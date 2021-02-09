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Форум: Музыкальный форум
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Тема: Кто где качает музыку
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Кто где качает музыку
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bella56
Вчера в 17:48
«Ответить»
Подскажите кто где музыку качает, там где раньше качал сайт удалили, теперь ищу где можно скачать новинки в хорошем качестве
AntonioCAS
статус:
[забанен]
Вчера в 17:52
«Ответить»
Я музыку всегда качал на этом сайте https://ajoyib.net/ и всегда все нравилось, ни капчи, ни ожиданий, качество нормальное, не рипит в песне ничего, в общем качаешь спокойно и все, советую
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