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    Сб., 23 января 2021г.
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    Тема: Кухонная мойка
    • Сегодня! Alena28 Cегодня в 06:37 «Ответить»
      [ссылка скрыта, авторизуйтесь] - Функциональный элемент любой кухни – это кухонная мойка. Купить в Москве высококачественную и долговечную продукцию – задача, успешно решаемая при помощи интернет-магазина SanRich.

      Мы предлагаем лучшие образцы чаш для кухни от итальянского производителя Kerasan. Завод знаменит не только неповторимым дизайном продукции, но и особыми свойствами применяемого для их изготовления материала – фарфоровой шихты. Таким образом, кухонные мойки от интернет-магазина Санрич – это массивное, цельное изделие из керамики идеальной белизны и удобной в эксплуатации формы. О гигиеничности и говорить нечего – микропористая структура глазурного материала не позволит задержаться грязи на поверхности, препятствует размножению бактерий, грибков, вирусов. В ассортименте:

      Встраиваемые (врезные) одно- и двухсекционные кухонные раковины;
      Мойки накладные прямоугольной и сложной конфигурации.
      Все виды чаш для кухни поставляются без смесителя, сифона и шлангов для подводки воды. Но это не проблема – наши консультанты подберут комплекты с учетом желаемого цвета, размера и даже бюджета.
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