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Новогодние каникулы временами преподносят не очень радостные сведения. В настоящий момент новости Украины и прочие порталы сообщают о том, что в реке Мокрая Сура под Днепром были найдены два погибших молодых человека. По информации, располагающейся на сайте mv.org.ua, следствие предполагает, что ими выступают сын Геннадия Корбана Лев. Попутчицей сына Геннадия Корбана была предположительно его одноклассница.Детали происшествияПо информации пресс-службы Национальной полиции Украины в Мокрой Суре под Днепром был найден перевернувшийся багги. Внутри находились двое молодых людей. Согласно неподтвержденной на сейчас информации, жертвами являются сын Геннадия Корбана Лев и его одноклассница.Первые сведения о происшествии были обнародованы поздним вечером 5 декабря 2021 года Телеграмм каналом «Карточный офис». По таким данным, сын украинского олигарха, бывшего главы партии Украинское объединение патриотов УПРОП Геннадия Корбана исчез во вторник вечером во время катания с подругой на квадроцикле.Багги был обнаружен на дне реки в перевернутом состоянии, и в нем были Лев Корбан и его одноклассница Юлия. Заявление о пропаже в отдел полиции подала мать одноклассницы, обеспокоенная ее долгим отсутствием.Предварительное следствие засвидетельствовало:• молодые люди пытались въехать на очень узкий мост через Мокрую Суру;• у них не получилось справиться с управлением;• глубина на месте происшествия на самом деле маленькая, но подростки были пристегнуты и не сумели самостоятельно разомкнуть крепления;• во время катастрофы багги опрокинулся.В настоящий момент подробности трагедии уточняют следственные органы. Квадроцикл был поднят со дна, а тела достали из водоема. В том случае, если вас интересуют эти и другие новости Украины, то здесьвы непременно сможете найти то, что вам нужно!Регламент следственных действийПо сообщениям информационных бюро, в том числе «Интерфакс Украина», оперативно возбуждено уголовное производство, и правоохранители поставили в известность о начале следствия по уголовному делу, которое возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса. Данная статья возбуждается в результате нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортом.Смерть подростка уже на следующий день была подтверждена в официальном формате, потому как сайт портал подтвердил, что Лев Корбан «погиб в катастрофе». Сыну Геннадия Корбана в момент гибели было 16 лет. Иной информации на данный момент представители правоохранительных органов не сообщают.