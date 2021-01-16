Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 16 января 2021г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 145 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Какие материалы безопасны для пола?
    • Roksano4ka Вчера в 21:31 «Ответить»
      Что лучше выбрать, ковролин, линолеум, ламинат или все-таки паркет?
      • New! Miroslavvva Cегодня в 15:05 «Ответить»
        Ковролин может стать аллергеном. При повышенной влажности в доме может стать накопителем различных бактерий и плесени. Линолеум, также как и плитку ПВХ, не рекомендуют из-за высокого содержания химии, которая влияет на репродуктивную функцию. Ламинат наименее вредный, но по нему есть свои нюансы.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © ГИПОРТ - Нижний Новгород – 2006-2021г.

      Форум Нижнего Новгорода