[ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Ниша заработка в интернете уже занята постоянными сайтами, которые предлагают выполнить различного рода задания. Но часто появляются сайты, которые создаются специально для сбора средств и потом исчезают или перестают почему-то платить.Риск вкладывать свои деньги в различного рода проекты очень велик. Скорее всего, вам придётся распрощаться с ними. Выбирайте сайты, где не требуется никаких взносов. Настраивайте свою работу на большое количество ваших рефералов, которые будут работать на вас. Удастся решить этот главный вопрос - дело пойдёт по нарастающей. Как находить этих самых рефералов - это другой вопрос.Для начала необходимо завести большое количество аккаунтов в различных соц сетях, с большим количеством друзей и подписчиков. Опубликую список сайтов (он постоянно обновляется), которые зарекомендовали себя и являются на сегодня самыми надёжными и продуктивными.