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Услуги по интернет-рекламе. Заказы здесь
Здравствуйте.
Предлагаю услуги по раскрутке вашего магазина, любого другого интернет ресурса в интернете.
- 1 сообщение на форуме с оригинальным текстом (не менее 200 символов) и кликабельной ссылкой на ваш ресурс будет стоить 25 руб.
- Пост в ленте Twitter, Facebook, МойМир @ Mail.ru (друзей и подписчиков больше 100) - 20 руб.
в ВКонтакте с такой же ссылкой - 30 руб.(с общим числом подписчиков и друзей более 1000 чел.),
- 20 руб. (менее 1000),
- 10 руб. (менее 150)
- 1 объявление (не менее 200 символов) в Досках Объявлений с кликабельной ссылкой - 25 руб.
Могу опубликовать текст, составленный вами.
Все ваши пожелания и требования оговорим.
Отчёт выполненной работы приложу.
Размещаем ссылки в ответах сервиса ЯндексДзен в с околоссылочным текстом.
- 1 пост - 100 руб.
Все ссылки размещаются вручную, пишутся комментарии (ответы) около 200 символов каждая с разных аккаунтов по вашей теме и размещается присланная вами ссылка.
Ссылки с хорошего ресурса. Подобные естественные ссылки размещенные в окружении тематической информации ценятся поисковиками. Поисковые системы прекрасно индексируют подобные ссылки, ссылки передают вес.
Трафик по оставленным ссылкам. Вопросы в Яндекс. Дзен обычно попадают в выдачу «Яндекса» и занимают там высокие позиции — карточка ответа может появиться в топ-5 яндекса (Дзен имеют приоритет в выдаче), что способствует появлению трафика (переходы по ссылке с нашего ответа) на вашем сайте. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] - пишем сюда
Существует и второй вариант.
Вы также можете обратиться непосредственно к компаниям, которые занимаются раскруткой, продвижением и другими видами рекламы и на которых я выполняю подобные задания. Здесь их адреса: [ссылка скрыта, авторизуйтесь]