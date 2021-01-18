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Портал «Prava112-g» предлагает всем желающим купить водительские праванужной категории без потребности сдавать сложные экзамены, учиться в автошколе, проходить долгую медкомиссию и т. д. Каждый без исключения человек сможет купить себе удостоверение через указанный портал, руководствуясь разными причинами: необходимость быстро получить права для новой работы, желание на экстренный случай сделать копию личных прав, лишение прав за нарушение ПДД, нежелание много месяцев посещать занятия в автошколе и др. Портал работает на российском рынке уже больше четырех лет, за это время его клиентами стало уже более четырёх с половиной тысяч человек.Основные варианты водительских удостоверений, которые делают работники указанного сервисаВоспользовавшись возможностями указанного сайта, вы сможете за пару дней приобрести права любой категории на любые личные данные, напечатанные на настоящих бланках Гознака. Наиболее популярные варианты прав:Дубликат — полная копия водительских прав, что были оформлены в ГИБДД обычным путём. Дубликат крайне полезен тем, кто страшится потерять действующие права или уже случайно повредил права, но не хочет восстанавливать их обычным образом. Часто дубликат прав заказывают люди, что хотят получить следующую категорию, однако не имеют сил и времени, чтобы сдать экзамен. Дубликат прав полностью повторяет информацию из исходных документов. При пожелании заказчика туда можно вносить любые правки, сменить категорию, срок действия или иную информацию. База ГИБДД работает довольно плохо, а потому подобные документы без всякого труда проходят проверки на постах.Права без базы. В такой ситуации клиент получает права, не отличимые от настоящих, но информация о них не передается в базу ГИБДД. Применять такого рода права вы сможете для поездок за границей, просто потому что документы действительны по всему миру. Вдобавок права без базы можно использовать в роли удостоверения личности в барах и магазинах, даже несовершеннолетним. Передвигаться с такого рода правами по дорогам можно лишь там, где вам не грозит пробив прав по электронной базе.Зеркальные права оптимально подойдут тем, кого прав лишили за грубое нарушение или тем, кто не желает учиться в автошколе. В указанном случае источником основной информации для зеркальных прав становится реальный водитель, персональные данные которого реально присутствуют в базе гаишников, а меняется в документе лишь фотография владельца. Если в качестве «донора» информации прав подобрать сильно похожего человека, то сделанные права без проблем пройдут любые проверки на стационарных и передвижных постах ДПС.Права на специальную технику пригодятся тем, кому для трудоустройства потребовались права на погрузчик, автогрейдер, экскаватор, каток, трактор, самосвал или другую спецтехнику. Мы за пару дней сделаем для вас официальные права, позволяющие управлять необходимой спецтехникой.Оплата и доставкаСегодня средний период изготовления прав с необходимыми персональными на фирменных бланках Гознака составляет от 12 до 48 часов, в зависимости от вида прав и срочности заказа. Перед изготовлением документов каждый покупатель оплачивает тысячу рублей аванса, независимо от нужного вида прав. Действующие цены на права различных видов можно узнать на одноимённой странице сайта «Prava112-g.com». После аванса и перед непосредственно отправкой документов, клиент получает видео отчёт, на котором демонстрируются сделанные права, после этого нужно внести вторую часть платежа. Готовые бумаги высылаются на нужный адрес силами транспортной компании СДЭК. Права отправляются покупателю в непрозрачном пакете, курьер сможет принести посылку в указываемое клиентом место. Качественные права очень быстро доставляются по всей территории Российской Федерации и во все страны планеты, в которых работает курьерская служба СДЭК.Почему данной фирме вы можете доверятьЗа четыре года работы на рынке сотрудники этой фирмы сделали больше четырех тысяч различных видов прав для граждан из разных регионов и городов страны. На страницах сайта можно посмотреть и послушать детализированные отзывы от почти сотни реальных людей. Среди толпы конкурентов этот сайт отличается качеством изготавливаемых документов и лояльной политикой цен.