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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Хронический тонзилит удалось кому-нибуть вылечить?
    • asya_m Позавчера в 16:13 «Ответить»
      У меня хронический тонзиллит. Лечусь всегда тем, что врач советует, долечиваюсь и все равно периодически бывают обострения. Подскажите, кто знает, хронический тонзиллит чем-то можно вылечить полностью?
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