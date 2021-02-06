Отоскопы KaWe [ссылка скрыта, авторизуйтесь] используются отоларингологами и семейными врачами для диагностики заболеваний уха. С их помощью можно осмотреть наружный слуховой проход, барабанную перепонку, обнаружить инородные тела и воспаления, а также выполнить гигиенические процедуры и удалить полипы.
Виды и основные отличия
Отоскопы KaWe производятся в Германии. Они бывают:
стандартного освещения (теплый свет);
фиброоптические и ЛЭД (холодный свет).
Производитель предлагает купить отоскопы «КаВе» (KaWe) следующих серий:
Eurolight: рукоятка и головка выполнены из стали; устройства комплектуются 2,5 или 3,5 В лампами;
Combilight: обладают стальной рукоятью и пластиковой головкой; устройства комплектуются 2,5 или 3,5В лампами. Отличаются от отоскопов KaWe линейки Eurolight меньшим весом и ценой;
Piccolight: комплектуются пластиковой головкой и рукояткой; имеют стандартное, фиброоптическое и ЛЭД освещение (мощность ламп – 2,5В).
При выборе прибора рекомендуется учитывать источник питания, от которого будет работать отоскоп. Батарейки, аккумулятор или зарядное устройство «МедЧардж 4000» приобретаются дополнительно.
Большинство отоскопов Eurolight и Combilight могут работать как от батареек, так и от аккумулятора с зарядным устройством. Отоскопы KaWe серии Piccolight и с лампой ЛЭД 2,5В работают только от батареек, с лампой 3,5В – от аккумулятора.