Я допустим не смог на ней работать, ну не то чтобы не смог, а просто не посчитал нужным тратить на это свой время. Я вам советую нанять бухгалтера, он разберётся и какую программу ставить, и как на ней работать.
Там ничего сложно нет, очень многие сами учатся, но вобще компания, которая будет вам ее устанавливать, они обычно обучают и рассказывают, как на ней работать. Да и в последствии, если возникнут какие-тио вопросы. Я не думаю, что вам откажут в консультации. Мы с этом вопросом обращались в компанию Кодерлайн [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Все прошло хорошо, все объяснили., всему научили доступным и понятным языком. Так, что не бойтесь, не вы первый и не вы последний.