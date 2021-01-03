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    Вс., 3 января 2021г.
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    Тема: Удалённая работа. Заработок в интернете.
    • rjczr62 Позавчера в 22:20 «Ответить»
      Ниша заработка в интернете уже занята постоянными сайтами, которые предлагают выполнить различного рода задания. Но часто появляются сайты, которые создаются специально для сбора средств и потом исчезают или перестают почему-то платить.
      Риск вкладывать свои деньги в различного рода проекты очень велик. Скорее всего, вам придётся распрощаться с ними. Выбирайте сайты, где не требуется никаких взносов. Настраивайте свою работу на большое количество ваших рефералов, которые будут работать на вас. Удастся решить этот главный вопрос - дело пойдёт по нарастающей. Как находить этих самых рефералов - это другой вопрос.
      Для начала необходимо завести большое количество аккаунтов в различных соц сетях, с большим количеством друзей и подписчиков. Опубликую список сайтов (он постоянно обновляется), которые зарекомендовали себя и являются на сегодня самыми надёжными и продуктивными. [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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