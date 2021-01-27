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    Ср., 27 января 2021г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Не могу получить полноценное удовольствие от интимной близости( Как быть?
    • Просто бродяга Вчера в 23:29 «Ответить»
      Нужен совет, мужики! Последнее время не могу получить полноценное удовольствие от секса, в плане продолжительности самого акта осечки случаются. Разговаривал с другом, тот говорит, что вроде есть таблетки для этого, типа те же самые препы для потенции помогают продлить, но на них негатива много. Если кто пробовал, дайте рекомендации, и какой лучше взять?
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