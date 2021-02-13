Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 13 февраля 2021г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 93 посетителя
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: CRM системак
    • КаринаСас Вчера в 12:40 «Ответить»
      Вот уже неделю читаю про CRM систему для оптимизации бизнеса и рабочего процесса, вот только не могу определиться какой пакет мне лучше взять. У меня фирма по продаже и ремонту компьютерной техники, есть 12 человек персонала, два из них менеджеры и один бухгалтер остальные сервисанты.
      • Dima A Вчера в 12:43 «Ответить»
        Вам нужно выбирать из таких как зарплата, налоги и трекинг заказов и их исполнения, а со временем можно доустанавливать по мере необходимости.
        • ДарьяКамалова статус: [забанен] Вчера в 12:47 «Ответить»
          Мне кажется, что для ваших задач вполне хватит учета финансов, и склад, чтобы всегда быть в курсе, что нужно закупить, чтобы клиенты не ждали пока вы что-то закажете.
          • Dortan статус: [забанен] Вчера в 12:53 «Ответить»
            Вам нужно поинтересоваться вот здесь [ссылка скрыта по причине бана] может даже связаться с специалистом, который вам поможет, нужно на бумажке выписать все то что вам нужно, или может понадобиться и с ней уже задавать вопросы. Конечно, лучше вам будет трекинг заказов и выполнения задач плюс учет финансов, склад и база.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        чердачная лестница5Строительство и ремонтВера Мэй16.10.19 в 14:40Akcel Вчера в 18:03
        Недвижимость за рубежом1НедвижимостьFiona44Вчера в 14:38Fiona44 Вчера в 14:38
        Недвижимость за рубежом1НедвижимостьFiona44Вчера в 14:38Fiona44 Вчера в 14:38
        CRM системак4Компьютеры, смартфоны, гаджетыКаринаСасВчера в 12:40Dortan Вчера в 12:53
        Сотрудники ОВО (служба в Росгвардии)1Работа, вакансии, фрилансKsenya321Позавчера в 23:45Ksenya321 Позавчера в 23:45
        Лестница на дачу.36Строительство и ремонтпетрушенция77702.04.16 в 19:18Vladlen Позавчера в 21:13
        Вы верите гадалкам?176Женский форумKlinton07.12.17 в 17:23Анита Позавчера в 19:21
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © ГИПОРТ - Нижний Новгород – 2006-2021г.

        Форум Нижнего Новгорода