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    Чт., 11 февраля 2021г.
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    Форум: Бухгалтерский форум
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    Тема: К кому обратиться по поводу программы 1С?
    • Dima A Вчера в 23:17 «Ответить»
      Я работаю бухгалтером в компании Нижнего Новгорода. У меня такой вопрос по программе 1С. Я сейчас уговариваю директора приобрести хорошую лицензированную программу 1С. У нас сейчас стоит программа, но она такая старая, и ее никто не обслуживает. Все делаю руками, но я знаю, что так никто не делает уже. Кто знает, к кому обратиться с этим вопросом?
      • Dortan статус: [забанен] Вчера в 23:21 «Ответить»
        Я вас очень хорошо понимаю, я когда устраивался на работу, то там стояла 1С-ка шестерка. На чем работал предыдущий бухгалтер, остается только догадываться. А когда я пришел к руководителю с этим вопросом, то он искренне удивился, что меня не устраивает.
        • ДарьяКамалова статус: [забанен] Вчера в 23:26 «Ответить»
          Найти компанию, которая занимается внедрением и обслуживанием 1С у нас в городе не проблема. Мы, например, обращались в компанию https://nn.koderline.ru/services/vnedrenie-erp-pod-kluch/ . Мне с директором больше повезло, чем вам, он у вас прогрессивный, и постоянно обновляет программное обеспечение. А вам нужно уговорить вашего начальника обратиться в эту компанию, они ему и расскажут в чем преимущества новой и современной программы.
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