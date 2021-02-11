Я работаю бухгалтером в компании Нижнего Новгорода. У меня такой вопрос по программе 1С. Я сейчас уговариваю директора приобрести хорошую лицензированную программу 1С. У нас сейчас стоит программа, но она такая старая, и ее никто не обслуживает. Все делаю руками, но я знаю, что так никто не делает уже. Кто знает, к кому обратиться с этим вопросом?
Я вас очень хорошо понимаю, я когда устраивался на работу, то там стояла 1С-ка шестерка. На чем работал предыдущий бухгалтер, остается только догадываться. А когда я пришел к руководителю с этим вопросом, то он искренне удивился, что меня не устраивает.
Найти компанию, которая занимается внедрением и обслуживанием 1С у нас в городе не проблема. Мы, например, обращались в компанию https://nn.koderline.ru/services/vnedrenie-erp-pod-kluch/ . Мне с директором больше повезло, чем вам, он у вас прогрессивный, и постоянно обновляет программное обеспечение. А вам нужно уговорить вашего начальника обратиться в эту компанию, они ему и расскажут в чем преимущества новой и современной программы.