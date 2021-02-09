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    Вт., 9 февраля 2021г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Кто где качает музыку
    • bella56 Вчера в 17:48 «Ответить»
      Подскажите кто где музыку качает, там где раньше качал сайт удалили, теперь ищу где можно скачать новинки в хорошем качестве
      • AntonioCAS статус: [забанен] Вчера в 17:52 «Ответить»
        Я музыку всегда качал на этом сайте https://ajoyib.net/ и всегда все нравилось, ни капчи, ни ожиданий, качество нормальное, не рипит в песне ничего, в общем качаешь спокойно и все, советую
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