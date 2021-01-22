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    Форум: Спорт
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    Тема: магний для имуннитета
    • АртемЛ Вчера в 14:42 «Ответить»
      Мне сказали что для улучшения иммунитета ребенку нужно давать магний. Кто подскажет что он вообще дает для организма и  стоит ли покупать?
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