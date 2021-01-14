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И это не про фильм «Чего хотят женщины» в котором сыграл Мэл Гибсон. Актёр хороший, но в этом фильме сыграл конкретного аленя и в котором так и не раскрыли чего хотят женщины, а показали как унижаться перед ними. Но это не наш метод.

Так чего же хотят женщины? И этот вопрос мучает многих. Есть шанс разобраться.

Начнём с истоков, так как именно здесь и заложены модели поведения человека.

А что такое женщина? В первую очередь это биологическое тело, то есть неотъемлемая часть природы и всех процессов в ней происходящих.

А что определяет поведение всех биологических тел на земле? Это в первую очередь ИНСТИНКТЫ.

Первые три базовых инстинкта – это:



1.Инстинкт самосохранения(выживания).

Инстинкт самосохранения является самым основным и определяющим инстинктом.

Тот, кто придумал этот мир, самым тщательным образом продумал безопасность каждого вида на этой планете, где у каждого живого существа есть такой вот инстинкт, помогающий выжить даже не конкретному существу, а виду в целом. Так что инстинкт самосохранения, в полной форме, мы можем назвать инстинктом выживания, посредством оставления потомства и продолжения своего рода.



2.Сексуальный инстинкт( размножение).

Половое влечение естественно для всего живого мира, все что размножается посредством полового сношения, обязательным образом имеет такое влечение. Без полового влечения, без сексуального инстинкта, человеческий род не смог бы выжить, это естественно, но также естественно и то, что право на сношение в животном мире, имеют только сильные представители своего вида.

Сексуальный инстинкт, является стимулятором этой силы, он дает человеку энергию, дает ему смелость, лишает его той психической слабости, которая сдерживает его. Проще говоря, все для того, чтобы оставить потомство, чего бы, это ни стоило. Тестостерон, мужской половой гормон, активно вырабатывается именно при сексуальном возбуждении, агрессии, в ситуациях, когда мужчине нужна сила, когда он смелый и решительный, особенно когда он побеждает.



3.Инстинкт власти(иерархичность).

Одним из основных и самых мощных природных инстинктов человека, является инстинкт власти, потребность доминировать и держать все под своим контролем, дает человеку колоссальное количество энергии. Власть включает в себя множество сопутствующих ей факторов, это и слава и признание, подчинение себе воли других, и ощущение свободы, которая может ощущаться в полной мере тогда, когда ты никому не подчиняешься. В современном обществе, инстинкт власти, как правило подавляется, делается это сознательно, ведь человек жаждущий власти, чувствующий свое величие и могущество, трудно управляем, а то и не управляем вовсе. Понятное дело правящей элите такие люди не нужны, им идеально подходят покорные рабы, которые всего боятся, и очень послушны. Инстинкт власти имеет такую силу не случайно, он указывает нам на то, что каждый из нас рожден свободным и независимым, что подчиняться воле другого человека просто невыносимо, пусть даже если того требует существующая структура общества, в которой без власти ни как не обойтись.



То есть человек обладающий властью, на самом деле имеет намного больше возможностей выжить, оставить после себя потомства. Также следует обратить свое внимание на такую неотъемлемую часть нашей жизни, как естественный отбор, и не стоит полагать, что это присуще только для животного мира, у людей это проявляется в гораздо большей степени. Естественный отбор помогает нам лучше понять природу инстинкта власти, который целиком и полностью направлен на укрепления позиций человека таким образом, чтобы этот самый отбор был в его пользу. Вот как в стае волков, только самый сильный и опытный самец — вожак, может вести за собой стаю, которая во многом от него зависит и при этом он может рассчитывать на особые привилегии, скажем, он гарантировано совокупится с самкой для продолжения своего рода, человек аналогичным образом выделяется из общего числа людей, если имеет над ними определенную власть. Только вот сила человека заключается в таких его качествах, которые в нашем обществе по большей части принято считать аморальными. Это помимо его интеллекта, который часто такие качества обслуживает.

Жестокость, наглость, хитрость, лживость, коварство, беспощадность, жадность и некоторые другие качества, все они сопутствуют инстинкту власти и если вы замечали, помогают этой самой власти достичь. Именно благодаря всем этим качествам, ну и конечно же своему интеллекту, который собственно и управляет этими качествами, человек возвысился над остальным животным миром.

Агрессия и харизма являются неотъемлемыми чертами властного человека, благодаря харизме он привлекает к себе внимание и заручается поддержкой, благодаря агрессии и нередко проявляемой жестокости, подчиняет и управляет людьми.



Первые три рефлекса были основные, которые помогают человеку выжить. И те, кто знаком с чакральной системой, тот уже заметил, что первые три инстинкта соответствуют первый трём чакрам и их функциям.

Теперь перейдём к более социальным, обеспечивающих социализацию и успешную деятельность.



4.Альтруизм

Альтруизм выражается в заботе о других, как людях, так и животных, это сострадание и сопереживание, желание мира и добра. Когда сильно ярко выражен, человек способен посвятить свою жизнь заботе о тех, кто в ней нуждается, только не просто посвятить, а принести в жертву, например, уйдя в монастырь.



5.Исследование

Направлено на то, чтобы развивать человека, как творчески, так и в остальных сферах. Благодаря любопытству маленькие дети познают мир, и в зависимости от среды, в которой они растут, развиваются и их способности и стремления. Примеры успешной исследовательской деятельности, за которую не наказывали, а поощряли – великие учёные, путешественники, знаменитые творческие личности и прочие люди, следующие за своим интересом.



6.Сохранение собственного достоинства

Только вот в гипертрофированной форме люди порой игнорируют врождённые инстинкты. Например, готовы рисковать здоровьем жизнью, лишь бы отстоять свою честь или правоту. Когда очень слабый уровень, то у человека низкая самооценка, вследствие которой он позволяет не только унижения в свой адрес, но и насилие. Нередки случаи, когда уверенная в себе женщина начинает отношения с тираном, который постоянно обесценивает её, доводя до такого состояния, что она действительно перестаёт верить в свои силы, ум и привлекательность. Становится жертвой, которой теперь легко манипулировать и управлять, потому что будет всё терпеть.



7.Свобода и независимость

Проявляется в младенчестве, при попытке запеленать новорождённого, при нормальном развитии. Во время бунта в подростковый период, если его не подавлять. Благодаря потребности в свободе у человека развиваются социальные навыки, повышается вероятность успешности, создания семьи и вообще, качественной самостоятельной жизни. Личность способна нести ответственность и опираться на себя, так как имеет опыт.



В некоторых источниках они называются по разному и делятся на группы и подгруппы: витальные, ролевые, саморазвитие и т.д., но суть их не меняется. Детальный разбор – это уже по желанию каждого любознательного индивидуума.



Отличие от животных.

Самое основное отличие – это то, что человек способен контролировать или подавлять свои потребности, особенно в те моменты, когда они перечат законодательству или правилам поведения. При различных психических расстройствах личность теряет возможность управления, что проявляется, к примеру, в чрезмерном поглощении еды, то есть переедании, либо наоборот, отказе от неё при анорексии, при беспорядочных половых связях, любых видах зависимости и прочее. Вот в таких случаях человек становится похожим на животное, у которого основными являются инстинкты сохранения и продолжения рода.

И вот здесь Богом предусмотрена такая программа как Карма.

Если животные руководствуются инстинктами и с них спроса нет, кроме эволюционного развития, то с человека идёт спрос и поощрение его через Карму.



С инстинктами и их иерархии ознакомились и теперь надо понять как они срабатывают. И вот здесь надо пристальней посмотреть на голову(которую многие используют только для того, чтобы в неё есть и дымить). И что же там такого примечательного в голове? А в голове у человека находится мозг, который как многие уверены думает. Но это утверждение - это ложная догма и ловушка.

Мозг — это командный центр центральной нервной системы. Он получает сигналы от органов чувств организма(зрение, слух, вкус, обоняние и осязание) и передает информацию мышцам. Мозг состоит из более чем 100 миллиардов нейронов, которые взаимодействуют при помощи синапсов. Синапсы служат для передачи нервного импульса между двумя клетками, а их количество исчисляется триллионами. Эта сложная взаимосвязь клеток порождает наши мысли и все аспекты существования. То есть последовательность цепочки следующая: Внешняя среда через рецепторы воздействует на мозг человека, который декодировав их посылает на исполнение телу для выполнения знакомых моделей поведения, либо формирования новых. Ну а действия, как мы знаем, приводят к результату.



Детальный разбор мозга делать не будем. Нас интересуют в контексте данного материала мотивы и модели поведения.

Сейчас разберём каждую функцию «триединого мозга», а затем суммируем наши знания в соответствии с заявленной темой и пониманием чего хотят женщины.



Американский нейрофизиолог Поль МакЛин (Paul D.MacLean) – автор модели структуры и эволюции мозга, которую он назвал «триединым мозгом». МакЛин говорил о том, что человеческий мозг состоит из трёх частей, насаженных одна на другую, как в матрёшке. Пол МакЛин представил западной общественности эту модель в 1990 году, но в Индии об этом знали задолго до него в виде трёх гунн саттва, раджас и тамас.

Рассмотрим детально модель МакЛина.



Все люди обладают триединой системой мозга, которая включает ретикулярный (рептильный) мозг, эмоциональный (лимбический) мозг и визуальный мозг (кора головного мозга, неокортекс).



1.Рептильный мозг (R-комплекс) – мозг млекопитающих. Утверждают, что ему около 100 млн. лет, поэтому он самый древний. Очень часто его называют "крокодильим мозгом". Оказывает фундаментальное влияние на наше поведение. Отвечает за безопасность вида и управляет базовым поведением. Это инстинкт размножения, защита своей территории, агрессия, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, имитация, обман, борьба за власть, стремление к иерархическим структурам, ритуальное поведение, контроль меньшинства. Ему присущи хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания, безразличие к последствиям наших действий относительно других людей. Говоря на современном языке, – «победитель получает все», «у кого сила, тот и прав», «победителей не судят». Не даром убийцу мы обычно называем «хладнокровным».

Функция рептильного мозга, безусловно, полезна для выживания в случае реальных опасностей. Но, если состояние выживания становиться сущностью всей жизни, вы попадете в его плен. Так же именно рептильный мозг в первую очередь становится объектом внешних манипуляций с целью внедрить вам постоянную боязнь «не выжить», пичкая информацией о кризисах, о росте цен, войнах, катастрофах, авариях, насилии, проводя болезненные реформы и многое другое, чем пугает нас современное общество от колыбели до самой могилы. Помните: под воздействием такого программирования вас пытаются «запереть» в рептильном мозгу, чтобы затем легко контролировать. Все, что им нужно от нас – это наш страх.

Он так же иногда путает воображаемую опасность с реальной угрозой. В таких ситуациях рептильный мозг буквально берет под контроль ваш разум и тело.



2.Лимбическая система – «эмоциональный мозг».

Его возраст около 50 млн. лет, это наследство от древних млекопитающих. Он отвечает за выживание особи, самосохранение и самозащиту; управляет социальным поведением, материнской заботой и воспитанием. Он участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, переживаний, памяти, сна, бодрствования и др. Этот мозг на 98% идентичен мозгу «братьев наших меньших». Эмоциональный мозг считается главным генератором эмоций, связывает эмоциональную и физическую деятельность. Здесь зарождаются страх, веселье, смена настроений. Кстати сказать, именно лимбическая система подвержена воздействию психотропных веществ. Нарушения в работе лимбической системы могут вызвать ничем не объяснимые приступы ярости, страха или чувствительности.

Эмоциональный мозг дарит нам «жизнь чувств». Важно знать, что это «однообразный мозг», он любит комфорт и рутину, стремится к безопасности и постоянству. Для эмоционального мозга безопасность – это делать сегодня то, что ты делал вчера, а завтра – то, что делал сегодня. Сотрудничая с рептильным мозгом, он переносит уроки прошлого на момент «сейчас» и не думает о будущем. Другими словами, он связывает все воспоминания так, как если бы события происходили в настоящем времени, и тогда вы переживаете чувства и эмоции из прошлого опыта.

«Гравитация» эмоционального мозга в своем стремлении сохранить то, что у нас уже есть, проявляется в сопротивлении переменам, она удерживает и тянет нас назад, в так называемую «зону комфорта» – status quo, как часть гомеостаза. Любые наши попытки выйти из нее для эмоционального мозга – стресс. Запомните это понятие – “зона комфорта”, оно крайне важно для понимания нашего поведения, когда мы решаемся на перемены.

Можно сказать, что это наш «заботливый родитель» и «оберегающий родитель». Ему нравятся знакомые вам вещи:все, что радовало вас с самого детства, привычное окружение, поведение и обстановка. Каждое решение, которое вы собираетесь предпринять, проходит через его фильтр: «Нет ли в этом угрозы?». И если что-то угрожает, вы отвергаете этот выбор.

Другими словами, когда эмоциональный мозг принимает решения, он основывается на том, что близко вам и знакомо.

Когда вы чувствуете сопротивление переменам, это значит, что эмоциональный мозг управляет вашим разумом.

Его черты:

- живет настоящим временем;

- аудиальность (коммуникации с помощью звуков и тонов);

- ориентация на жизнь в группе, его приоритет – выживание группы, семьи, клана;

- не знает вариантов, только «да» и «нет», «хорошо-плохо», «это или то»;

- ассоциативность с определенными моментами жизни – когда мы думаем о чем-то, мы входим в образ и испытываем чувства.

Эмоциональный мозг не отличает угрозы нашему телу от угрозы нашему эго. Поэтому мы начинаем защищаться, даже не разобравшись в сущности ситуации. Когда кто-то задевает наши чувства, он выделяет адреналин, стимулирует приток крови к большим мышцам, мгновенно концентрирует наши мысли для защиты от угрозы.

Важно знать, что до того, как в вас начнут происходить какие-либо трансформационные процессы, эмоциональный мозг должен понять, что вся группа, семья или клан будут в безопасности. Его мышление устроено так, что он всегда будет искать проявления сходства. Например, при общении с новыми людьми он почувствует безопасность «зоны комфорта», когда убедится, что новый человек похож на вас. Это исполнение его функции «свой-чужой». Убедить его в этом – задача вашего разума.

«Все, что вы хотите, находится сразу за зоной вашего комфорта», – говорит Роберт Аллен, соавтор книги «Миллионер за минуту».

Рептильная и эмоциональная системы мозга существуют вместе уже 50 млн. лет и очень хорошо взаимодействуют. Поэтому так важно понимать, что эти две крепко связанные системы часто могут брать контроль над разумом и телом. Для рептильного мозга угроза может быть физической, для эмоционального – эмоциональной. Например, потеря любви, страх неизведанного, или изменения, происходящие в жизни человека. Ваш эмоциональный мозг может отвергать все ваши усилия, допустим, когда вы худеете. Вместо того чтобы правильно питаться, вы ловите себя на том, что неосознанно тянетесь к пище. Эмоциональный мозг тому заслугой – он сконцентрирован на моменте «сейчас» и чутко следит за вашими желаниями в данный момент, и немедленно реализует все ваши привычки. Кто худел, тот знает: стоит потерять контроль, и тут же лишние калории у вас оказываются во рту.



3. Визуальный мозг (кора головного мозга, неокортекс – левое и правое полушария).

Это рациональный разум – самая молодая структура. Возраст 1,5 – 2,5 млн. лет. Он являет собой то, что мы называем рассудком: размышления, умозаключения, способность к анализу, в нем происходят познавательные процессы и т.п. Обладает пространственным мышлением, здесь возникают визуализационные картинки, сосредоточенность на будущем, его исследование и анализ. Имеет 16 трлн. соединительных нейронов, и занимает большую часть черепной коробки. Человеческий мозг содержит около 10 в 13 степени синапсов. Синапс – это место контакта, щель между нейронами (подробнее чуть позже). Таким образом, число различных состояний, в которых он может находиться, представляет собой число 2, помноженное само на себя десять триллионов раз. Это невообразимо большое число, намного превышающее число всех электронов и протонов во Вселенной, которое меньше чем число 2, возведенное всего в степень 10 в кубе. Если попытаться записать число возможных комбинаций (вариантов связей) между его нейронами, то нули придется записывать 75 лет! Это дает невероятную гибкость мышления, колоссальные возможности видения будущего, жажду знаний.

С его помощью вы можете представить все, что захотите!

Это еще и наша «мыслемешалка» (примерно 60 000 мыслей в день!).

Этот мозг может определить:

- какие действия вам нужно предпринять,

- поставить цели и составить план,

- обсуждать ваши цели и мечты,

- вдохновить вас и стать причиной действий на короткий промежуток времени,

- с помощью логики принимать или отвергать идеи и цели.



Сегодня нейрология доказала, что сознательный мозг отвечает за перспективные цели всего на 2%. Остальные 98% – ответственность нашего подсознания.

Поль Мак-Лин, автор модели структуры и эволюции мозга, которую он назвал “триединым мозгом”, говорил: “Мы должны посмотреть на себя и на мир глазами трех совершенно разных личностей”, две из которых(рептильный и эмоциональный) не вооружены речью. Можете проверить. Посмотрите какой-нибудь фильм(лучше криминальный) с выключенным звуком и вы безошибочно просчитаете ранг и эмоции персонажей. Но а если ваше бессознательное не смогло это определить - тогда у вас большие проблемы, так как в мире выживания необходимо с первых секунд понять кто есть кто либо вас съедят.

Человеческий мозг, считает Мак-Лин, «равнозначен трем взаимосвязанным биологическим компьютерам», из которых каждый имеет «свой собственный разум, свое собственное чувство времени и пространства, собственную память, двигательную и другие.

Хотя до конца человеческий мозг ещё не изучен.



Так чего же хотят женщины? Ответ очевиден – в первую очередь ВЫЖИТЬ!

А для того чтобы выжить в этом мире нужно иметь в первую очередь ресурсы(питание), безопасное убежище и соответствующее положение в социуме.

Но Бог (Природа, Вселенная, Творец и так далее) должен был ведь и об этом позаботиться, также как и о каждой твари.

А так как законом жизни является эволюция каждого вида, то для его развития каждому живому виду Богом даны оружие и инструменты – кому клыки, кому яд,а кому и камуфляж и т.д.

И женщину Бог не обошёл стороной и вооружил её оружием и инструментами для того ,чтобы выжить.

Если мужчина вооружён силой, умом, воинственным духом и способен добыть себе пропитание в окружающем мире и защититься от врагов и хищников, то женщина, как существо слабое умственно и физически не может этого сделать самостоятельно. Байки об амазонках оставим тем, кто в них верит. А выживать то как-то надо. Поэтому выход остаётся один – это паразитировать на ком-то более сильном. Вот для этой цели и даны ей оружие и инструменты для психологического воздействия, так как силой мужчину было трудно победить.

И всё то, что дал Бог для выживания этого вида женщина старается использовать и совершенствует их, так как выживание и эволюция вида зависти от того, насколько он будет приспособлен к изменению окружающей среды.

Многие уже догадались что это за оружие и инструменты. И в первую очередь это манипуляции.



Кто имел опыт общения с женщинами то наверное заметил, что в первую очередь женщины оккупируют кухню( там ведь кладовая с припасами и очаг) и стремятся забрать финансы мужчины себе или как минимум поставить их под свой контроль. И сопровождается это якобы тем, что мужчины не умеют готовить и безграмотно распоряжаются деньгами. Хотя давно известно, что мужчины лучшие повара и рационально используют имеющиеся денежные средства.



Манипуляции и их разновидности: истерики, скандалы, обесценивание ,завиновачивание мужчины и т.д. – это всё оружие атаки для завоевания территории и порабощения мужчины.



Теперь инструменты защиты и нивелирования агрессии мужчины – милое личико, длинные волосы, глаза, макияж, запах, женское тело, нежный голос, улыбка, ласки и конечно же секс.



«Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью; но видеть перед собой только это лицо, и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться.» Гончаров И. А., Фрегат «Паллада», 1857



«И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.» Толстой Л. Н., Хаджи-Мурат, 1904

«И сердце сурового воина смягчилось от улыбки красавицы.» Из какого-то произведения.



Хотите пример: Алень-версия советского фильма «Д’артаньян и три мушкетёра» в которой «феерично» сыграл М.Боярский и привил модель бабораба не одному поколению, воспитанному на советских фильмах 60-90-х годов. Когда-нибудь фото режиссеров, сценаристов и актёров продвигающих мужское рабство в обществе прибьют к столбу позора и проклянут.



И вот за весь этот процесс выживания женщины активно включаются три основных инстинкта – самосохранения, сексуальный и власти.

И включаются эти инстинкты рептильным мозгом с одной единственной целью получить как можно больше ресурсов и власти. И не ждите от женщины каких-то позывов к морали, нравственности и благородству. Они будут действовать в тех границах, которые позволяет ей социум без угрозы для её жизни.

А для этого все средства и инструменты хороши, особенно если они не ограничиваются обществом, а даже поощряются.

Сюда же в кассу пластические операции, накачка губ, сисек, ягодиц, ботексы. Если вы думаете, что качают губы потому что это красиво. Чтобы да, так нет. При половом возбуждении у самок макак и других приматов половые губы наливаются кровью. И рептильный мозг считывает этот сигнал как готовность к спариванию и включается инстинкт продолжения рода(т.е. спаривания). А это всё обманка. Вообщем традиционное женское коварство – ложь, лицемерие и лесть на которое покупаются доверчивые мужчины.



Инстинкт, побуждающий женщину украшать себя, в частности косметикой, никак не сообщает ей, зачем это нужно делать – ей хочется, и все. Логический смысл в этом однозначен – привлечь внимание мужчин, однако большинство женщин будут это категорически отрицать, говоря, что красятся они "для себя". Но ведь нормальные мужчины "для себя" не красятся! Такой поведенческой программы в их инстинктах нет. Причем чем ниже уровень культуры женщины, тем ярче и грубее "штукатурка" – инстинктивные мотивы в этом случае не сдерживаются и не корректируются рассудком.



Так что, за милой улыбкой очаровательной женщины вполне вероятно скрывается хладнокровная рептилия, которая разглядела в вас ресурс для потребления и решения своих проблем.

Кстати знаменитое Первое правило Дизлайва именно про это.

И знаменитое в мужской моносфере цитата «НИТАКИХ НЕ БЫВАЕТ»







Как понять, что вы еда для хладнокровного рептильного мозга? Вас разводят на ништяки и предлагают вкладываться в потребительницу или потреблять.

Вам понижают ранг. Ведь только низкоранговый вкладывается и обслуживает высокорангового. И за это тоже отвечает рептильный мозг, который безошибочно считывает поведение низкоранговой особи.

Так какое поведение рептильный мозг считывает как низкоранговое:

1.Подарки.

Мужчина который дарит подарки априори признаётся низкоранговым по отношению к тому, кого он одаривает. В слове «подарок» корень «дар», а теперь вспоминаем кто и кому преподносил дары. Правильно. Ниже стоящие по рангу и статусу вышестоящему господину.

Дарить подарки, подарочки, сладости, безделушки и цветы – это всё позиция низкорангового.

А принимать подарки – это право и позиция высокорангового.

К чему у нас ежегодный «праздник» 8 марта? Совершенно верно – приучить мужчин делать подарки и становиться низкоранговым. Хотя матриархальное(бабское)общество преподносит это как достоинство настоящего мужчины и джентельмена.

2. Добиваться (назначать) свидания.

Если ты чего-то у кого-то добиваешься ,значит ты становишься в позицию просящего, а значит низкорангового. А высокоранговый либо соглашается на свидание и соизволяет осчастливить тебя своим появлением либо шлёт тебя краем леса в путешествие,

А классика – это мужчина идущий на свидание с подарками и цветами.

Ведь на свидания мужчины с пустыми руками не ходит. Это позор!

3. Оплачивать потребности и услуги для женщины.

Свидание с подарками и поход в ресторан или кафе. Это классика жанра.

Свозить отдохнуть и развлекать пассию. Это тоже позиция низкорангового.

Ремонт и прочие бытовые починки.

Оказание мелких услуг курьера и так далее.

4. Поведение и прочее.

Вставание на колени. Кто раньше вставал на колени. Только те, кто был ниже рангом, либо побеждённый и покорённый, который признавал главенство победителя. Что происходит когда мужчина встаёт на колени перед женщиной? Он признаёт себя низкоранговым и побеждённым.

Открывать двери и пропускать вперёд. Позиция швейцара.

Носить сумочки и вещи бабы. Позиция носильщика.

Уступать место. Только слабые уступают место.

Отдавать зарплату. Ресурсы добровольно отдают только слабые.

Послушание приказанием женщины. Приказывают только вышестоящие рангом.

Смешить и веселить женщин. Позиция придворного шута и клоуна.

Брать ответственность за поступки бабы и нивелировать негативные результаты. Позиция боевого аленя.

Мужчина отвечает за бабу только в том случае, если он чётко объяснил ей, что надо делать и она сделала именно так и получился другой результат чем вы ожидали.





И так далее можно перечислять те модели поведения, которые были внедрены матриархальной матрицей в социум.

Особенно умиляет текущая тенденция возить с собой спутницу в машине как престиж того, что ты состоялся и у тебя рядом есть предмет подтверждения твоего «статуса» в виде обыкновенной размалёванной девки, которую он имеет. И чувак даже не подозревают, что имеют его. Её возят, кормят, развлекают, да ещё и эмоции от секса. А надоел(закончились деньги и подарки), то других извозчиков навалом.



Так вот, все эти модели поведения рептильный мозг автоматически считывает как поведение низкоранговой особи, которую можно грабить и использовать себе на пользу.

Но и это ещё не всё.

Понижение ранга ведёт автоматически к понижению самооценки, самооценка влияет на ваши убеждения о себе, устремления и ограничивающие убеждения(т.е.концепция «Чего я достоин в этой жизни?»). Ваши убеждения ограничивают ваши действия, а ваши действия, ограниченные вашими убеждениями, приводят к соответствующему результату стремящемуся к нулю и как итог мужчина влачит жалкое существование на обочине жизни(а попросту спивается).

Жесткое занижение ранга происходит с детства(семья и детский сад), затем в юношестве(школа) и шлифуется уже в молодости и в жизнь выпускается забитое и запрограммированное существо которое ползает на уровне плинтуса и думает только о бабской пилотке и как ей угодить и добиться снисхождения госпожи. Но матриархальная матрица выдаёт это поведение как поведение «Настоящего мужчины», «рыцаря» и «джентельмена». Но это всё подмена понятий и скрыть занавесу, что из мужчин сделали рабов женщин.



Так чего вы удивляетесь, если к вам бабы относятся с пренебрежением и презрением. „Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли затем жаловаться, что его раздавили?“ — Иммануил Кант.



Многие мужчины удивляются почему бабы такие неблагодарные. Так а с чего они должны быть благодарные? Они принимают эти подарки и знаки внимание как должно высокоранговому лицу, обличённому властью и почётом. Это мужчина должен быть благодарный, что царица снизошла до его подарка и приняла знаки внимания и ухаживания.

Где вы видели, чтобы лев был благодарен львицам за предоставленную ему тушу животного для поедания. Он берёт добычу по праву сильного и вожака прайда. Только в животном мире лев своё право заслужил своей силой и храбростью. А бабы каким местом заслужили это и кто им добровольно уступил своё место на вершине пирамиды? Вопрос риторический.



То, что это всё внедрялось в общество через книги, романы, театры и фильмы, а также поведения окружающих людей уже говорилось в других материалах.

И исходя из этого решения рептильным мозгом включается иерархический инстинкт, который определяет низкоранговую особь в отведённое ей место и из него потом будет очень трудно выбраться. Как говорят в специфической среде, если ты был зашкварен или опущен, то это навсегда.

Почему трудно выбраться? Обратимся к природе.

«Проблема подкармливания бродячих собак заключается в том, что безнадзорные животные, которые регулярно находят еду в одном и том же месте, закрепляются на этой территории и охраняют её.»(совет кинолога)

«Нельзя подкармливать дикого медведя, так как после второго и третьего раза он считает, что вы ему должны и будет требовать еды с каждого попадающего ему человека»(совет лесника).



Кстати никого не смущает поговорка «От любви до ненависти один шаг». Как можно от Любви перескочить в ненависть? Всё дело в том, что любви никакой не было. Был холодный и прагматичный расчёт рептилии что-то получить. И вот когда женщина определённый свой ресурс затратила ,но жирный «карась» соскочил с крючка и не пожелал быть съеденным, вот тогда и возникают негативные эмоции. Это знают те, кто рыбачит. Как они выводят рыбу и ласково её называют в попытке поймать, но как только рыба срывается рыбак, то рыбак испытывает вполне справедливое негодование.



Правда есть исключение. Это когда вас кармически связали в этой жизни и вы должны отработать взаимную карму и зачать ребёнка/детей. Но это проверяется очень просто - это когда женщина вкладывается в вас и хочет забеременеть именно от вас. Но после того, как она получит от вас то, что ей так надо, а именно сперму для зачатия, то у неё начнут работать те же самые инстинкты выживания и иерархии.

Но тут уже вы должны выбирать и контролировать процесс – это ваша ответственность в кого вы пихаетесь и для какой цели.

Кстати существует миф, что «женщина выбирает мужчину». Женщина не способна выбирать мужчину, потому что выбор – это принятие кем-либо одного решения из имеющегося множества вариантов. А решение – это уже включение рационального ума, который анализирует имеющуюся информацию о предметах и на основании всестороннего изучения их делает выбор в пользу необходимого. У кого богатый опыт жизни с женщинами прекрасно знает, что наблюдать как женщины выбирают – это очень забавная история. Женщины сами не понимают и не могут объяснить почему они что-то выбрали и единственным их объяснением служит слово «понравилось» и «не понравилось».А это работа бессознательного где нет логического объяснения.



Во вторую очередь женщины жаждут получать ЭМОЦИИ. Они эмоциональные существа и за это отвечает лимбический мозг.

Именно поэтому они так много болтают друг с другом и ни о чём(с точки зрения мужчин), так как это не способ передачи информации, а получения эмоции.

Всевозможные страхи – это любимая эмоция женщин.

Скандалы, истерики и разборки с драками и поножовщиной.

Смазливые истории, романы и сериалы,сплетни, охи, ахи и вздохи.

Шопинг, шоу, дискотеки,клубы и вечеринки – это неиссякаемый источник получения

эмоций.

Спиртные напитки обостряют веселье.

Путешествия за чужой счёт.

Ни конечно же секс. Хотя, если верить разным статистическим данным, 30-40% женщин вообще не испытывает оргазм при сексе.



И всё химический коктейль(дофамин, серотонин, эндорфины и прочие), который управляет телом женщины и её поступками.



Патриархальный уклад жизни зная все эти «заносы» женщин жёстко ограничивал (а в мусульманских странах ограничивает) эмоциональные всплески и заносы женщин. Тем самым женщина оберегалась, а не ограничивалась в своих поступках.



Ну и про женщин пожалуй всё, так как НЕОКОРТЕКС это не про женщин.



Примечание: Это не значит, что у мужчин нет первых двух. Ещё как есть. Те, кто вращался в уголовной среде прекрасно знают, как в тех условиях работает рептильный мозг. Только авторитетами и лидерами в криминальной среде становятся только те, кто умеет думать.

А это функция НЕОКОРТЕКСА.



Нельзя сказать, что у женщин не развивается третий мозг. Но их так мало.

Кстати женские колонии и тюрьмы отличаются особой жестокостью по сравнению с мужскими колониями. И это подтверждает тот факт, что там жёсткая иерархическая борьба до уничтожения(рептильный мозг), тогда как в мужских колониях порядка больше.



Продолжим однако.



Если через метафору, то три мозга можно представить как три орбиты.

Первая(низшая) – это рептильный мозг.

Вторая(средняя) – это лимбический мозг.

Третья (высшая) – это неокортекс.



Аксиома: Не пытайтесь с третьей орбиты объяснить что-то женщине, которая вращается на первых двух орбитах присущих животному миру. Это не возможно. Вас не поймут. Ведь не даром существует поговорка «Спорить с бабой всё равно, что стричь свинью. Визгу много, а шерсти много» и «У женщин эмоции затмевают разум».

И положение женщин в мусульманских странах, по шариату, говорит о том, что мужчины прекрасно понимают суть женщин и не унижают их, а наоборот оберегают от беды.

Для того, чтобы повлиять на женщину необходимо спуститься в общении на первые две орбиты и использую логику, расчёт и стратегию неокортикса оказать нужное вам влияние.

А если не хотите оказывать влияние и хотите избавиться от женщины, то применяете стратегию ПОЛНОГО ИГНОРА,НЕДОСТУПНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ.



И вот здесь те, кто заражён матриархальной матрицей зададутся вопросом про Любовь.

Давайте определимся с понятием «Любовь». Самое точное определение дал известный психолог Эрих Фромм : «Любовь- это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви». То есть, любовь - это всегда про действия. Действия на благо и во благо близкого человека. Причём, действия обоюдные. Любовь связана с уважением, доверием, заботой, поддержкой, интересом к жизни другого человека. Для развития такой любви требуется время, желание, ответственность.



И как вы понимаете при работе первых трёх инстинктов (рептильный и лимбический мозг) Любовь просто не возможна по определению.

Любовь возможна только при включении такого инстинкта как Альтруизм - а это сердечная чакра, которая отвечает за связь с Богом.

Неоднократно встречал информацию, что согласно Вед женщина в 8 раз похотливее мужчины. Это говорит не только о сексуальности, это в том числе и о ненасытном желании материальных благ и постоянном обновлении вкусов, обстановки, своей внешности! То есть женщине никогда не будет достаточно того, что у неё уже есть. Психологически здоровая женщина счастлива и благодарна за то, что имеет, но при этом всегда хочет большего.

Именно поэтому не надо путать похоть с Любовью. Это разные уровни и нам их подменили и в том числе и в основном с помощью кино и телевидения. Самые внимательно наверняка уже заметили, что при какой-нибудь романтической сцене в фидьме звучит фоном соответствующая мелодия и/или песня. И именно этот фат вызывает определённое чувство, которое интерпретируется как романтическое чувство. А если выключить звук или допустим наложить музыку и фон опасности или тревоги из фильмов ужаса и вы будете воспринимать сценку уже совсем по другому, а именно как опасность и беспокойство. О влиянии музыки на организм, чувство и настроение человека известно издревле – боевой рокот барабанов, медитативная музыка флейты и т.д. И кинематограф поставил эти знания себе на службу для оглупления населения и подменить понятия. Но это отдельная тема.



В мирской жизни у женщин нет доступа к Божественному и только уходя в монастыри и отрекаясь от соблазнов мирской жизни у женщин был шанс обрести Бога в сердце.

Поэтому в исламе и говориться, что Мужчина идёт к Богу, а женщина идёт за Мужчиной и ведёт за руку ребёнка.

От Абдуллаха ибн Абу Авфа передается: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если бы я повелевал совершать земной поклон кому-то, кроме Аллаха, то велел бы женщине совершить земной поклон своему мужу. Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, женщина не исполнит свои обязанности перед своим Господом, пока не исполнит свои обязанности перед мужем. И если он попросит ее о половой близости даже на паланкине, то она не должна отказывать»». Хадис приводят Ахмад, Ибн Маджа и Ибн Хиббан.

А в христианстве:

«Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог» (1 Кор. 11: 3),

«Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф. 5: 23)



С мотивами поступков и теми механизмами женщин, которые ими движут надеюсь разобрались.

Кстати эти знания дают понимание почему женщины объединяются против мужчин?

А здесь всё тоже просто. Вы видели как гиены отбирают добычу у львов. Против одного льва или львицы одна гиена не пойдёт, а вот 4-5 особей гиен уже могут отогнать льва или львицу от добычи и прогнать его прочь, да ещё и потрепать изрядно. При этом они шлифуют свои навыки взаимодействия при отъёме добычи.

Перенесите это на мир людей и всё станет понятно, почему бабы скопом наваливаются на мужчину и матери предают и гнобят своих сыновей.

Как говориться «Ничего личного, только бизнес».

Поэтому у женщин и прошита в рептильном мозге программа, что самый большой и агрессивный – это самый добычливый и главный.

Но эволюция идёт вперёд и ситуация за последние 100 лет кардинально поменялась по сравнению с возрастом формирования пещерного мозга. И виной всему вечный закон движения под названием Эволюция. И теперь самый большой и агрессивный не самый добычливый и ресурсный самец, а скорее наоборот. А рептильный мозг срабатывает по старым программам определения ресурсного самца. Но продвинутые представительницы уже понимают, что связывать себя с агрессивным мужчиной – это опасно и ресурсов у него нет и обращают внимание уже на другие качества мужчин. А это эволюционный процесс и отдельная тема.



Так что же делать в этой ситуации.



Первым делом мужчин обязан быть трезвым. Прекратите бухать и употреблять другие наркотические вещества. Это оружие геноцида мужского населения. Посредством этих отравляющих веществ отключается сознание человека и включаются инстинкты животного мира.

Во-вторых, выявите у себя модели поведения низкорангового и поставьте их под свой жёсткий контроль.

Жёсткий контроль — это осознавать когда они у вас начинают срабатывать(рефлекс) и пресекать их в зародыше. Поставив их под контроль постепенно начинайте их удалять из своего поведения.

В-третьих, изучите все приёмы манипуляций. Научитесь из распознавать.

В-четвёртых, на все приёмы манипулятивного влияния на вас составьте модели своего поведения и варианты купирования манипуляции от баб, да и от социума не помешают.

Но помните, что обычный посыл «на хер» может обернуться для вас ненужными разборками с боевыми аленями, которые стадами бродят по матриархальны просторам России. В нынешней ситуации вашим оружием является интеллект. Можно так послать в эротическое путешествие, что баба будет смотреть вам в рот и внимать ваше каждое слово, потому что нихрена не поняла, но это было так красиво сказано, что аж дух захватило.

В-пятых, начните устанавливать у себя модели поведения высокорангового в тех же ситуациях, в которых у вас срабатывали модели поведения низкорангового.

Например. Раньше открывали перед бабами двери и пропускали их вперёд(поведение слуги). Сейчас заходите первыми сами и даже не придерживайте дверь.

И вам должно быть абсолютно всё равно что вам будут говорить вслед и думать о вашем поступке.

Ещё это в психологии говорят про разработку своей Я-концепции. А это надо над собой хорошо поработать.



Ссылки на другие материалы

Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html

Как удалить психологическую программу баборабства.

Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html

Как удалить психологическую программу баборабства.

Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html

Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html

Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html

О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html

Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html

«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html

Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html

Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html

Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html

Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html

Итоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.html





А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"

Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Чего хотят женщины?И это не про фильм «Чего хотят женщины» в котором сыграл Мэл Гибсон. Актёр хороший, но в этом фильме сыграл конкретного аленя и в котором так и не раскрыли чего хотят женщины, а показали как унижаться перед ними. Но это не наш метод.Так чего же хотят женщины? И этот вопрос мучает многих. Есть шанс разобраться.Начнём с истоков, так как именно здесь и заложены модели поведения человека.А что такое женщина? В первую очередь это биологическое тело, то есть неотъемлемая часть природы и всех процессов в ней происходящих.А что определяет поведение всех биологических тел на земле? Это в первую очередь ИНСТИНКТЫ.Первые три базовых инстинкта – это:1.Инстинкт самосохранения(выживания).Инстинкт самосохранения является самым основным и определяющим инстинктом.Тот, кто придумал этот мир, самым тщательным образом продумал безопасность каждого вида на этой планете, где у каждого живого существа есть такой вот инстинкт, помогающий выжить даже не конкретному существу, а виду в целом. Так что инстинкт самосохранения, в полной форме, мы можем назвать инстинктом выживания, посредством оставления потомства и продолжения своего рода.2.Сексуальный инстинкт( размножение).Половое влечение естественно для всего живого мира, все что размножается посредством полового сношения, обязательным образом имеет такое влечение. Без полового влечения, без сексуального инстинкта, человеческий род не смог бы выжить, это естественно, но также естественно и то, что право на сношение в животном мире, имеют только сильные представители своего вида.Сексуальный инстинкт, является стимулятором этой силы, он дает человеку энергию, дает ему смелость, лишает его той психической слабости, которая сдерживает его. Проще говоря, все для того, чтобы оставить потомство, чего бы, это ни стоило. Тестостерон, мужской половой гормон, активно вырабатывается именно при сексуальном возбуждении, агрессии, в ситуациях, когда мужчине нужна сила, когда он смелый и решительный, особенно когда он побеждает.3.Инстинкт власти(иерархичность).Одним из основных и самых мощных природных инстинктов человека, является инстинкт власти, потребность доминировать и держать все под своим контролем, дает человеку колоссальное количество энергии. Власть включает в себя множество сопутствующих ей факторов, это и слава и признание, подчинение себе воли других, и ощущение свободы, которая может ощущаться в полной мере тогда, когда ты никому не подчиняешься. В современном обществе, инстинкт власти, как правило подавляется, делается это сознательно, ведь человек жаждущий власти, чувствующий свое величие и могущество, трудно управляем, а то и не управляем вовсе. Понятное дело правящей элите такие люди не нужны, им идеально подходят покорные рабы, которые всего боятся, и очень послушны. Инстинкт власти имеет такую силу не случайно, он указывает нам на то, что каждый из нас рожден свободным и независимым, что подчиняться воле другого человека просто невыносимо, пусть даже если того требует существующая структура общества, в которой без власти ни как не обойтись.То есть человек обладающий властью, на самом деле имеет намного больше возможностей выжить, оставить после себя потомства. Также следует обратить свое внимание на такую неотъемлемую часть нашей жизни, как естественный отбор, и не стоит полагать, что это присуще только для животного мира, у людей это проявляется в гораздо большей степени. Естественный отбор помогает нам лучше понять природу инстинкта власти, который целиком и полностью направлен на укрепления позиций человека таким образом, чтобы этот самый отбор был в его пользу. Вот как в стае волков, только самый сильный и опытный самец — вожак, может вести за собой стаю, которая во многом от него зависит и при этом он может рассчитывать на особые привилегии, скажем, он гарантировано совокупится с самкой для продолжения своего рода, человек аналогичным образом выделяется из общего числа людей, если имеет над ними определенную власть. Только вот сила человека заключается в таких его качествах, которые в нашем обществе по большей части принято считать аморальными. Это помимо его интеллекта, который часто такие качества обслуживает.Жестокость, наглость, хитрость, лживость, коварство, беспощадность, жадность и некоторые другие качества, все они сопутствуют инстинкту власти и если вы замечали, помогают этой самой власти достичь. Именно благодаря всем этим качествам, ну и конечно же своему интеллекту, который собственно и управляет этими качествами, человек возвысился над остальным животным миром.Агрессия и харизма являются неотъемлемыми чертами властного человека, благодаря харизме он привлекает к себе внимание и заручается поддержкой, благодаря агрессии и нередко проявляемой жестокости, подчиняет и управляет людьми.Первые три рефлекса были основные, которые помогают человеку выжить. И те, кто знаком с чакральной системой, тот уже заметил, что первые три инстинкта соответствуют первый трём чакрам и их функциям.Теперь перейдём к более социальным, обеспечивающих социализацию и успешную деятельность.4.АльтруизмАльтруизм выражается в заботе о других, как людях, так и животных, это сострадание и сопереживание, желание мира и добра. Когда сильно ярко выражен, человек способен посвятить свою жизнь заботе о тех, кто в ней нуждается, только не просто посвятить, а принести в жертву, например, уйдя в монастырь.5.ИсследованиеНаправлено на то, чтобы развивать человека, как творчески, так и в остальных сферах. Благодаря любопытству маленькие дети познают мир, и в зависимости от среды, в которой они растут, развиваются и их способности и стремления. Примеры успешной исследовательской деятельности, за которую не наказывали, а поощряли – великие учёные, путешественники, знаменитые творческие личности и прочие люди, следующие за своим интересом.6.Сохранение собственного достоинстваТолько вот в гипертрофированной форме люди порой игнорируют врождённые инстинкты. Например, готовы рисковать здоровьем жизнью, лишь бы отстоять свою честь или правоту. Когда очень слабый уровень, то у человека низкая самооценка, вследствие которой он позволяет не только унижения в свой адрес, но и насилие. Нередки случаи, когда уверенная в себе женщина начинает отношения с тираном, который постоянно обесценивает её, доводя до такого состояния, что она действительно перестаёт верить в свои силы, ум и привлекательность. Становится жертвой, которой теперь легко манипулировать и управлять, потому что будет всё терпеть.7.Свобода и независимостьПроявляется в младенчестве, при попытке запеленать новорождённого, при нормальном развитии. Во время бунта в подростковый период, если его не подавлять. Благодаря потребности в свободе у человека развиваются социальные навыки, повышается вероятность успешности, создания семьи и вообще, качественной самостоятельной жизни. Личность способна нести ответственность и опираться на себя, так как имеет опыт.В некоторых источниках они называются по разному и делятся на группы и подгруппы: витальные, ролевые, саморазвитие и т.д., но суть их не меняется. Детальный разбор – это уже по желанию каждого любознательного индивидуума.Отличие от животных.Самое основное отличие – это то, что человек способен контролировать или подавлять свои потребности, особенно в те моменты, когда они перечат законодательству или правилам поведения. При различных психических расстройствах личность теряет возможность управления, что проявляется, к примеру, в чрезмерном поглощении еды, то есть переедании, либо наоборот, отказе от неё при анорексии, при беспорядочных половых связях, любых видах зависимости и прочее. Вот в таких случаях человек становится похожим на животное, у которого основными являются инстинкты сохранения и продолжения рода.И вот здесь Богом предусмотрена такая программа как Карма.Если животные руководствуются инстинктами и с них спроса нет, кроме эволюционного развития, то с человека идёт спрос и поощрение его через Карму.С инстинктами и их иерархии ознакомились и теперь надо понять как они срабатывают. И вот здесь надо пристальней посмотреть на голову(которую многие используют только для того, чтобы в неё есть и дымить). И что же там такого примечательного в голове? А в голове у человека находится мозг, который как многие уверены думает. Но это утверждение - это ложная догма и ловушка.Мозг — это командный центр центральной нервной системы. Он получает сигналы от органов чувств организма(зрение, слух, вкус, обоняние и осязание) и передает информацию мышцам. Мозг состоит из более чем 100 миллиардов нейронов, которые взаимодействуют при помощи синапсов. Синапсы служат для передачи нервного импульса между двумя клетками, а их количество исчисляется триллионами. Эта сложная взаимосвязь клеток порождает наши мысли и все аспекты существования. То есть последовательность цепочки следующая: Внешняя среда через рецепторы воздействует на мозг человека, который декодировав их посылает на исполнение телу для выполнения знакомых моделей поведения, либо формирования новых. Ну а действия, как мы знаем, приводят к результату.Детальный разбор мозга делать не будем. Нас интересуют в контексте данного материала мотивы и модели поведения.Сейчас разберём каждую функцию «триединого мозга», а затем суммируем наши знания в соответствии с заявленной темой и пониманием чего хотят женщины.Американский нейрофизиолог Поль МакЛин (Paul D.MacLean) – автор модели структуры и эволюции мозга, которую он назвал «триединым мозгом». МакЛин говорил о том, что человеческий мозг состоит из трёх частей, насаженных одна на другую, как в матрёшке. Пол МакЛин представил западной общественности эту модель в 1990 году, но в Индии об этом знали задолго до него в виде трёх гунн саттва, раджас и тамас.Рассмотрим детально модель МакЛина.Все люди обладают триединой системой мозга, которая включает ретикулярный (рептильный) мозг, эмоциональный (лимбический) мозг и визуальный мозг (кора головного мозга, неокортекс).1.Рептильный мозг (R-комплекс) – мозг млекопитающих. Утверждают, что ему около 100 млн. лет, поэтому он самый древний. Очень часто его называют "крокодильим мозгом". Оказывает фундаментальное влияние на наше поведение. Отвечает за безопасность вида и управляет базовым поведением. Это инстинкт размножения, защита своей территории, агрессия, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, имитация, обман, борьба за власть, стремление к иерархическим структурам, ритуальное поведение, контроль меньшинства. Ему присущи хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания, безразличие к последствиям наших действий относительно других людей. Говоря на современном языке, – «победитель получает все», «у кого сила, тот и прав», «победителей не судят». Не даром убийцу мы обычно называем «хладнокровным».Функция рептильного мозга, безусловно, полезна для выживания в случае реальных опасностей. Но, если состояние выживания становиться сущностью всей жизни, вы попадете в его плен. Так же именно рептильный мозг в первую очередь становится объектом внешних манипуляций с целью внедрить вам постоянную боязнь «не выжить», пичкая информацией о кризисах, о росте цен, войнах, катастрофах, авариях, насилии, проводя болезненные реформы и многое другое, чем пугает нас современное общество от колыбели до самой могилы. Помните: под воздействием такого программирования вас пытаются «запереть» в рептильном мозгу, чтобы затем легко контролировать. Все, что им нужно от нас – это наш страх.Он так же иногда путает воображаемую опасность с реальной угрозой. В таких ситуациях рептильный мозг буквально берет под контроль ваш разум и тело.2.Лимбическая система – «эмоциональный мозг».Его возраст около 50 млн. лет, это наследство от древних млекопитающих. Он отвечает за выживание особи, самосохранение и самозащиту; управляет социальным поведением, материнской заботой и воспитанием. Он участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, переживаний, памяти, сна, бодрствования и др. Этот мозг на 98% идентичен мозгу «братьев наших меньших». Эмоциональный мозг считается главным генератором эмоций, связывает эмоциональную и физическую деятельность. Здесь зарождаются страх, веселье, смена настроений. Кстати сказать, именно лимбическая система подвержена воздействию психотропных веществ. Нарушения в работе лимбической системы могут вызвать ничем не объяснимые приступы ярости, страха или чувствительности.Эмоциональный мозг дарит нам «жизнь чувств». Важно знать, что это «однообразный мозг», он любит комфорт и рутину, стремится к безопасности и постоянству. Для эмоционального мозга безопасность – это делать сегодня то, что ты делал вчера, а завтра – то, что делал сегодня. Сотрудничая с рептильным мозгом, он переносит уроки прошлого на момент «сейчас» и не думает о будущем. Другими словами, он связывает все воспоминания так, как если бы события происходили в настоящем времени, и тогда вы переживаете чувства и эмоции из прошлого опыта.«Гравитация» эмоционального мозга в своем стремлении сохранить то, что у нас уже есть, проявляется в сопротивлении переменам, она удерживает и тянет нас назад, в так называемую «зону комфорта» – status quo, как часть гомеостаза. Любые наши попытки выйти из нее для эмоционального мозга – стресс. Запомните это понятие – “зона комфорта”, оно крайне важно для понимания нашего поведения, когда мы решаемся на перемены.Можно сказать, что это наш «заботливый родитель» и «оберегающий родитель». Ему нравятся знакомые вам вещи:все, что радовало вас с самого детства, привычное окружение, поведение и обстановка. Каждое решение, которое вы собираетесь предпринять, проходит через его фильтр: «Нет ли в этом угрозы?». И если что-то угрожает, вы отвергаете этот выбор.Другими словами, когда эмоциональный мозг принимает решения, он основывается на том, что близко вам и знакомо.Когда вы чувствуете сопротивление переменам, это значит, что эмоциональный мозг управляет вашим разумом.Его черты:- живет настоящим временем;- аудиальность (коммуникации с помощью звуков и тонов);- ориентация на жизнь в группе, его приоритет – выживание группы, семьи, клана;- не знает вариантов, только «да» и «нет», «хорошо-плохо», «это или то»;- ассоциативность с определенными моментами жизни – когда мы думаем о чем-то, мы входим в образ и испытываем чувства.Эмоциональный мозг не отличает угрозы нашему телу от угрозы нашему эго. Поэтому мы начинаем защищаться, даже не разобравшись в сущности ситуации. Когда кто-то задевает наши чувства, он выделяет адреналин, стимулирует приток крови к большим мышцам, мгновенно концентрирует наши мысли для защиты от угрозы.Важно знать, что до того, как в вас начнут происходить какие-либо трансформационные процессы, эмоциональный мозг должен понять, что вся группа, семья или клан будут в безопасности. Его мышление устроено так, что он всегда будет искать проявления сходства. Например, при общении с новыми людьми он почувствует безопасность «зоны комфорта», когда убедится, что новый человек похож на вас. Это исполнение его функции «свой-чужой». Убедить его в этом – задача вашего разума.«Все, что вы хотите, находится сразу за зоной вашего комфорта», – говорит Роберт Аллен, соавтор книги «Миллионер за минуту».Рептильная и эмоциональная системы мозга существуют вместе уже 50 млн. лет и очень хорошо взаимодействуют. Поэтому так важно понимать, что эти две крепко связанные системы часто могут брать контроль над разумом и телом. Для рептильного мозга угроза может быть физической, для эмоционального – эмоциональной. Например, потеря любви, страх неизведанного, или изменения, происходящие в жизни человека. Ваш эмоциональный мозг может отвергать все ваши усилия, допустим, когда вы худеете. Вместо того чтобы правильно питаться, вы ловите себя на том, что неосознанно тянетесь к пище. Эмоциональный мозг тому заслугой – он сконцентрирован на моменте «сейчас» и чутко следит за вашими желаниями в данный момент, и немедленно реализует все ваши привычки. Кто худел, тот знает: стоит потерять контроль, и тут же лишние калории у вас оказываются во рту.3. Визуальный мозг (кора головного мозга, неокортекс – левое и правое полушария).Это рациональный разум – самая молодая структура. Возраст 1,5 – 2,5 млн. лет. Он являет собой то, что мы называем рассудком: размышления, умозаключения, способность к анализу, в нем происходят познавательные процессы и т.п. Обладает пространственным мышлением, здесь возникают визуализационные картинки, сосредоточенность на будущем, его исследование и анализ. Имеет 16 трлн. соединительных нейронов, и занимает большую часть черепной коробки. Человеческий мозг содержит около 10 в 13 степени синапсов. Синапс – это место контакта, щель между нейронами (подробнее чуть позже). Таким образом, число различных состояний, в которых он может находиться, представляет собой число 2, помноженное само на себя десять триллионов раз. Это невообразимо большое число, намного превышающее число всех электронов и протонов во Вселенной, которое меньше чем число 2, возведенное всего в степень 10 в кубе. Если попытаться записать число возможных комбинаций (вариантов связей) между его нейронами, то нули придется записывать 75 лет! Это дает невероятную гибкость мышления, колоссальные возможности видения будущего, жажду знаний.С его помощью вы можете представить все, что захотите!Это еще и наша «мыслемешалка» (примерно 60 000 мыслей в день!).Этот мозг может определить:- какие действия вам нужно предпринять,- поставить цели и составить план,- обсуждать ваши цели и мечты,- вдохновить вас и стать причиной действий на короткий промежуток времени,- с помощью логики принимать или отвергать идеи и цели.Сегодня нейрология доказала, что сознательный мозг отвечает за перспективные цели всего на 2%. Остальные 98% – ответственность нашего подсознания.Поль Мак-Лин, автор модели структуры и эволюции мозга, которую он назвал “триединым мозгом”, говорил: “Мы должны посмотреть на себя и на мир глазами трех совершенно разных личностей”, две из которых(рептильный и эмоциональный) не вооружены речью. Можете проверить. Посмотрите какой-нибудь фильм(лучше криминальный) с выключенным звуком и вы безошибочно просчитаете ранг и эмоции персонажей. Но а если ваше бессознательное не смогло это определить - тогда у вас большие проблемы, так как в мире выживания необходимо с первых секунд понять кто есть кто либо вас съедят.Человеческий мозг, считает Мак-Лин, «равнозначен трем взаимосвязанным биологическим компьютерам», из которых каждый имеет «свой собственный разум, свое собственное чувство времени и пространства, собственную память, двигательную и другие.Хотя до конца человеческий мозг ещё не изучен.Так чего же хотят женщины? Ответ очевиден – в первую очередь ВЫЖИТЬ!А для того чтобы выжить в этом мире нужно иметь в первую очередь ресурсы(питание), безопасное убежище и соответствующее положение в социуме.Но Бог (Природа, Вселенная, Творец и так далее) должен был ведь и об этом позаботиться, также как и о каждой твари.А так как законом жизни является эволюция каждого вида, то для его развития каждому живому виду Богом даны оружие и инструменты – кому клыки, кому яд,а кому и камуфляж и т.д.И женщину Бог не обошёл стороной и вооружил её оружием и инструментами для того ,чтобы выжить.Если мужчина вооружён силой, умом, воинственным духом и способен добыть себе пропитание в окружающем мире и защититься от врагов и хищников, то женщина, как существо слабое умственно и физически не может этого сделать самостоятельно. Байки об амазонках оставим тем, кто в них верит. А выживать то как-то надо. Поэтому выход остаётся один – это паразитировать на ком-то более сильном. Вот для этой цели и даны ей оружие и инструменты для психологического воздействия, так как силой мужчину было трудно победить.И всё то, что дал Бог для выживания этого вида женщина старается использовать и совершенствует их, так как выживание и эволюция вида зависти от того, насколько он будет приспособлен к изменению окружающей среды.Многие уже догадались что это за оружие и инструменты. И в первую очередь это манипуляции.Кто имел опыт общения с женщинами то наверное заметил, что в первую очередь женщины оккупируют кухню( там ведь кладовая с припасами и очаг) и стремятся забрать финансы мужчины себе или как минимум поставить их под свой контроль. И сопровождается это якобы тем, что мужчины не умеют готовить и безграмотно распоряжаются деньгами. Хотя давно известно, что мужчины лучшие повара и рационально используют имеющиеся денежные средства.Манипуляции и их разновидности: истерики, скандалы, обесценивание ,завиновачивание мужчины и т.д. – это всё оружие атаки для завоевания территории и порабощения мужчины.Теперь инструменты защиты и нивелирования агрессии мужчины – милое личико, длинные волосы, глаза, макияж, запах, женское тело, нежный голос, улыбка, ласки и конечно же секс.«Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью; но видеть перед собой только это лицо, и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться.» Гончаров И. А., Фрегат «Паллада», 1857«И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.» Толстой Л. Н., Хаджи-Мурат, 1904«И сердце сурового воина смягчилось от улыбки красавицы.» Из какого-то произведения.Хотите пример: Алень-версия советского фильма «Д’артаньян и три мушкетёра» в которой «феерично» сыграл М.Боярский и привил модель бабораба не одному поколению, воспитанному на советских фильмах 60-90-х годов. Когда-нибудь фото режиссеров, сценаристов и актёров продвигающих мужское рабство в обществе прибьют к столбу позора и проклянут.И вот за весь этот процесс выживания женщины активно включаются три основных инстинкта – самосохранения, сексуальный и власти.И включаются эти инстинкты рептильным мозгом с одной единственной целью получить как можно больше ресурсов и власти. И не ждите от женщины каких-то позывов к морали, нравственности и благородству. Они будут действовать в тех границах, которые позволяет ей социум без угрозы для её жизни.А для этого все средства и инструменты хороши, особенно если они не ограничиваются обществом, а даже поощряются.Сюда же в кассу пластические операции, накачка губ, сисек, ягодиц, ботексы. Если вы думаете, что качают губы потому что это красиво. Чтобы да, так нет. При половом возбуждении у самок макак и других приматов половые губы наливаются кровью. И рептильный мозг считывает этот сигнал как готовность к спариванию и включается инстинкт продолжения рода(т.е. спаривания). А это всё обманка. Вообщем традиционное женское коварство – ложь, лицемерие и лесть на которое покупаются доверчивые мужчины.Инстинкт, побуждающий женщину украшать себя, в частности косметикой, никак не сообщает ей, зачем это нужно делать – ей хочется, и все. Логический смысл в этом однозначен – привлечь внимание мужчин, однако большинство женщин будут это категорически отрицать, говоря, что красятся они "для себя". Но ведь нормальные мужчины "для себя" не красятся! Такой поведенческой программы в их инстинктах нет. Причем чем ниже уровень культуры женщины, тем ярче и грубее "штукатурка" – инстинктивные мотивы в этом случае не сдерживаются и не корректируются рассудком.Так что, за милой улыбкой очаровательной женщины вполне вероятно скрывается хладнокровная рептилия, которая разглядела в вас ресурс для потребления и решения своих проблем.Кстати знаменитое Первое правило Дизлайва именно про это.И знаменитое в мужской моносфере цитата «НИТАКИХ НЕ БЫВАЕТ»Как понять, что вы еда для хладнокровного рептильного мозга? Вас разводят на ништяки и предлагают вкладываться в потребительницу или потреблять.Вам понижают ранг. Ведь только низкоранговый вкладывается и обслуживает высокорангового. И за это тоже отвечает рептильный мозг, который безошибочно считывает поведение низкоранговой особи.Так какое поведение рептильный мозг считывает как низкоранговое:1.Подарки.Мужчина который дарит подарки априори признаётся низкоранговым по отношению к тому, кого он одаривает. В слове «подарок» корень «дар», а теперь вспоминаем кто и кому преподносил дары. Правильно. Ниже стоящие по рангу и статусу вышестоящему господину.Дарить подарки, подарочки, сладости, безделушки и цветы – это всё позиция низкорангового.А принимать подарки – это право и позиция высокорангового.К чему у нас ежегодный «праздник» 8 марта? Совершенно верно – приучить мужчин делать подарки и становиться низкоранговым. Хотя матриархальное(бабское)общество преподносит это как достоинство настоящего мужчины и джентельмена.2. Добиваться (назначать) свидания.Если ты чего-то у кого-то добиваешься ,значит ты становишься в позицию просящего, а значит низкорангового. А высокоранговый либо соглашается на свидание и соизволяет осчастливить тебя своим появлением либо шлёт тебя краем леса в путешествие,А классика – это мужчина идущий на свидание с подарками и цветами.Ведь на свидания мужчины с пустыми руками не ходит. Это позор!3. Оплачивать потребности и услуги для женщины.Свидание с подарками и поход в ресторан или кафе. Это классика жанра.Свозить отдохнуть и развлекать пассию. Это тоже позиция низкорангового.Ремонт и прочие бытовые починки.Оказание мелких услуг курьера и так далее.4. Поведение и прочее.Вставание на колени. Кто раньше вставал на колени. Только те, кто был ниже рангом, либо побеждённый и покорённый, который признавал главенство победителя. Что происходит когда мужчина встаёт на колени перед женщиной? Он признаёт себя низкоранговым и побеждённым.Открывать двери и пропускать вперёд. Позиция швейцара.Носить сумочки и вещи бабы. Позиция носильщика.Уступать место. Только слабые уступают место.Отдавать зарплату. Ресурсы добровольно отдают только слабые.Послушание приказанием женщины. Приказывают только вышестоящие рангом.Смешить и веселить женщин. Позиция придворного шута и клоуна.Брать ответственность за поступки бабы и нивелировать негативные результаты. Позиция боевого аленя.Мужчина отвечает за бабу только в том случае, если он чётко объяснил ей, что надо делать и она сделала именно так и получился другой результат чем вы ожидали.И так далее можно перечислять те модели поведения, которые были внедрены матриархальной матрицей в социум.Особенно умиляет текущая тенденция возить с собой спутницу в машине как престиж того, что ты состоялся и у тебя рядом есть предмет подтверждения твоего «статуса» в виде обыкновенной размалёванной девки, которую он имеет. И чувак даже не подозревают, что имеют его. Её возят, кормят, развлекают, да ещё и эмоции от секса. А надоел(закончились деньги и подарки), то других извозчиков навалом.Так вот, все эти модели поведения рептильный мозг автоматически считывает как поведение низкоранговой особи, которую можно грабить и использовать себе на пользу.Но и это ещё не всё.Понижение ранга ведёт автоматически к понижению самооценки, самооценка влияет на ваши убеждения о себе, устремления и ограничивающие убеждения(т.е.концепция «Чего я достоин в этой жизни?»). Ваши убеждения ограничивают ваши действия, а ваши действия, ограниченные вашими убеждениями, приводят к соответствующему результату стремящемуся к нулю и как итог мужчина влачит жалкое существование на обочине жизни(а попросту спивается).Жесткое занижение ранга происходит с детства(семья и детский сад), затем в юношестве(школа) и шлифуется уже в молодости и в жизнь выпускается забитое и запрограммированное существо которое ползает на уровне плинтуса и думает только о бабской пилотке и как ей угодить и добиться снисхождения госпожи. Но матриархальная матрица выдаёт это поведение как поведение «Настоящего мужчины», «рыцаря» и «джентельмена». Но это всё подмена понятий и скрыть занавесу, что из мужчин сделали рабов женщин.Так чего вы удивляетесь, если к вам бабы относятся с пренебрежением и презрением. „Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли затем жаловаться, что его раздавили?“ — Иммануил Кант.Многие мужчины удивляются почему бабы такие неблагодарные. Так а с чего они должны быть благодарные? Они принимают эти подарки и знаки внимание как должно высокоранговому лицу, обличённому властью и почётом. Это мужчина должен быть благодарный, что царица снизошла до его подарка и приняла знаки внимания и ухаживания.Где вы видели, чтобы лев был благодарен львицам за предоставленную ему тушу животного для поедания. Он берёт добычу по праву сильного и вожака прайда. Только в животном мире лев своё право заслужил своей силой и храбростью. А бабы каким местом заслужили это и кто им добровольно уступил своё место на вершине пирамиды? Вопрос риторический.То, что это всё внедрялось в общество через книги, романы, театры и фильмы, а также поведения окружающих людей уже говорилось в других материалах.И исходя из этого решения рептильным мозгом включается иерархический инстинкт, который определяет низкоранговую особь в отведённое ей место и из него потом будет очень трудно выбраться. Как говорят в специфической среде, если ты был зашкварен или опущен, то это навсегда.Почему трудно выбраться? Обратимся к природе.«Проблема подкармливания бродячих собак заключается в том, что безнадзорные животные, которые регулярно находят еду в одном и том же месте, закрепляются на этой территории и охраняют её.»(совет кинолога)«Нельзя подкармливать дикого медведя, так как после второго и третьего раза он считает, что вы ему должны и будет требовать еды с каждого попадающего ему человека»(совет лесника).Кстати никого не смущает поговорка «От любви до ненависти один шаг». Как можно от Любви перескочить в ненависть? Всё дело в том, что любви никакой не было. Был холодный и прагматичный расчёт рептилии что-то получить. И вот когда женщина определённый свой ресурс затратила ,но жирный «карась» соскочил с крючка и не пожелал быть съеденным, вот тогда и возникают негативные эмоции. Это знают те, кто рыбачит. Как они выводят рыбу и ласково её называют в попытке поймать, но как только рыба срывается рыбак, то рыбак испытывает вполне справедливое негодование.Правда есть исключение. Это когда вас кармически связали в этой жизни и вы должны отработать взаимную карму и зачать ребёнка/детей. Но это проверяется очень просто - это когда женщина вкладывается в вас и хочет забеременеть именно от вас. Но после того, как она получит от вас то, что ей так надо, а именно сперму для зачатия, то у неё начнут работать те же самые инстинкты выживания и иерархии.Но тут уже вы должны выбирать и контролировать процесс – это ваша ответственность в кого вы пихаетесь и для какой цели.Кстати существует миф, что «женщина выбирает мужчину». Женщина не способна выбирать мужчину, потому что выбор – это принятие кем-либо одного решения из имеющегося множества вариантов. А решение – это уже включение рационального ума, который анализирует имеющуюся информацию о предметах и на основании всестороннего изучения их делает выбор в пользу необходимого. У кого богатый опыт жизни с женщинами прекрасно знает, что наблюдать как женщины выбирают – это очень забавная история. Женщины сами не понимают и не могут объяснить почему они что-то выбрали и единственным их объяснением служит слово «понравилось» и «не понравилось».А это работа бессознательного где нет логического объяснения.Во вторую очередь женщины жаждут получать ЭМОЦИИ. Они эмоциональные существа и за это отвечает лимбический мозг.Именно поэтому они так много болтают друг с другом и ни о чём(с точки зрения мужчин), так как это не способ передачи информации, а получения эмоции.Всевозможные страхи – это любимая эмоция женщин.Скандалы, истерики и разборки с драками и поножовщиной.Смазливые истории, романы и сериалы,сплетни, охи, ахи и вздохи.Шопинг, шоу, дискотеки,клубы и вечеринки – это неиссякаемый источник полученияэмоций.Спиртные напитки обостряют веселье.Путешествия за чужой счёт.Ни конечно же секс. Хотя, если верить разным статистическим данным, 30-40% женщин вообще не испытывает оргазм при сексе.И всё химический коктейль(дофамин, серотонин, эндорфины и прочие), который управляет телом женщины и её поступками.Патриархальный уклад жизни зная все эти «заносы» женщин жёстко ограничивал (а в мусульманских странах ограничивает) эмоциональные всплески и заносы женщин. Тем самым женщина оберегалась, а не ограничивалась в своих поступках.Ну и про женщин пожалуй всё, так как НЕОКОРТЕКС это не про женщин.Примечание: Это не значит, что у мужчин нет первых двух. Ещё как есть. Те, кто вращался в уголовной среде прекрасно знают, как в тех условиях работает рептильный мозг. Только авторитетами и лидерами в криминальной среде становятся только те, кто умеет думать.А это функция НЕОКОРТЕКСА.Нельзя сказать, что у женщин не развивается третий мозг. Но их так мало.Кстати женские колонии и тюрьмы отличаются особой жестокостью по сравнению с мужскими колониями. И это подтверждает тот факт, что там жёсткая иерархическая борьба до уничтожения(рептильный мозг), тогда как в мужских колониях порядка больше.Продолжим однако.Если через метафору, то три мозга можно представить как три орбиты.Первая(низшая) – это рептильный мозг.Вторая(средняя) – это лимбический мозг.Третья (высшая) – это неокортекс.Аксиома: Не пытайтесь с третьей орбиты объяснить что-то женщине, которая вращается на первых двух орбитах присущих животному миру. Это не возможно. Вас не поймут. Ведь не даром существует поговорка «Спорить с бабой всё равно, что стричь свинью. Визгу много, а шерсти много» и «У женщин эмоции затмевают разум».И положение женщин в мусульманских странах, по шариату, говорит о том, что мужчины прекрасно понимают суть женщин и не унижают их, а наоборот оберегают от беды.Для того, чтобы повлиять на женщину необходимо спуститься в общении на первые две орбиты и использую логику, расчёт и стратегию неокортикса оказать нужное вам влияние.А если не хотите оказывать влияние и хотите избавиться от женщины, то применяете стратегию ПОЛНОГО ИГНОРА,НЕДОСТУПНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ.И вот здесь те, кто заражён матриархальной матрицей зададутся вопросом про Любовь.Давайте определимся с понятием «Любовь». Самое точное определение дал известный психолог Эрих Фромм : «Любовь- это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви». То есть, любовь - это всегда про действия. Действия на благо и во благо близкого человека. Причём, действия обоюдные. Любовь связана с уважением, доверием, заботой, поддержкой, интересом к жизни другого человека. Для развития такой любви требуется время, желание, ответственность.И как вы понимаете при работе первых трёх инстинктов (рептильный и лимбический мозг) Любовь просто не возможна по определению.Любовь возможна только при включении такого инстинкта как Альтруизм - а это сердечная чакра, которая отвечает за связь с Богом.Неоднократно встречал информацию, что согласно Вед женщина в 8 раз похотливее мужчины. Это говорит не только о сексуальности, это в том числе и о ненасытном желании материальных благ и постоянном обновлении вкусов, обстановки, своей внешности! То есть женщине никогда не будет достаточно того, что у неё уже есть. Психологически здоровая женщина счастлива и благодарна за то, что имеет, но при этом всегда хочет большего.Именно поэтому не надо путать похоть с Любовью. Это разные уровни и нам их подменили и в том числе и в основном с помощью кино и телевидения. Самые внимательно наверняка уже заметили, что при какой-нибудь романтической сцене в фидьме звучит фоном соответствующая мелодия и/или песня. И именно этот фат вызывает определённое чувство, которое интерпретируется как романтическое чувство. А если выключить звук или допустим наложить музыку и фон опасности или тревоги из фильмов ужаса и вы будете воспринимать сценку уже совсем по другому, а именно как опасность и беспокойство. О влиянии музыки на организм, чувство и настроение человека известно издревле – боевой рокот барабанов, медитативная музыка флейты и т.д. И кинематограф поставил эти знания себе на службу для оглупления населения и подменить понятия. Но это отдельная тема.В мирской жизни у женщин нет доступа к Божественному и только уходя в монастыри и отрекаясь от соблазнов мирской жизни у женщин был шанс обрести Бога в сердце.Поэтому в исламе и говориться, что Мужчина идёт к Богу, а женщина идёт за Мужчиной и ведёт за руку ребёнка.От Абдуллаха ибн Абу Авфа передается: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если бы я повелевал совершать земной поклон кому-то, кроме Аллаха, то велел бы женщине совершить земной поклон своему мужу. Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, женщина не исполнит свои обязанности перед своим Господом, пока не исполнит свои обязанности перед мужем. И если он попросит ее о половой близости даже на паланкине, то она не должна отказывать»». Хадис приводят Ахмад, Ибн Маджа и Ибн Хиббан.А в христианстве:«Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог» (1 Кор. 11: 3),«Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф. 5: 23)С мотивами поступков и теми механизмами женщин, которые ими движут надеюсь разобрались.Кстати эти знания дают понимание почему женщины объединяются против мужчин?А здесь всё тоже просто. Вы видели как гиены отбирают добычу у львов. Против одного льва или львицы одна гиена не пойдёт, а вот 4-5 особей гиен уже могут отогнать льва или львицу от добычи и прогнать его прочь, да ещё и потрепать изрядно. При этом они шлифуют свои навыки взаимодействия при отъёме добычи.Перенесите это на мир людей и всё станет понятно, почему бабы скопом наваливаются на мужчину и матери предают и гнобят своих сыновей.Как говориться «Ничего личного, только бизнес».Поэтому у женщин и прошита в рептильном мозге программа, что самый большой и агрессивный – это самый добычливый и главный.Но эволюция идёт вперёд и ситуация за последние 100 лет кардинально поменялась по сравнению с возрастом формирования пещерного мозга. И виной всему вечный закон движения под названием Эволюция. И теперь самый большой и агрессивный не самый добычливый и ресурсный самец, а скорее наоборот. А рептильный мозг срабатывает по старым программам определения ресурсного самца. Но продвинутые представительницы уже понимают, что связывать себя с агрессивным мужчиной – это опасно и ресурсов у него нет и обращают внимание уже на другие качества мужчин. А это эволюционный процесс и отдельная тема.Так что же делать в этой ситуации.Первым делом мужчин обязан быть трезвым. Прекратите бухать и употреблять другие наркотические вещества. Это оружие геноцида мужского населения. Посредством этих отравляющих веществ отключается сознание человека и включаются инстинкты животного мира.Во-вторых, выявите у себя модели поведения низкорангового и поставьте их под свой жёсткий контроль.Жёсткий контроль — это осознавать когда они у вас начинают срабатывать(рефлекс) и пресекать их в зародыше. Поставив их под контроль постепенно начинайте их удалять из своего поведения.В-третьих, изучите все приёмы манипуляций. Научитесь из распознавать.В-четвёртых, на все приёмы манипулятивного влияния на вас составьте модели своего поведения и варианты купирования манипуляции от баб, да и от социума не помешают.Но помните, что обычный посыл «на хер» может обернуться для вас ненужными разборками с боевыми аленями, которые стадами бродят по матриархальны просторам России. В нынешней ситуации вашим оружием является интеллект. Можно так послать в эротическое путешествие, что баба будет смотреть вам в рот и внимать ваше каждое слово, потому что нихрена не поняла, но это было так красиво сказано, что аж дух захватило.В-пятых, начните устанавливать у себя модели поведения высокорангового в тех же ситуациях, в которых у вас срабатывали модели поведения низкорангового.Например. Раньше открывали перед бабами двери и пропускали их вперёд(поведение слуги). Сейчас заходите первыми сами и даже не придерживайте дверь.И вам должно быть абсолютно всё равно что вам будут говорить вслед и думать о вашем поступке.Ещё это в психологии говорят про разработку своей Я-концепции. А это надо над собой хорошо поработать.Ссылки на другие материалыКакого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.htmlКак удалить психологическую программу баборабства.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.htmlКак удалить психологическую программу баборабства.Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.htmlПуть мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.htmlПоговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.htmlО Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.htmlДля тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.htmlЛже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.htmlАгенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.htmlНегативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.htmlВыход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.htmlИтоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.htmlА также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Ваше любимое блюдо какое? 10 Кулинарный форум jasonb 26.06.20 в 21:23 Fay Cегодня в 19:17 нужен хороший врач 1 Медицина и Здоровье АртемЛ Cегодня в 13:34 АртемЛ Cегодня в 13:34 Итоги года или момент истины в МЭД. 1 Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 10:24 Monah Cегодня в 10:24 Чего хотят женщины? 1 Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 10:10 Monah Cегодня в 10:10 Чего хотят женщины? 1 Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 10:07 Monah Cегодня в 10:07 Как сериалы посоветуете? 103 Развлечение и Отдых gonza 18.04.07 в 14:46 Igor1908 Вчера в 21:08 Хочу купить сургучную печать. 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