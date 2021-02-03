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    Ср., 3 февраля 2021г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: паркет или ламинат?
    • zolushka123 Вчера в 10:33 «Ответить»
      На что ореинтироваться в первую очередь? Паркет немного дороже но многие хвалят , а я вот не могу определиться
      • vikanova Вчера в 23:23 «Ответить»
        ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО БЮДЖЕТА. ЕСЛИ ФИНАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ТО ПАРКЕТ
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