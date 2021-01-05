К врачу сейчас не пробиться, а у меня явные проблемки с щитовидкой: полезли волосы, шалят нервы, появилась тахикардия, дрожание рук. Что можно пропить для поддержания железы? Желательно, безвредное и универсальное. Кто знает, в какую сторону у меня отклонения?
При небольших сбоях в работе щитовидки посоветую пропить пару курсов Тирамина. Биорегулятор совместим с лекарствами, имеет натуральный состав, не вызывает побочек. И он универсален. Одинаково хорошо работает при гипер, гипофункции, АИТ, зобе
Пропейте биорегулятор 2 недели, сделайте перерыв на 3-4 месяца. Тирамин обладает накопительным действием, будет работать и между курсами. После этого, посмотрите на самочувствие, должно стать легче, и закрепите результат, повторите двухнедельный прием Тирамина. А после всех этих танцев с вирусами и карантином все-таки сдайте анализы и сходите к эндокринологу.