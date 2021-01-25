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    Пн., 25 января 2021г.
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    Тема: дизайн квартиры
    • Marina2001 Вчера в 12:18 «Ответить»
      Надумываю кардинально сменить имидж своей квартирки. Уже более-менее все продумала, осталась только входная зона. Хочу что-нибудь свежее, легкое и воздушное. Что-то что будет резко контрастировать с унылым подъездом. Сейчас не могу выбрать между интерьерной краской или фотообоями. Краска одноцветная, а обои слишком тяжеловесные.
      • BezSomnenia Вчера в 13:29 «Ответить»
        Это вы зря так на обои. Если вы смотрите на обои под красное дерево или с каким нибудь средневековым гобеленом, то это одно дело, но ведь сейчас куча других предложений. Хоть та же Уютная стена, которая делает фотообои на любой вкус. Закажите интересный рисунок и все.
        • Lyaman Вчера в 14:12 «Ответить»
          привет, тоже поддержу вариант с фотообоями. там вас ограничивает только ваша фантазия. краской сложно будет такое реализовать, а вот напечатать на обои запросто. выберете хоть облака, хоть небо, хоть что хотите и вперед! а насчет уютной стены, тоже слышала хороший отзыв об этой фирме, знакомые себе делали гостиную, красивенько смотрится)
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