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    Пн., 18 января 2021г.
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    Тема: Услуги по интернет-рекламе. Заказы здесь
    • Сегодня! rjczr62 Cегодня в 11:36 «Ответить»
      Реклама в интернете. Заказы услуг. Задания. Накрутка, раскрутка, пиар.
      Здравствуйте.
      Предлагаю услуги по раскрутке вашего магазина, любого другого интернет ресурса в интернете.
      - 1 сообщение на форуме с оригинальным текстом (не менее 200 символов) и кликабельной ссылкой на ваш ресурс будет стоить 25 руб.
      - Пост в ленте Twitter, Facebook, МойМир @ Mail.ru (друзей и подписчиков больше 100) - 20 руб.
      в ВКонтакте с такой же ссылкой - 30 руб.(с общим числом подписчиков и друзей более 1000 чел.),
      - Лайки, сердечки и ОКИ - 5 руб. за один;
      - комментарии (осмысленный, не шаблонный) в соцсетях (не менее 75 символов) - 10 руб за один
      - 20 руб. (менее 1000),
      - 10 руб. (менее 150)
      - 1 объявление (не менее 200 символов) в Досках Объявлений с кликабельной ссылкой - 25 руб.
      Могу опубликовать текст, составленный вами.
      Все ваши пожелания и требования оговорим.
      Отчёт выполненной работы приложу.

      Размещаем ссылки в ответах сервиса ЯндексДзен в с околоссылочным текстом.
      - 1 пост - 100 руб.
      Все ссылки размещаются вручную, пишутся комментарии (ответы) около 200 символов каждая с разных аккаунтов по вашей теме и размещается присланная вами ссылка.
      Ссылки с хорошего ресурса. Подобные естественные ссылки размещенные в окружении тематической информации ценятся поисковиками. Поисковые системы прекрасно индексируют подобные ссылки, ссылки передают вес.
      Трафик по оставленным ссылкам. Вопросы в Яндекс. Дзен обычно попадают в выдачу «Яндекса» и занимают там высокие позиции — карточка ответа может появиться в топ-5 яндекса (Дзен имеют приоритет в выдаче), что способствует появлению трафика (переходы по ссылке с нашего ответа) на вашем сайте.
      ok.ru/yan.iov - пишем сюда (вставить в браузер)
      Существует и второй вариант.
      Вы также можете обратиться непосредственно к компаниям, которые занимаются раскруткой, продвижением и другими видами рекламы и на которых я выполняю подобные задания. Здесь их адреса: zarabotokinternetprosto777.blogspot.com/2017/08/blog-post.html (вставить в браузер)
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