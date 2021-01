тел. +7 (4822) 418056, 418710Техинжиниринг высокоточного металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ, металлорежущего инструмента и оснастки. Специалисты компании оказывают подбор, поставки, технологическое и техническое сопровождение при вводе оборудования в эксплуатацию и помощь в решении производственных вопросов. Наша компания предлагает оборудование компаний – производителей металлорежущего инструмента, оснастки и оборудования, таких как: ARES SEIKI (Тайвань) – высокоскоростные станки с ЧПУ сверлильно –фрезерной группы; BUFFALO (MICROCUT) MACHINERY (Тайвань) – современное высокоточное металлорежущее оборудование с ЧПУ; CENTECH (Тайвань) – токарные и фрезерные обрабатывающие центры; FANUC (Япония) – фрезерные обрабатывающие центры, эрозионные станки, системы ЧПУ, роботы-манипуляторы; FINETECH (Тайвань) – широкий спектр металлорежущих станков с ЧПУ фрезерной и расточной групп; FORCE ONE (Тайвань) – много-осевые токарные станки с ЧПУ; NEXTURN Co., LTD (Южная Корея) – прутковые автоматы продольного точения с ЧПУ; NOVICK (Китай) – электроэрозионное оборудование; QUASER (Тайвань) – фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ; QUICKTECH (Тайвань) – токарные обрабатывающие центры и автоматы продольного точения; TOP WORK (Тайвань) – многоосевые станки для производства осевого инструмента, заточное оборудование; Li-Hsun (Тайвань) – портативное оборудование для переточки инструмента; YU SHINE (Тайвань) – токарно-карусельные станки с ЧПУ; ZOLLER (Германия) – устройства для настройки инструментов вне станка; HAIMER (Германия) – устройства для настройки инструментов вне станка; YAMAZAKI MAZAK CORPORATION (Япония) – современное многофункциональное металлорежущее оборудование. На заказ предлагаем: AIR TURBINE (США) – пневматические преобразователи вращения; ANN WAY (Тайвань) – высококачественный металлорежущий инструмент; CHIA-MO (Италия) – оснастка для токарного и фрезерного оборудования; D"ANDREA (Италия) – оснастка для фрезерных станков, расточные системы; DRILL MATIC (Италия) – оснастка для агрегатного оборудования; EUROMA (Италия) – оснастка для агрегатного оборудования; HAIMER (Германия) – оснастка для фрезерных станков, балансировочные машины, устройства термической усадки; LEAVE INDUSTRIAL (Тайвань) – станочная оснастка, крепежные элементы; MPA (Италия) – системы преобразователи вращения; OMG (Италия) – угловые головки, шпиндельные ускорители, многошпиндельные головки с переменным расстоянием центра, механизмы съемных головок, мультишпиндельные головки и ряд специальной оснастки; SAUTER (Германия) – оснастка для токарного и фрезерного оборудования; SMW AUTOBLOK (Германия /Италия) – оснастка для токарного и фрезерного оборудования; WITTE (Германия) – станочная оснастка, крепежные элементы , вакуумные столы; ARNO (Германия) – полный спектр металлорежущего инструмента, фрезерная оснастка; DOLFAMEX (Польша) – высококачественный инструмент, фрезерная оснастка; SGS Tool Company (США) – высокопроизводительный монолитный твердосплавный инструмент – бор–фрезы, фрезы, свёрла, развертки, внутришлифовальные головки. SUMITOMO ELECTRIC (Япония) – металлорежущий инструмент токарной, фрезерной и сверлильной групп, а так же инструмент из сверхтвердых материалов; YAMAWA (Япония) – резьбонарезной инструмент; OSAWA (Италия) – быстрорежущий и твердосплавный монолитный инструмент; NIKKOTOOLS (Италия) – токарный и фрезерный инструмент с СМП; DHF (Тайвань) – высокопроизводительный монолитный твердосплавный инструмент; HELIOS PREISER (Германия) – полный спектр контрольно-измерительного инструмента.