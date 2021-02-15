Развитие информационных технологий, без сомнений приносит просто невероятное количество пользы современному бизнесу. Программисты день за днем разрабатывают специальное программное обеспечение, что даёт возможность предпринимателям начать лучше контролировать внутренние бизнес-процессы, упростить взаимодействие с каждым новым клиентом, полностью автоматизировать складской учёт, внутреннюю бухгалтерию и подачу отчётности в государственные органы. Если вы желаете стать частью современного цифрового мира и очень быстро вывести собственный небольшой бизнес на новые высоты, то готовое решение эффективного управления автомойки [ссылка скрыта, авторизуйтесь] может помочь вам в этом. В сегодняшней статье мы стремимся представить вниманию наших читателей невероятно полезный программный комплекс control365.ru, что был разработан для автоматизации работы автосервисов, автомоек, шиномонтажных сервисов и похожих объектов.
Ответы на наиболее распространённые вопросы о ПО «Control365»
Вот перечень самых популярных вопросов, которые потенциальные пользователи задают команде разработки:
• Требуется для работы системы доступ к сети? Да, в своей работе система автоматизации использует сетевые функции, и потому она должна быть подключена к Интернету. Для работы хватает даже простого 3g\4g модема со стартовым тарифом.
• Можно ли приобрести софт разово и не платить потом абонентскую плату? «Control365» - это лучшая в мире платформа, созданная для упрощения работы автомоек, автосервисов и шиномонтажек. Продукт постоянно развивается и обновляется, благодаря подписке наши клиенты получают доступ к свежим обновлениям безопасности и новым функциям.
• Может ли клиент своими силами изменять время работы, расценки, перечни доступных услуг и т.д.? Любой клиент имеет физическую возможность кастомизировать свою систему, исходя из своих потребностей. Первоначальная настройка осуществляется сотрудниками «Control365» на этапе интеграции.
• На каких устройствах работает программа. Для работы устройства хватит любого смартфона, на котором запускается браузер Chrome, Firefox или Safari последних версий. Довольно часто клиенты используют обычные планшеты ценой в 200-300 долларов, защищённые противоударным чехлом и стеклом.
• Как это приложение защищает конфиденциальную информацию клиентов? Представленная система обрабатывает конфиденциальные данные, согласно законам РФ, информация передается по зашифрованному каналу связи и может храниться только на защищенных устройствах.
• Есть ли у «Control365» взаимная интеграция с 1С? Данное приложение не поддерживает интеграцию с разработками 1С, несмотря на это, если вам понадобится выгрузка данных в определенном формате, то специалисты помогут вам сконфигурировать софт нужным образом.
Функции системы
Сегодня наша система включает в себя полный перечень функций, что могут понадобиться автомойке, автосервису или шиномотнажному пункту для повседневной эксплуатации. После приобретения продукта, наши заказчики получают доступ к:
• системе быстрой регистрации заказов;
• системе автоматического складского учёта;
• системе учёта расходов и материалов;
• системе автоматического определения заработной платы сотрудников, которая учитывает выполненные работы, штрафы, премии и налоги;
• системе подготовки отчётов о работе фирмы;
• системе внедрения и поддержания работы бонусной программы фирмы;
• продуманной административной панели, которая позволяет любому сотруднику видеть лишь ту информацию, которая может потребоваться ему для повседневной работы.
На официальном интернет-портале control365.ru заинтересовавшиеся смогут легко познакомиться с полным списком доступных функций ПО, запросить доступ к триал-версии.