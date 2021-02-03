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    Ср., 3 февраля 2021г.
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    Форум: Бухгалтерский форум
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    Тема: Внедрение 1С
    • Сегодня! Dortan статус: [забанен] Cегодня в 11:35 «Ответить»
      Форумчане, кто внедрял в свой бизнес 1С? Сильно она сложная? Я оттягивал этот момент, т.к. боюсь, что с ней не справлюсь, но сейчас понимаю, что тянуть уже некуда.
      • Сегодня! Dima A Cегодня в 11:39 «Ответить»
        Я допустим не смог на ней работать, ну не то чтобы не смог, а просто не посчитал нужным тратить на это свой время. Я вам советую нанять бухгалтера, он разберётся и какую программу ставить, и как на ней работать.
        • Сегодня! КаринаСас Cегодня в 11:51 «Ответить»
          Там ничего сложно нет, очень многие сами учатся, но вобще компания, которая будет вам ее устанавливать, они обычно обучают и рассказывают, как на ней работать. Да и в последствии, если возникнут какие-тио вопросы. Я не думаю, что вам откажут в консультации. Мы с этом вопросом обращались в компанию Кодерлайн [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Все прошло хорошо, все объяснили., всему научили доступным и понятным языком. Так, что не бойтесь, не вы первый и не вы последний.
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