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В две тысячи двадцатом году, когда сотни миллионов граждан оказались заперты по домам, многие из них внезапно стали интересоваться возможностями удалённого заработка, ознакомились со сферой криптовалют и стали неплохо зарабатывать на майнинге Ethereum, Ethereum Классик и других форков, основанных на алгоритме Ethash. Относительно долго для майнинга Эфира и похожих с ним цифровых валют применялся майнер Claymore, к сожалению разработчик этого программного обеспечения официально прекратил дальнейшую разработку майнера для Ethash. В наше время клиенты, которые зарабатывали на майнинге цифровых валют с помощью Claymore, вынуждены начать искать хорошую замену названному программному обеспечению для продолжения майнинга.Какие замены можно предложить майнеру Claymore?Выбор правильного майнера на смену устаревшему зависит о того, графические ускорители от какого производителя вы хотите использовать в своей системе. Для NVIDIA и AMD сделаны разные варианты майнеров, что чуть лучше работают с той или иной графической карточкой. В статье альтернатива Claymoreвы сможете найти актуальный список программного обеспечения, которое может применяться для майнинга Ethereum и его форков на самых разных моделях карточек от обоих фирм.Какой майнер стоит использовать для графических ускорителей NVIDIAДля «зелёных» графических ускорителей, при условии добычи Эфира, в текущем году лучше всего подходит майнер Phoenix, код которого достаточно хорошо оптимизирован для работы с фреймворком OpenCL. Благодаря этому факту майнер можно применять и на видеокартах от AMD, однако тогда просадка по хэшрейту может достигнуть пяти процентов. Phoenix достаточно долго находился на второй позиции в списке популярных майнеров для Эфириум, после прекращения поддержки Claymore, Phoenix стал самой популярной программой для добычи данной монеты. Благодаря качественной поддержке OpenCL и разных устройств, указанная программа может работать в смешанных установках для майнинга. Phoenix miner можно запустить под управлением ОС Windows и Linux разрядностью 64 бита.Какой майнер можно использовать для видеокарт от Advanced Micro DevicesВ течение без малого 10 лет видеокарты от AMD чуть лучше подходили для генерации bitcoin, после быстрого роста Ethereum, фактически все интернет-пользователи переделали свои старые фермы под добычу именно данной монеты. Истинные специалисты советуют всем применять для работы с картами от Advanced Micro Devices известный майнер NBMiner. Данное ПО создается командой китайских разработчиков, они активно развивают кодовую базу своего проекта и адаптируют свой код под особенности последних моделей видеокарт. В нынешнее время NBMiner отлично работает на всех современных графических картах, но в случае использования железа от AMD, владелец фирмы получает крошечный выигрыш в хэшрейте.Перед тем как скачивать и настраивать какой-то конкретный майнер, поищите в сети информацию о том, какой именно майнер лучше всего работает именно с вашей моделью графических ускорителей. Незначительный выигрыш в вычислительной мощности, при абсолютно одинаковом потреблении энергии, на длительных дистанциях может обеспечивать неплохие результаты в виде добавочного дохода. Например карты Nvidia 2060 немного быстрее работают с NBMiner, в то время как более ранняя модель Nvidia 1060 наоборот — немного лучше работает с майнером Феникс. А если вы не можете самостоятельно принять решение, то просто попробуйте посоветоваться с профессионалами на узкоспециализированных форумах для майнеров.