Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 27 января 2021г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 288 посетителей
    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: В каком мире они будут жить?
    • Gordeev568 Вчера в 11:58 «Ответить»
      Надоело промышленное загрязнение природы, заводы, машины, люди. Когда человек поймет, что эту планету мы передадим своим детям. И в каком мире они будут жить? Накипело!!
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © ГИПОРТ - Нижний Новгород – 2006-2021г.

      Форум Нижнего Новгорода