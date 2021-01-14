Работаю не оф
Заболел короной, с 4 числа на больничном
Меня постоянно дёргают, как ты что ты
Выходи говорят, некому работать. Типа что тут такого, многие были по 2 дня на больничном а я уже почти 2 недели
Ну извините, мне здоровья важнее, хотя я так понимаю и уволить могут, ну и что что многие больные ходят на работу, а я не хочу
Вот сейчас сижу в больнице, и наяривают
Я работаю официально, но проблема та же. У меня правда ковид не подтвердился,но состояние было ужасное, даже дышать и говорить больно. И тоже с работы дёргали, что если не ковид, то это неуважительная причина для больничного, закрывай больничный скорее. Вышла через неделю, ещё и хмыкали в спину.