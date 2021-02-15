[ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Развитие информационных технологий, без сомнений приносит просто невероятное количество пользы современному бизнесу. Программисты день за днем разрабатывают специальное программное обеспечение, что даёт возможность предпринимателям начать лучше контролировать внутренние бизнес-процессы, упростить взаимодействие с каждым новым клиентом, полностью автоматизировать складской учёт, внутреннюю бухгалтерию и подачу отчётности в государственные органы. Если вы желаете стать частью современного цифрового мира и очень быстро вывести собственный небольшой бизнес на новые высоты, то готовое решение эффективного управления автомойкиможет помочь вам в этом. В сегодняшней статье мы стремимся представить вниманию наших читателей невероятно полезный программный комплекс control365.ru, что был разработан для автоматизации работы автосервисов, автомоек, шиномонтажных сервисов и похожих объектов.Ответы на наиболее распространённые вопросы о ПО «Control365»Вот перечень самых популярных вопросов, которые потенциальные пользователи задают команде разработки:• Требуется для работы системы доступ к сети? Да, в своей работе система автоматизации использует сетевые функции, и потому она должна быть подключена к Интернету. Для работы хватает даже простого 3g\4g модема со стартовым тарифом.• Можно ли приобрести софт разово и не платить потом абонентскую плату? «Control365» - это лучшая в мире платформа, созданная для упрощения работы автомоек, автосервисов и шиномонтажек. Продукт постоянно развивается и обновляется, благодаря подписке наши клиенты получают доступ к свежим обновлениям безопасности и новым функциям.• Может ли клиент своими силами изменять время работы, расценки, перечни доступных услуг и т.д.? Любой клиент имеет физическую возможность кастомизировать свою систему, исходя из своих потребностей. Первоначальная настройка осуществляется сотрудниками «Control365» на этапе интеграции.• На каких устройствах работает программа. Для работы устройства хватит любого смартфона, на котором запускается браузер Chrome, Firefox или Safari последних версий. Довольно часто клиенты используют обычные планшеты ценой в 200-300 долларов, защищённые противоударным чехлом и стеклом.• Как это приложение защищает конфиденциальную информацию клиентов? Представленная система обрабатывает конфиденциальные данные, согласно законам РФ, информация передается по зашифрованному каналу связи и может храниться только на защищенных устройствах.• Есть ли у «Control365» взаимная интеграция с 1С? Данное приложение не поддерживает интеграцию с разработками 1С, несмотря на это, если вам понадобится выгрузка данных в определенном формате, то специалисты помогут вам сконфигурировать софт нужным образом.Функции системыСегодня наша система включает в себя полный перечень функций, что могут понадобиться автомойке, автосервису или шиномотнажному пункту для повседневной эксплуатации. После приобретения продукта, наши заказчики получают доступ к:• системе быстрой регистрации заказов;• системе автоматического складского учёта;• системе учёта расходов и материалов;• системе автоматического определения заработной платы сотрудников, которая учитывает выполненные работы, штрафы, премии и налоги;• системе подготовки отчётов о работе фирмы;• системе внедрения и поддержания работы бонусной программы фирмы;• продуманной административной панели, которая позволяет любому сотруднику видеть лишь ту информацию, которая может потребоваться ему для повседневной работы.На официальном интернет-портале control365.ru заинтересовавшиеся смогут легко познакомиться с полным списком доступных функций ПО, запросить доступ к триал-версии.