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    Пн., 11 января 2021г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Удалённая работа. Заработок в интернете.
    • rjczr62 Вчера в 13:38 «Ответить»
      Заработок в интернете для пенсионеров и пионеров.
      Именно пенсионеры, которые не обременены работой, которые могут получать ещё и удовольствие от того, что будут зарабатывать не меньше чем, выплачиваемая им, пенсия и что они на что-то ещё способны. Препятствие одно - подготовка к такому виду заработка: открытие электронных кошельков (хотя это и очень просто), ознакомление со спецификой
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