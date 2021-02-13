Вот уже неделю читаю про CRM систему для оптимизации бизнеса и рабочего процесса, вот только не могу определиться какой пакет мне лучше взять. У меня фирма по продаже и ремонту компьютерной техники, есть 12 человек персонала, два из них менеджеры и один бухгалтер остальные сервисанты.
Вам нужно поинтересоваться вот здесь [ссылка скрыта по причине бана] может даже связаться с специалистом, который вам поможет, нужно на бумажке выписать все то что вам нужно, или может понадобиться и с ней уже задавать вопросы. Конечно, лучше вам будет трекинг заказов и выполнения задач плюс учет финансов, склад и база.