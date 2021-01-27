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Форум: Производство, промышленность
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Тема: В каком мире они будут жить?
Форум:
Производство, промышленность
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Тема:
В каком мире они будут жить?
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Gordeev568
Вчера в 11:58
«Ответить»
Надоело промышленное загрязнение природы, заводы, машины, люди. Когда человек поймет, что эту планету мы передадим своим детям. И в каком мире они будут жить? Накипело!!
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