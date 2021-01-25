Надумываю кардинально сменить имидж своей квартирки. Уже более-менее все продумала, осталась только входная зона. Хочу что-нибудь свежее, легкое и воздушное. Что-то что будет резко контрастировать с унылым подъездом. Сейчас не могу выбрать между интерьерной краской или фотообоями. Краска одноцветная, а обои слишком тяжеловесные.
Это вы зря так на обои. Если вы смотрите на обои под красное дерево или с каким нибудь средневековым гобеленом, то это одно дело, но ведь сейчас куча других предложений. Хоть та же Уютная стена, которая делает фотообои на любой вкус. Закажите интересный рисунок и все.
привет, тоже поддержу вариант с фотообоями. там вас ограничивает только ваша фантазия. краской сложно будет такое реализовать, а вот напечатать на обои запросто. выберете хоть облака, хоть небо, хоть что хотите и вперед! а насчет уютной стены, тоже слышала хороший отзыв об этой фирме, знакомые себе делали гостиную, красивенько смотрится)