвечу на это так. Именно так развели как лохов население СССР, разграбили всё экономику Советского Союза и поделили все ресурсы.После смерти Сталина активно стал пропагандироваться и внедряться матриархат в противовес Патриархальному обществу. А так как это поддерживалось государством( министр культуры СССР была Фурсова с 1960 по 1974 гг.), то исход был понятен заранее. Таким образом появилась третья сила, которую власти противопоставили мужчинам, которые к тому же усиленно спивались и деградировали. Таким образом появилось три силы: Власть, мужчины и женщины. Власть стравила друг с другом двух последних и пока два клинических идиота в смертельном клинче бились за 5 кв.метров на кухне и выясняли свой ранг, власть осталась в пассиве и подготовила спокойно Советский Союз к перестройке, а потом к развалу, разграблению и колонизации. И власть до сих пор в пассиве, тогда как две противоборствующие стороны уничтожают друг друга(посмотрите смертность мужчин и демографию в России).Единичный пример?Посмотрите на Украину. Связка трёх сил: власть – националисты – внешние интересанты( Госдеп США в лице Нулонд с печеньками на Майдане).Власть схлестнулась с националистами (которых она же и поддерживала), а в каком сейчас положении находится страна. Уже принят закон о продаже земли.Белоруссия. Лукашенко поддерживал и вскармливал националистов-литвинов, которые ему же и устроили в 2020 году бунт. Та же связка в пользу Запада, куда рванула бабёнка главного оппозиционера после ареста её мужа.Россия. Всё тоже самое – Навальный, «борец с коррупцией» на котором клейма негде ставить и его супруга, которая также уехала в Берлин после ареста Лёхи.А прибалтийские страны. Классика жанра. Сейчас все разбегаются.Европейцы это сформулировали так : «Разделяй, Стравливай и Властвуй.»Во времена освоения Северной и Южной Америки многочисленные местные племена воевали с друг с другом, а теперь живут в резервуациях остатки некогда великих воинов.Мы, такие же индейцы для европейцев. И нас разводят также как и развели индейцев.Кто-то сейчас решит написать, ну вот, я мол начну так делать ,а остальные нет и как это поменяет ситуацию?Во-первых, с первым же вашим шагом в нужном направлении начнёт улучшаться ваша витальность т.е. способность к выживанию и процветанию.А во-вторых, вспомним слова Серафима Саровского : «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся »Преподобный святой учит нас, что прежде всего надо водворить порядок и мир в своей душе, и тогда уже мир и любовь будут распространяться вокруг нас.А кто желает поспособствовать в ускорении этого процесса, то у вас в руках информационный ресурс и множество форумов, на которых вы можете оставлять информацию. И чем больше мужчин, да и женщин, будут вовлечены в этот процесс, тем быстрее мир будет меняться (эффект 100-ой обезьяны).Что делать с теми, кто не желает выходить из матриархальной матрицы?«Бесполезно пытаться сражаться с закостеневшими привычками других людей или спорить с их иррациональными концепциями. Вы лишь зря потратите время, и сами озлобитесь и закостенеете в процессе. Таким образом, лучшая стратегия — это просто принимать чужую закостенелость и негибкость, внешне демонстрируя уважение к их стремлению к порядку. Но вместе с тем вы должны работать над поддержкой открытости вашего духа, избавляться от дурных привычек и настойчиво взращивать новые идеи», – Роберт Грин.«У нас есть закон. Мы не освобождаем разум взрослых людей. Это опасно. Разум не может расстаться с привычками.(Морфеус к/ф «Матрица»)Ссылки на другие материалыКакого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.htmlКак удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.htmlПуть мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.htmlПоговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.htmlО Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.htmlДля тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.htmlЛже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.htmlАгенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.htmlНегативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.htmlВыход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.htmlИтоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.htmlЧего хотят женщины https://А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Будете вакцинироваться от Ковида? 2 Медицина и Здоровье Oblivion 20.01.21 в 12:30 DarinaV Cегодня в 18:11 Пластический хирург 2 Медицина и Здоровье Magera 13.02.21 в 17:47 DarinaV Cегодня в 18:09 Instagram - Топ 3 сервиса для раскрутки магазина, бизнеса, блога, личного аккаунта 6 Маркетинг, Реклама, Дизайн Tanluck 27.04.20 в 12:17 Tanluck Cегодня в 16:10 Гадалка 135 Женский форум VALKO 12.04.18 в 15:55 Елена Анфоновн Cегодня в 13:11 займ онлайн 6 Экономика, финансы, бизнес bella56 25.12.19 в 01:29 Malina1966 Cегодня в 11:35 Спиртные напитки в домашних условиях 12 Кулинарный форум Kirpich 25.02.19 в 06:36 Malina1966 Cегодня в 11:31 Бисквитный торт 5 Кулинарный форум Alekspan555 01.10.19 в 13:01 Malina1966 Cегодня в 11:28 Идёт загрузка...