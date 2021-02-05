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    Пт., 5 февраля 2021г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: LineAge 2
    • Горуразен Вчера в 20:36 «Ответить»
      Всем привет! Хочу снова поиграть в Линейку, но моего старого любимого сервера уже нет. Пос советуйте клевый новый ПВП сервер.
      • Egos Вчера в 20:50 «Ответить»
        А чего вдруг решили вернуться? Меня тоже сокланы зовут постоянно, но я отбрыкиваюсь. Столько времени уже прошло. Я все навыки позабыл. А учиться заново не хочется. А лучшие ПвП сервера Л2 вы можете посмотреть на этом сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Удивлен, что они каждый месяц выпускаются сих пор. Удачи вам!
        • Edward Вчера в 20:58 «Ответить»
          Это кажется что забыли все, а начнете играть все вспомнится. У меня так было. Самое главное чтобы хроника была та же в какую вы играли.
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