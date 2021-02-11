В две тысячи двадцатом году, когда сотни миллионов граждан оказались заперты по домам, многие из них внезапно стали интересоваться возможностями удалённого заработка, ознакомились со сферой криптовалют и стали неплохо зарабатывать на майнинге Ethereum, Ethereum Классик и других форков, основанных на алгоритме Ethash. Относительно долго для майнинга Эфира и похожих с ним цифровых валют применялся майнер Claymore, к сожалению разработчик этого программного обеспечения официально прекратил дальнейшую разработку майнера для Ethash. В наше время клиенты, которые зарабатывали на майнинге цифровых валют с помощью Claymore, вынуждены начать искать хорошую замену названному программному обеспечению для продолжения майнинга.
Какие замены можно предложить майнеру Claymore?
Выбор правильного майнера на смену устаревшему зависит о того, графические ускорители от какого производителя вы хотите использовать в своей системе. Для NVIDIA и AMD сделаны разные варианты майнеров, что чуть лучше работают с той или иной графической карточкой. В статье альтернатива Claymore [ссылка скрыта, авторизуйтесь] вы сможете найти актуальный список программного обеспечения, которое может применяться для майнинга Ethereum и его форков на самых разных моделях карточек от обоих фирм.
Какой майнер стоит использовать для графических ускорителей NVIDIA
Для «зелёных» графических ускорителей, при условии добычи Эфира, в текущем году лучше всего подходит майнер Phoenix, код которого достаточно хорошо оптимизирован для работы с фреймворком OpenCL. Благодаря этому факту майнер можно применять и на видеокартах от AMD, однако тогда просадка по хэшрейту может достигнуть пяти процентов. Phoenix достаточно долго находился на второй позиции в списке популярных майнеров для Эфириум, после прекращения поддержки Claymore, Phoenix стал самой популярной программой для добычи данной монеты. Благодаря качественной поддержке OpenCL и разных устройств, указанная программа может работать в смешанных установках для майнинга. Phoenix miner можно запустить под управлением ОС Windows и Linux разрядностью 64 бита.
Какой майнер можно использовать для видеокарт от Advanced Micro Devices
В течение без малого 10 лет видеокарты от AMD чуть лучше подходили для генерации bitcoin, после быстрого роста Ethereum, фактически все интернет-пользователи переделали свои старые фермы под добычу именно данной монеты. Истинные специалисты советуют всем применять для работы с картами от Advanced Micro Devices известный майнер NBMiner. Данное ПО создается командой китайских разработчиков, они активно развивают кодовую базу своего проекта и адаптируют свой код под особенности последних моделей видеокарт. В нынешнее время NBMiner отлично работает на всех современных графических картах, но в случае использования железа от AMD, владелец фирмы получает крошечный выигрыш в хэшрейте.
Перед тем как скачивать и настраивать какой-то конкретный майнер, поищите в сети информацию о том, какой именно майнер лучше всего работает именно с вашей моделью графических ускорителей. Незначительный выигрыш в вычислительной мощности, при абсолютно одинаковом потреблении энергии, на длительных дистанциях может обеспечивать неплохие результаты в виде добавочного дохода. Например карты Nvidia 2060 немного быстрее работают с NBMiner, в то время как более ранняя модель Nvidia 1060 наоборот — немного лучше работает с майнером Феникс. А если вы не можете самостоятельно принять решение, то просто попробуйте посоветоваться с профессионалами на узкоспециализированных форумах для майнеров.