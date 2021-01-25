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    Пн., 25 января 2021г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Покупка недвижимости
    • Сегодня! gardeev1212 Cегодня в 09:26 «Ответить»
      Имеется материнский капитал моей супруги, хотим купить трешку, ну или двушку. Возможно ли первоначальный взнос сделать материнским капиталом?
      • Сегодня! maksimka243 Cегодня в 09:34 «Ответить»
        Тоже интересно, послушаю. Должно быть сто процентов. Мат капиталы давно же оформляются уже
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